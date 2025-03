Doom: The Dark Ages Anteprima - L'ultimo esercito di un solo uomo si imbarca nella sua crociata più esplosiva di sempre

HQ

Si potrebbe quasi pensare che siamo turisti giapponesi. Non appena scendiamo dall'autobus, le persone si radunano in cerchio e tirano fuori i loro telefoni e le loro macchine fotografiche. È uno spettacolo che ci accoglie. Jagdschloss Platte - un castello rinascimentale ristrutturato nella città di Wiesbaden, nel sud-ovest della Germania - appare incredibilmente bello in questa soleggiata giornata primaverile, con il vento che fa solo frusciare dolcemente le nuove foglie sui molti, molti alberi che ci circondano a perdita d'occhio.

Tuttavia, non sono i dintorni panoramici ad attirare l'attenzione. Al centro dell'idilliaco giardino anteriore si erge una gigantesca statua di The Doom Slayer, ammantata e dotata di un grande scudo e del suo iconico Super Shotgun. Chiaramente è stato fatto un grande sforzo in questo, l'ultimo evento di anteprima prima del lancio di Doom: The Dark Ages in poco meno di due mesi.

Il lavoro pesante, tuttavia, è rimasto a Richardson, in Texas, dove i 200+ dipendenti di id Software stanno attualmente dando gli ultimi ritocchi al tanto atteso seguito di Doom Eternal del 2020. Quando entriamo nel castello e scendiamo in un seminterrato di mattoni - illuminato da un'illuminazione d'atmosfera rossa appropriata - non veniamo accolti dal produttore esecutivo della serie Marty Stratton, come era stato pianificato. Invece, lui e il direttore di gioco Hugo Martin introducono il gioco attraverso un messaggio video preregistrato.

Un Grand Canyon di cipiglio appianato a tempo di record

"Dark Ages poggia su tre pilastri. Tre motivi per giocarci", spiegano. Il primo è "un gameplay FPS innovativo". Fin qui, tutto bene. Il secondo è "più esplorazione e progressione", ed è qui che sorgono le prime preoccupazioni. Mentre gli sviluppatori ci assicurano che ci sono ancora "livelli lineari e labirintici", ora vengono introdotte grandi aree aperte. Sparatutto più recenti come Gears 5 e Halo Infinite hanno tentato lo stesso trucco - senza successo, intendiamoci - e non è un approccio di design di cui sono un grande fan.

"Quando esco dal seminterrato e mi siedo davanti al PC, il mio viso deve mostrare un Grand Canyon di cipiglio".

Il terzo e ultimo pilastro è semplicemente "la storia", che è più importante che mai. Mentre il superbo reboot del 2016 di Doom e Doom Eternal ti permette di assorbire la storia attraverso registri e ologrammi, The Dark Ages offre la storia in modo cinematografico attraverso filmati drammatici, pieni di azione intensa e un sacco di intrighi. In breve, non c'è modo di aggirare la storia, e sono curioso di vedere se l'universo di Doom può sopportare il grande restyling hollywoodiano senza che diventi troppo esagerato.

Oltre a dirci perché dovremmo giocare a Doom: The Dark Ages (che, a rigor di termini, è un po' ridondante considerando che i giornalisti di tutto il Nord Europa si sono recati a Wiesbaden per questo unico scopo), la maggior parte della presentazione è dedicata all'introduzione dell'ultimo gadget di Doom Slayer, il Shield Saw. In linea con il nuovo slogan "Stand and Fight", lo scudo ti consente di rimanere saldo e parare i numerosi proiettili e colpi che piovono costantemente su di te. Ancora una volta, è una scelta di design audace considerando che Doom (2016) aveva un suggerimento che recitava: "Stare fermi è la morte. Rimani in movimento il più possibile".

C'è più storia in Doom: The Dark Ages che mai.

Quando esco dal seminterrato e mi siedo davanti al PC, il mio viso deve mostrare un Grand Canyon di cipiglio - l'introduzione ha sollevato così tante preoccupazioni. Le tre ore che abbiamo a disposizione con il gioco saranno sufficienti per sbarazzarcene?

La risposta è sì. Moltissimo.

In effetti, Doom: The Dark Ages ha bisogno solo di 0,1 secondi per convincermi. Questo è più o meno il tempo necessario per fare un Shield Charge. Ti agganci su un nemico con il tasto destro del mouse e nel momento in cui premi il tasto sinistro del mouse, voli virtualmente in avanti e trasformi il tuo nemico in uno spruzzo di sangue con il tuo scudo. Doom: The Dark Ages è intenso quanto i suoi predecessori. Semmai, è ancora più selvaggio.

Ci sono circa 10 metri e 10 fotogrammi tra i due screenshot qui sopra. L'attacco Shield Charge aiuta a rendere Doom: The Dark Ages altrettanto veloce, intenso e sanguinoso dei suoi predecessori.

Uno scudo o un coltellino svizzero?

La nostra sessione di anteprima inizia - come il gioco completo - sul pianeta Argent D'Nur, dove, nonostante la tecnologia futuristica, si vive ancora in antichi castelli e ci si veste come se fosse una fiera rinascimentale. I demoni dell'inferno hanno attaccato il pianeta e tocca a te, The Doom Slayer, difendere gli abitanti assediati e rimandare i mostri nelle profondità da cui sono venuti.

Il primo livello del gioco è stato progettato come una sorta di campo di allenamento, che ti insegna come devastare il tuo scudo, che si rivela rapidamente un po' un coltellino svizzero.

Oltre al già citato Shield Charge, puoi anche usare lo scudo come un disco e lanciarlo contro i tuoi nemici. La carne da cannone più debole viene semplicemente tagliata a metà, mentre i demoni più forti vengono brevemente paralizzati. Con le sue punte rotanti, lo scudo sembra un apriscatole avanzato e puoi effettivamente usarlo in questo modo in una certa misura. Se il nemico ha uno scudo o un'armatura di metallo, puoi fare a pezzi l'armatura lanciando lo scudo purché sia già stato danneggiato dai tuoi colpi.

Puoi distruggere l'armatura nemica lanciando il tuo scudo.

Dopo essermi fatto strada attraverso la parte iniziale ai margini delle mura della città, arrivo a un piccolo cortile chiuso. Qui, per la prima volta, affronto uno dei demoni più grandi del gioco. Mi rendo subito conto che i miei proiettili fanno pochi danni, e sbattere contro l'abominio con un Shield Charge è efficace quanto sbattere la fronte contro un muro.

Per sconfiggere il demone, devo invece parare. È qui che lo slogan del gioco - Stand and Fight - entra davvero in gioco. Sebbene tu possa ancora sconfiggere i grandi demoni in modo tradizionale, spesso è più efficace resistere e affrontare la tua paura.

"L'esplorazione è sempre stata uno dei punti di forza di Doom, e questo è certamente il caso qui".

Tenendo premuto il tasto destro del mouse si solleva lo scudo e si riducono al minimo i danni causati da colpi e proiettili. Se cronometra perfettamente la tua parata, hai anche un'opportunità d'oro per contrattaccare. Il demone che attacca barcolla all'indietro di un passo e, cosa più importante, il tuo guanto si riempie di cariche. Inizialmente puoi attaccare tre volte con la tua arma da mischia (inizialmente usi le mani nude e in seguito hai anche accesso a una stella del mattino), ma parando e contrattaccando continuamente, puoi ridurre in poltiglia anche il più forte dei demoni.

Le cose non vanno così bene al mio primo tentativo, però. Diverse volte devo arrampicarmi e afferrare freneticamente alcuni dei tanti pacchetti di vita e scudi che gli sviluppatori hanno generosamente distribuito per il primo corpo a corpo di questo gioco. Nel mondo reale, mi guardo intorno - per fortuna nessuno ha visto la mia agonizzante lotta - e mi affretto a proseguire.

Non mancano i segreti in Doom: The Dark Ages.

Man mano che il livello avanza, lo scudo trova uso anche al di fuori del combattimento. Sfondando muri fatiscenti o lanciandolo contro gli interruttori, sblocco scorciatoie nascoste e stanze segrete.

L'esplorazione è sempre stata uno dei punti di forza di Doom, e questo è certamente il caso qui. L'ambientazione medievale nasconde manoscritti segreti, abbondanti forzieri d'oro e manufatti rari, e molti degli oggetti da collezione danno accesso a potenziamenti che rendono la vita un po' più divertente a lungo termine. Ciò include la nuova risorsa, le monete d'oro, che ti consentono di potenziare le tue armi, scudi e attacchi fisici.

Tuttavia, trovare i numerosi segreti è prima di tutto divertente in sé. Le aree nascoste sono naturalmente integrate nel design dei livelli e spesso devi combinare molte delle tue abilità per trovarle. Anche se so che il tempo è limitato e dovrò ricominciare da capo quando verrà rilasciato il gioco completo, non posso fare a meno di passare l'aspirapolvere in ogni angolo.

Doom: The Dark Ages - nonostante le sue ambizioni più cinematografiche - non si vergogna in alcun modo di essere un gioco. Pickup luminosi e proiettili colorati illuminano l'oscura ambientazione medievale e l'interfaccia utente del gioco non fa alcun tentativo di nasconderlo. Anche la vecchia faccia che mostra quanti danni hai subito salta fuori di nuovo.

Spazio per liberare la tua creatività distruttiva

Ora siamo a più di 1.000 parole in questa anteprima e, sorprendentemente, non ho ancora menzionato nessuna delle armi del gioco. Questo perché inizialmente abbiamo un arsenale relativamente limitato costituito dalla nostra fidata pistola Pulveriser e Combat Shotgun. Verso la fine della sezione di anteprima, veniamo finalmente sguinzagliati in uno dei mondi aperti del gioco, e qui abbiamo accesso a un arsenale che farebbe invidia alla maggior parte dei leader dell'UE.

Doom è sempre stato meno incentrato sulla precisione e più sull'indirizzarti approssimativamente nella giusta direzione. Fungendo da prequel di Doom (2016), The Dark Ages a volte sembra - e questa è una cosa positiva - come un ritorno all'originale Doom, dove non avevi nemmeno un mirino. Ad esempio, l'arma Shredder ha un mirino che assomiglia più a una finestra panoramica, mentre colpire con l'iconico Super Shotgun non richiede molta precisione, poiché la maggior parte dei demoni - da vicino - occupa circa la metà dello schermo.

Il design delle armi in Doom: The Dark Ages non ha rivali. Ogni arma ha la forma di uno strumento di tortura medievale; Una massa di parti metalliche pesanti che lavorano tutte insieme per fornire quanto più dolore possibile.

Questo non significa che le armi non contino. Anzi. Lungo la strada, probabilmente uso decine, se non centinaia, di migliaia di proiettili. Sparo circa la metà di loro in una sequenza drammatica verso la fine del livello di apertura in cui uso un cannone per abbattere un esercito di demoni che cercano di attaccare lungo una spiaggia. Il cannone fisso è un'eccezione, però, perché altrimenti non trovo una super arma in grado di affrontare tutti i nemici con facilità, no, non c'è nemmeno un buon fucile standard vecchio stile che può essere utilizzato nella maggior parte delle situazioni.

Quindi passo costantemente da un'arma all'altra, integrando polvere da sparo e proiettili con attacchi dallo scudo e dalla mia stella del mattino mentre taglio, colpisco, colpisco, sparo e distruggo la mia strada attraverso le orde quasi infinite di demoni. Il livello aperto è costituito da un terreno fangoso e collinare, pieno di formazioni nemiche. Continuo a preferire i livelli più lineari e curati, ma apprezzo anche il modo in cui gli ampi campi di battaglia offrono spazio extra per liberare la tua creatività distruttiva. Usando il tuo Shield Charge in modo strategico, puoi passare costantemente da attacchi a distanza ravvicinata a quelli a distanza, e c'è anche molto spazio per "mitragliare" i grandi nemici in vero stile anni '90.

"Se non altro, Doom: The Dark Ages cattura la sensazione di essere un esercito inarrestabile di un solo uomo".

Sfortunatamente, non posso dire molto sul fatto che l'esplorazione funzioni nei livelli aperti. La mia mania di collezionista di cui sopra ha fatto sì che il mio tempo nel sandbox sia estremamente limitato. Vengo anche ucciso più volte e devo ricominciare tutto da capo, perché nonostante abbia a disposizione molti strumenti distruttivi, le orde dell'inferno sono numerose e non c'è quasi un momento di quiete.

Se vuoi sopravvivere più a lungo di me, vale la pena tenere d'occhio i codici colore del gioco. Tutto ciò che è rosso deve essere evitato o parato, gli attacchi e i proiettili verdi possono essere respinti con lo scudo, mentre i cerchi viola indicano che ora puoi lanciare un attacco corpo a corpo particolarmente potente. Non ci arriverò nemmeno, ma penso che i buoni giocatori potrebbero quasi giocare Doom: The Dark Ages come una sorta di gioco ritmico iperstimolante.

Le aree aperte in Doom: The Dark Ages fungono da tela che puoi riempire con sangue e parti del corpo come un altro artista provocatorio.

L'esercito di un solo uomo di tutti gli eserciti di un solo uomo

Se non altro, Doom: The Dark Ages cattura la sensazione di essere un esercito inarrestabile di un solo uomo. Non solo tutto il gameplay supporta questa sensazione, ma la storia fa lo stesso.

Come accennato, tutto inizia con il pianeta Argent D'Nur che viene invaso da truppe infernali. Gli abitanti mandano i contadini a chiedere aiuto; non al Signore, ma ai misteriosi alieni divini Maykr, che orbitano attorno al pianeta in una stazione spaziale avanzata. Gli alieni hanno in realtà uno strumento che può cambiare le sorti della battaglia - The Doom Slayer - ma esitano a liberarlo. È semplicemente troppo potente! Alla fine, però, a malincuore lo lasciano andare e atterriamo nel bel mezzo dell'inferno.

Il combattimento ritmico si svolge a un ritmo estremamente veloce. Fortunatamente, puoi giocare a fare il DJ e regolare quasi tutti i parametri nelle impostazioni del gioco, come la finestra di vulnerabilità dei nemici o la velocità del proiettile, per creare esattamente il mix che funziona per te.

Man mano che il gioco procede, inizi a capire l'esitazione delle creature. Il silenzioso Doom Slayer non solo distrugge i demoni, ma distrugge tutto ciò che incontra sul suo cammino. Questo è particolarmente vero nel secondo livello lineare che possiamo provare nell'anteprima. Qui giochi nei panni di un Atlan - un mech gigante che fa sembrare ciò che vedi in MechWarrior o Armored Core un giocattolo per bambini.

La sequenza non differisce molto dal normale gameplay. Pari o schivi gli attacchi e reagisci con contrattacchi o un cannone gigante. È divertente, semplice e diretto e, soprattutto, non si trattiene oltre il suo benvenuto, almeno non la sequenza che abbiamo avuto il piacere di giocare.

Ciò che colpisce davvero è l'enorme portata della distruzione. Le tue braccia distruggono ponti da cui cadono soldati combattenti urlanti, mentre le tue gambe trasformano carri armati e cannoni in rottami metallici. Chi sta combattendo chi? Sei al di sopra di tali considerazioni nel tuo enorme Altan. È pura distruzione.

Il mech Atlan è divertente da guidare come si spera.

La sequenza Atlan funge da tregua. L'azione non si ferma, ma per un po' posso godermi i miei poteri distruttivi senza dovermi preoccupare di raccogliere pacchetti di vita e scudi. Quando in seguito salto sul dorso di un drago, mi rimane la sensazione che questo sia il massimo che si possa ottenere, ma sfortunatamente questa si rivela essere la parte più debole dell'anteprima.

Ancora una volta, si tratta di uno spettacolo pirotecnico visivo. Il drago scivola maestosamente nell'aria con facilità. Dopo aver eliminato alcuni nemici volanti, salto giù e atterro su un dirigibile. Qui, mi faccio strada tra cultisti incappucciati e demoni mortali per piazzare finalmente una bomba. Pochi secondi prima che l'intera faccenda si trasformi in fumo e fiamme, salto giù dal bordo e atterro di nuovo sul dorso del drago. Abbastanza magnifico.

Il drago è facile e intuitivo da controllare in quanto vola semplicemente nel tuo punto di mira. Ma ci sono problemi con le riprese. In primo luogo, il meccanismo di aggancio in sé non è molto preciso e, anche quando si è effettivamente agganciato, le pistole montate infliggono solo danni minimi. Il trucco è che devi schivare un proiettile verde e quindi sbloccare brevemente gli attacchi critici. Ma poiché questi attacchi sono pochi e lontani tra loro (e anche le manovre di schivata non sono troppo precise), spesso si finisce per girare in tondo e girare come un aereo in attesa del permesso di atterrare. E non è molto divertente.

Sembra maestoso, ma il drago è un po' deludente. Speriamo che funzioni meglio nel gioco completo.

Cosa dovrebbe fare id Software con il suo tempo?

Per il resto, le mie tre ore con Doom: The Dark Ages sono a dir poco sublimi. Dopo aver tolto l'auricolare e essermi alzato, mi ci vogliono quasi quindici minuti per trovare il mio equilibrio. Ecco quanto è stata intensa l'esperienza. Tutte le mie paure preconcette non solo sono state messe a tacere, ma sono state completamente cancellate da The Doom Slayer, come se fossero solo un altro branco di deboli demoni.

Raramente ho visto una build di anteprima così divertente e raramente ho visto una build di anteprima così tecnicamente valida. Non importa quanti nemici ci fossero sullo schermo o quanti proiettili volassero intorno alle mie orecchie, il framerate era stabile in 4K e con quasi tutti i cursori spinti al massimo. Certo, mi ha aiutato il fatto che stavo giocando su un PC bestiale, ma dal momento che non ho notato alcun bug, mi sento abbastanza sicuro dello stato tecnico del gioco.

Speriamo che id Software trascorra il prossimo mese e mezzo fino al lancio del 15 maggio a lucidare il drago, altrimenti onestamente non so a cosa dovranno dedicare tempo. Doom: The Dark Ages sembra un vincitore sicuro e, nonostante il nome, non c'è assolutamente nulla che suggerisca che l'età d'oro della serie sia finita.