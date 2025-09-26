A Modo Mio SMEG

Adoro Smeg. Lo faccio e basta. Ammetto questo pregiudizio intrinseco fin dall'inizio, perché per molti, molti anni sono stato completamente innamorato della filosofia di design e del linguaggio generale del marchio. Certo, non ho mai posseduto un prodotto Smeg - essere un giornalista non paga così bene - ma sono rimasto affascinato osservando i loro frigoriferi da lontano, per esempio.

Così, quando ho avuto l'opportunità di recensire una piccola macchina da caffè Lavazza A Modo Mio, che, come le altre macchine da caffè Lavazza con cui abbiamo giocato ultimamente, utilizza le loro capsule proprietarie, ero curioso di scoprire cosa potesse effettivamente fare.

Ok, quindi la versione Smeg diA Modo Mio Lavazza di è principalmente un aggiornamento visivo per riflettere l'estetica Smeg di cui sopra, e che schiacciata è. Certo, è fatto di plastica, ma sembra quasi di ceramica, e anche se può sembrare piuttosto superficiale dare così tanto valore all'aspetto di una macchina del genere, è, dopo tutto, qualcosa che sarà in mostra tutto il tempo.

A differenza della Désea che abbiamo testato di recente, questa è specificamente una macchina per caffè espresso. Ciò significa che si inserisce la capsula e si può decidere o specificare il dosaggio, ma questo è tutto. Si ottiene un espresso e questa semplicità significa che la macchina è disponibile per £ 250.

La capsula viene inserita dall'alto sollevando un sottile pezzo di metallo, e proprio come una macchina Nespresso, ad esempio, ci sono solo due pulsanti che determinano il dosaggio. Ecco fatto, gente, poi prepara il caffè. Una piccola lamentela è che, per qualche motivo, queste Lavazza capsule perdono un po' più di liquido di quanto mi aspettassi, quindi la vaschetta raccogligocce e la macchina si riempiono di acqua di scarico abbastanza rapidamente.

Detto questo, e forse non sorprende che il caffè sia piuttosto delizioso. Questo vale anche per l'ancora più economica Tiny Eco della serie A Modo Mio, che utilizza le stesse capsule ed eroga lo stesso calore e pressione, ma se ami il design, ottieni anche un espresso sorprendentemente profondo, soprattutto con la capsula Oro. Usiamo Oro chicchi di Lavazza a casa, che sono di natura commerciale, ma sono un caffè quotidiano piuttosto delizioso.

Durante il periodo di test, non abbiamo ricevuto un solo codice di errore o una capsula che non sia stata forata correttamente dalla macchina. Tuttavia, questo non significa che la macchina sia infallibile, ma è difficile dopo un mese di utilizzo prevedere come si comporterà la macchina dopo diversi anni, tienilo a mente.

Grazie al suo design accattivante, all'erogazione affidabile e alle deliziose capsule, è molto, molto facile consigliare la versione di Smeg della macchina A Modo Mio, e probabilmente preferirei pagare per questa e sacrificare la capacità di fare cappuccino, latte macchiato e cortado che il più costoso Désea può produrre.