GTA 6 è stato posticipato a novembre 2026

Molti di voi probabilmente speravano che il gioco ce l'avrebbe fatta, ma pochissimi credevano davvero che Grand Theft Auto VI sarebbe stato lanciato nel 2025 quando Rockstar lo ha affermato nel trailer di rivelazione. Ecco perché non è stato particolarmente sorprendente quando gli editori di Take-Two hanno confermato che il titolo straordinariamente atteso sarebbe stato posticipato al 26 maggio 2026. Ci è stato anche detto che un altro ritardo era molto improbabile. Bene...

Rockstar ha annunciato un altro ritardo. GTA VI è ora previsto per il lancio il 19 novembre 2026. Il team afferma che questi sei mesi aggiuntivi di sviluppo sono necessari per rifinire il gioco secondo i suoi e i nostri standard.

Ciò significa che manca più di un anno per vedere se il gioco può effettivamente essere all'altezza delle aspettative. È anche interessante che questo significhi che GTA VI è ora impostato per essere rilasciato un giovedì invece di un martedì, qualcosa che sospetto molti luoghi di lavoro e scuole siano felici di sentire.

Cosa ne pensa di questo ritardo e pensa che sarà addirittura posticipato al 2027?