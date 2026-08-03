Soundcore Liberty 5 Pro Max

Chiunque faccia riunioni online sa che il rumore di fondo può essere un grosso fastidio. Cose come un bambino che piange in sottofondo mentre fai una presentazione online da casa, o che blocca il rumore sia la voce che ciò che senti quando lavori in un caffè affollato. Soprattutto per quanto riguarda la cancellazione del rumore per microfoni, ho trovato difficile trovare un dispositivo che faccia un buon lavoro. Ecco perché il mio interesse è stato subito acceso quando ho avuto la possibilità di provare i Liberty 5 Pro Max, perché Soundcore sostiene che questi siano gli "auricolari più chiari al mondo per le chiamate", oltre ad avere alcune caratteristiche di intelligenza artificiale interessanti. Questi boccioli sono davvero così straordinari?

Con un chiaro caso d'uso per le riunioni in mente, ho testato il Liberty 5 Pro Max nelle ultime settimane e sono rimasto sia molto impressionato che un po' deluso allo stesso tempo. Partendo da ciò che mi ha colpito, le prestazioni durante le chiamate sono senza dubbio il punto forte di questo dispositivo. Faccio molte riunioni, e ne faccio parecchie da una casa con bambini e occasionalmente in un caffè o in un altro luogo pubblico. Si scopre che gli auricolari più chiari al mondo per le chiamate non sono solo una frase di marketing: è davvero la cosa migliore di questi auricolari. Il vero trucco non è la cancellazione del rumore che senti nelle tue orecchie, ma ciò che i microfoni fanno alla tua voce per tutti gli altri durante la chiamata.

L'ho provato più volte e sono rimasto colpito ogni volta. In uno, ero seduto in un caffè affollato con musica ad alto volume, un bambino che piangeva da qualche parte dietro di me, e il solito rumore di tazze e piatti ovunque, e le persone con cui stavo incontrando non ne hanno colto nulla. La mia voce è arrivata cristallina, al punto che sono rimasti sorpresi che fossi in un posto così affollato. Un'altra volta ero in una riunione in una stanza di casa con la porta aperta mentre la gente chiacchierava nella stanza accanto, e di nuovo, nulla di tutto ciò è passato fuori. Se hai un lavoro aziendale pieno di chiamate, o semplicemente ti piace lavorare in un bar rumoroso, questo è un visore che ti renderà davvero la vita più facile, e questo da solo è un motivo valido per prenderlo in considerazione.

Anche la qualità audio per ascoltare musica è molto buona, quindi non si tratta di un dispositivo con un solo trick. Che tu stia ascoltando un podcast, una riunione o un mix musicale, gli auricolari suonano ricchi e chiari, e la cancellazione attiva del rumore fa un ottimo lavoro nel chiudere il mondo quando vuoi. La durata della batteria è discreta piuttosto che straordinaria, e ho notato che l'auricolare destro tende a scaricarsi un po' più velocemente di quello sinistro ogni volta. Un'ora di utilizzo con un mix di musica, un podcast e una riunione ha tolto circa il 10% della durata della batteria degli auricolari, che possono essere ricaricati all'interno della custodia un paio di volte.

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La custodia è un'altra cosa che mi piace, nonostante il suo design piuttosto poco ispirato (è praticamente una scatola nera con un coperchio lucido). Mi piace come la custodia abbia uno schermo AMOLED da 1,78 pollici, che puoi usare per il controllo del volume, per iniziare le tracce successive, per equalizzatori e altro ancora. Permette anche di impostare uno sfondo o uno sfondo personalizzato, offrendo un bel elemento di personalizzazione. La custodia si apre anche in modo da darle un po' più di sensazione premium. Purtroppo, i controlli touch non sono perfetti, poiché toccare i piccoli tasti spesso non viene registrato affatto, anche se lo swipe funziona molto meglio.

Non da poco importante, ho trovato gli auricolari molto comodi da indossare per durate più lunghe. Si adattano anche molto bene alle mie orecchie, senza rischio che cadano grazie alla buona qualità delle punte in gomma. Un'aggiunta piacevole sono anche le pinne auricolari sopra ogni bocciolo: aiutano moltissimo a tenere le cuffie quando le si mette e si tolgono dalla custodia e dalle orecchie. Altri auricolari possono essere piuttosto macchinosi e tendenti a uscire dalle dita nei momenti più scomodi.

Per sfruttare al meglio gli auricolari, dovrai installare l'app Soundcore. Questo offre un'interfaccia pulita e facile da navigare. Include anche una funzione HearID che teoricamente costruisce un profilo sonoro personale guidandoti attraverso diversi passaggi per impostare le tue preferenze. Tuttavia, non riuscivo a notare alcuna differenza tra le varie opzioni quando mi sono seduto a provare la funzione. Forse non funziona ancora come previsto, ma per me non ha aggiunto nulla.

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L'app include anche un assistente IA, cosa che ammetto mi ha un po' perplesso, visto che non capisco perché dovrei voler parlare con un'IA generica tramite le cuffie quando ChatGPT, Claude e altri sono lì sul mio telefono, quindi non l'ho davvero testata. Più logica è l'integrazione con Calm, che ti offre accesso gratuito limitato a parte della libreria audio di meditazione e rilassamento dell'app.

In linea con l'attenzione alle riunioni, ci sono alcune funzionalità di IA che vengono fornite con il dispositivo, sia sul case che tramite l'app Soundcore. Per me la caratteristica di spicco dell'IA è la presa di appunti tramite l'IA, perché funziona davvero bene. Se registri una conversazione, produce una trascrizione accurata che potrebbe essere davvero comoda per i colloqui, o per chiunque il cui lavoro dipende da note affidabili. In olandese, stimo che sia stato trascritto con una precisione di circa l'80%, con solo piccole modifiche necessarie dopo. Come giornalista, capisco subito il fascino.

Soundcore si impegna a ogni passo per segnalare le implicazioni sulla privacy della registrazione, e indica i vari standard di sicurezza a cui si conforma. Altre volte, l'app richiedeva standard e prove di conformità per alcune delle sue funzionalità. Non saprei dirti esattamente cosa significhino tutti questi in pratica, ma è rassicurante che la privacy venga chiaramente presa sul serio piuttosto che trascurata, anche se dubito che le industrie regolamentate permettano l'uso di un dispositivo del genere per registrazioni audio.

Un'altra funzione dell'IA in cui avevo grandi speranze è la traduzione dell'IA. Purtroppo, questa è stata la mia principale delusione con il dispositivo. Vale la pena dire che non è appesa su tutto il barello, quindi Soundcore non lo esagera troppo, ma è pubblicizzato come una funzione e volevo che funzionasse. La configurazione è ingegnosa in linea di principio: una persona tiene la custodia e parla dentro mentre la traduzione viene riprodotta ad alta voce, l'altra indossa gli auricolari e ascolta la traduzione in-ear.

Il problema della traduzione AI è il ritardo. L'ho provato un paio di volte, tra olandese e inglese e tra inglese e tedesco, lingue che parlo facilmente e dove mi aspettavo un risultato migliore. Ogni volta c'era un ritardo da cinque a trenta secondi prima che arrivasse una risposta, a volte letta ad alta voce e a volte no. Questo di fatto uccide la funzione, perché l'uso ovvio è viaggiare, entrare in una panetteria o in un ristorante all'estero e parlare con uno sconosciuto per ordinare del cibo. Nessuna conversazione naturale sopravvive a una pausa di mezzo minuto tra una riga e l'altra. Immagino che ci voglia troppo tempo perché l'audio venga elaborato e inviato al dispositivo.

Ho avuto anche qualche altra frustrazione minore. La connessione multidispositivo è comoda in teoria, permettendomi di passare senza sforzo tra musica sul telefono e una riunione sul laptop. Tuttavia, per qualche motivo la custodia a volte rimane collegata, mentre gli auricolari no. Questo ha portato un paio di volte a un messaggio "impossibile da disconnettere", dove l'unica soluzione affidabile era riavviare il portatile, che è proprio il tipo di cosa che non vuoi affrontare nel minuto prima che inizi una chiamata. Un'altra volta ho partecipato a una riunione con un altro auricolare e non avevo alcun suono, perché gli auricolari erano ancora nella mia borsa vicino e avevo preso silenziosamente l'audio.

Arrivando al mio verdetto finale: penso che i Liberty 5 Pro Max siano ottimi auricolari, nonostante qualche difetto. È semplicemente bello sapere di avere degli auricolari che puoi indossare in qualsiasi situazione e di essere sicuro che non si trasmetta alcun rumore nelle tue chiamate. La qualità della chiamata è davvero di primo grado, il suono è molto buono, la presa di appunti è davvero utile e la Smart Case è un design intelligente e piacevole. Se vivi in riunioni e dai valore alla professionalità, questa è quasi una raccomandazione facile. A circa 200 € penso che valga la pena. Purtroppo, la traduzione AI non regge nel mondo reale, e i problemi di connessione ricorrenti e un HearID inefficace danneggiano quello che avrebbe potuto essere un pacchetto quasi impeccabile. Tutto sommato, però, si tratta di un ottimo paio di auricolari e di un compagno di incontri eccezionale.