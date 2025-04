Mario Kart World Impressioni su Nintendo Switch 2: la prima vera evoluzione del party racer

HQ

La serie più venduta di Nintendo Switch doveva essere un gioco di lancio per Nintendo Switch 2, anche se ciò significava spingere un nuovo 3D Mario più avanti. La sua importanza è tale che oggi gli è stato dedicato un intero piano in occasione dell'evento Switch 2 Premiere a Parigi. Non potevi saltarlo, potevi andartene dopo un primo tentativo per andare a testare tutti gli altri giochi su un piano separato, e poi potevi tornare per provare la nuova modalità Knockout Tour. Ma sai una cosa? Se non fosse stato un concerto di lavoro, avrei potuto benissimo passare le mie 3+ ore a giocare Mario Kart World.

Permettetemi di iniziare con le differenze, alcune grandi, altre piuttosto sfumate, ma tutte molto interessanti per i fan. Dopotutto si tratta di un'evoluzione, data l'attenzione su piste più grandi e larghe, i diversi modi in cui li gestisci (e nel mezzo) o le nuove meccaniche con cui giocare considerando gli oggetti, le mosse e gli elementi aggiuntivi.

Controller o console alla mano, il gioco sembra un po' più pesante, con derapate che ti trascinano persino a rischiose due ruote motrici e con rivali che decelerano o ti fermano più di prima. Anche l'intero tracciato si trasforma molto di più, non solo a causa delle mutevoli condizioni meteorologiche (non aspettarti che certe ruote, ad esempio, facciano la differenza su neve o ghiaia) e di molti più pericoli o elementi in movimento, da Hammer Bros. agli archi di spinta che si sollevano all'improvviso per lasciarti senza boost.

I kart ora optano per un approccio all-terrain più realistico indipendentemente dal loro tipo, se realistico è la parola che dovremmo usare per un'anteprima Mario Kart. Ad esempio, non ci sono più sezioni subacquee, ora galleggi e ti libra sull'acqua, in un bellissimo cenno a Wave Race e alla sua fisica, se me lo chiedi. Anche il parapendio è scomparso, poiché kart, quad e moto ora dispiegano un paio di ali fantasiose simili a mech. E a proposito di mosse, ho adorato le possibilità di grinding, chiedendomi perché non ci fossero mai in primo luogo: basta provare ad atterrare su recinzioni, corrimano, binari del treno e simili per aumentare la velocità e le possibilità di saltare i muri.

E come si fa ad atterrare su di loro? Se non si proviene da una rampa o un salto precedente, è possibile utilizzare Feather, come uno degli elementi di ritorno. Ho visto anche l'elemento Hammer, il Dolphin che ti tira, il Ice Flower per congelare i rivali, o un Golden Shell che migliora la tua economia, ora che puoi risparmiare fino a 20 monete per la massima velocità, il doppio della cifra precedente. Ci sono anche diversi tipi di cibo oltre ai funghi che ti danno una spinta... e allo stesso tempo cambiare i vestiti, poiché ora è stata ampliata anche la personalizzazione dei personaggi.

Parlando di personaggi, dato che ce ne sono 24 in pista al massimo, ti permettono di guidare praticamente con tutti dal Mushroom Kingdom, compresi i cattivi o anche le creature precedentemente figurative. Mi è piaciuto molto Toad Burger Toad, Aero Pauline, e ovviamente Mariachi Waluigi, per non parlare dell'ormai famoso Moo-Moo Cow, che immagino non cambi d'abito quando mangia cibo...

Le nostre demo erano bloccate sulla classe 100 cc, il che significa che mi sono perso alcuni imbrogli ad alta velocità, eppure è stato piuttosto frenetico e caotico in tutte le modalità, come ci si aspetterebbe, ma moltiplicato per il numero di giocatori. La demo ha anche svelato nuovi ausili: invece del pilota automatico o dell'assistenza allo sterzo dell'MK8, che sono sicuro tornerà, ho notato come gli elementi protettivi proteggessero automaticamente il tuo veicolo dalla parte posteriore senza dover tenere premuto ZL, e lo stesso vale per l'esecuzione di acrobazie su rampe e dossi, poiché venivano attivati automaticamente.

Tutto ciò è buono e si sente ancora meglio, con una grafica 4K nitida, fluida e colorata sulla TV (rimuovendo un problema grafico di rendering che ho notato sui binari del treno a una certa distanza di visualizzazione) o risultati onestamente sorprendenti nello schermo non OLED, che sfrutta bene le dimensioni e la luminosità aggiunte. E ovviamente aspettatevi un altro salto in avanti quando si tratta di animazioni divertenti, tonnellate di piccoli dettagli come i piloti che coprono la neve e molti cenni e riferimenti.

Ma dove Mario Kart World diventa un punto di svolta per la serie è nell'intera struttura del gioco e nei diversi modi di affrontarla. Abbiamo guidato alcuni sprint da A a B tra le posizioni della pista per poi completare un certo numero di giri sul circuito vero e proprio in un Grand Prix. Questi percorsi sono, ancora una volta, più ampi e molto più ambiziosi, ospitano più attività e vita. Il tributo arcade retrò Donkey Kong o il classico Mario Kart Wii pesantemente rinnovato mi hanno completamente conquistato.

Si ottengono anche partenze lanciate in cui lo si spinge al massimo a "2" nel conto alla rovescia come al solito, il che si aggiunge all'approccio generale "attivo", sempre rotolante, sempre in competizione, e dove tutto questo impazzisce letteralmente è con la nuovissima modalità Knockout Tour. Si potrebbe pensare a una modalità Battle Royale o sopravvivenza, e Nintendo non avrebbe potuto mostrarla meglio di oggi, visto come avevano organizzato l'evento demo. Eravamo 24 giocatori, 24 esseri umani nella stessa stanza, sentendo la tensione e l'assoluta, deliziosamente ingiustizia della serie salire a undici. Ogni checkpoint espelle gli ultimi X giocatori e, come sai, con Mario Kart, puoi passare dal 1° al 24° e viceversa in un minuto. Penso che questa modalità lo metterà fuori gioco e che le piste siano in realtà più pronte per questo rispetto alle gare regolari e meno frenetiche, ma vedremo del divertimento e dell'equilibrio.

Mario Kart World significa un nuovo mondo di possibilità di gioco e situazioni esilaranti, e questo, più delle grafiche più belle o delle più moderne funzionalità online, lo ha reso la migliore esperienza dell'evento, e si può capire perché è stato scelto come venditore del sistema di Nintendo Switch 2.