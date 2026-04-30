8Bitdo 64 Bluetooth Controller Classic Grey

Qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo, qualcosa di preso in prestito - con una combinazione di colori e un set di pulsanti più che familiari, con blu e verde anche in fondo? L'osservatore noterà presto anche che qualcosa a cui ci siamo abituati nell'uso quotidiano manca qui, ovvero i doppi joystick. Il motivo è che 8BitDo sta deliberatamente rendendo omaggio al Nintendo 64 e al suo schema di controllo, così come ai vecchi giochi retrò, con questo piccolo tributo. Quindi non aspettatevi le capacità dei giochi moderni con comandi di input avanzati, ma a dire il vero, non dovrebbero essere sottovalutate da chi vuole perdersi nei ricordi e nelle esperienze di gioco più semplici; che sia su PC, Switch/Switch 2, Analogico 3D o Android.

L'Analogue 3D + 8BitDo 64 è come panini appena sfornati con latte - delizioso, ma è davvero necessario?

Non appena detto che ha fatto - ho bisogno di una console per il mio controller, quindi ho ordinato un Analogue 3D per fondere quel bagliore nostalgico con la tecnologia attuale nel miglior modo possibile. All'interno della scatola, troviamo il controller e poco altro in questa versione Bluetooth. Se preferisci collegarlo a un Nintendo 64 per il gaming wireless, dovresti scegliere la versione che include un adattatore che comunica via 2.4GHz. Ci sono quindi due opzioni, ma avrebbero potuto facilmente semplificare tutto in un unico pacchetto completo, dato quanto poco differisce il prezzo tra i modelli. Classic Grey è, come potete vedere, un tributo al suo predecessore ed è rivolto agli appassionati (è disponibile anche in bianco e nero) - ma qui, secondo me, avrebbero potuto fare il massimo. Questo non ne riduce la valutazione in termini di progettazione e funzionamento in sé. Tuttavia, credo che sarebbe stato appropriato e logico in questo contesto per un'edizione relativamente di nicchia e per chi possiede ancora un Nintendo 64 originale.

Xbox Series, Nintendo Switch 2 Pro Controller e 8BitDo - non c'è nulla di sbagliato nel design.

La configurazione è rapida, semplice e senza complicazioni, e si sincronizza via Bluetooth o USB-C sia che lo associ alla mia Switch 2 o all'analogico 3D - le due console con cui ho testato principalmente il controller. Non dovrebbe sorprendere troppo, ma questo è, ovviamente, più comodo in mano rispetto al controller a tre pulsanti di Nintendo, dove ognuno usava la propria presa unica attorno all'originale. Il tastierino, il tastierino direzionale e la joystick sono ormai dove sono di solito, con un layout a cui ci siamo abituati, dove Microsoft e Nintendo hanno usato un linguaggio di design simile per molti, molti anni, e alla fine c'è ben poco da criticare quando è nelle tue mani. Può anche vibrare - non serve comprare un Rumble Pak.

Annuncio pubblicitario:

Il controller Nintendo 64 è radicato in una struttura che non è fatta di gelatina - per fortuna, non c'è bisogno di preoccuparsi dell''effetto Hall' in futuro.

Il fondamentale tasto Z appare due volte, posizionato come grilletto a spalla accanto ai tasti L/R - uno a sinistra e uno a destra - inoltre, abbiamo un joystick con tecnologia effetto Hall che non si consuma in un lampo - poiché la tecnologia si basa sul magnetismo con un meccanismo in acciaio al centro, a differenza del disastro meccanicamente impossibile che Nintendo offriva per Nintendo per il Nintendo 64, dove il joystick è stato il primo a cedere. Un difetto di progettazione in cui l'attrito creato ha consumato la propria esistenza, portando allo slapstick – eravamo molti a grindare su quell'ottagono 30 anni fa. Dato che ho un controller N64 originale (che, tra l'altro, non è allentato) e confronto i due fianco a fianco, mi rendo conto (sul mio Analogue 3D) che l'effetto Hall è leggermente diverso per quanto riguarda accelerazione, deadzone e sensibilità. L'8BitDo non cattura del tutto l'essenza dello stick originale, in parte perché è leggermente più alto in termini di dimensioni fisiche - ma è anche molto più sensibile nella sua curva, cosa particolarmente evidente negli sparatutto in prima persona come Perfect Dark o Goldeneye 007. Secondo i rapporti, questo potrebbe essere modificato in futuri aggiornamenti del controller, ma al momento non è possibile regolare il controller tramite il software PC correlato. È reattivo e preciso, e col tempo ci si abitua.

L'8BitDo 64 è difficile da valutare. Non perché non sia buono - perché lo è - ma, come detto, è molto pensato per uno scopo piuttosto specifico in questo contesto. È un po' come dire che puoi mangiare sushi con le bacchette, ma è più facile con la forchetta - probabilmente ti sazierai comunque, indipendentemente da come porti il cibo in bocca. Se possiedi già un controller Switch 2 Pro, non vedo davvero perché dovresti prenderlo solo per giocare alla libreria Nintendo 64 su Nintendo Switch Online. D'altra parte, ti consiglierei sicuramente di prenderlo se giochi su un Analogue 3D (che viene spedito senza controller) o se hai una predilezione generale per il Nintendo 64 o per l'emulazione. È un controller solido e confortevole che mantiene le promesse, ha un prezzo competitivo ed è ben costruito - con la precisazione che probabilmente non ne avrai bisogno ogni giorno.

Annuncio pubblicitario: