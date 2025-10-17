Acer Predator Triton 14 AI (2025)

Di recente ho scritto una recensione dell'ultimo laptop workstation ProArt 16" di Asus e ho concluso che, nonostante alcuni intoppi qua e là, le alternative basate su Windows MacBook Pro stanno guadagnando slancio in questo momento. Chi avrebbe mai pensato che un'alternativa ancora più capace sarebbe venuta dalla riga Predator incentrata sul gioco di Acer e da un Triton...

Sì, il Acer Predator Triton 14 AI (sì, in realtà si chiama "AI", il che è imbarazzante) è in realtà una delle più grandi sorprese dell'anno, rappresentando un salto di qualità per il design del laptop di Acer e il modo in cui le prestazioni, la durata della batteria e le funzionalità significative sono bilanciate.

Quindi sì, questa sarà un po' una lettera d'amore, ma prima di arrivare a questo punto, diamo un'occhiata alle specifiche:



Intel Core Ultra 9 288V



Nvidia GeForce RTX 5070 (fino a 110W TDP)



Fino a 32 GB LPDDR5X RAM



SSD PCIe 4.0 NVMe fino a 2 TB



OLED WQXGA+ da 14,5" (2880×1800), 120Hz, copertura colore DCI-P3 al 100% con supporto touch



Si potrebbe facilmente dire che queste specifiche sono di per sé una sorta di cheat code, una scorciatoia per "il boss finale", ma ciò significherebbe minare tutti gli altri aspetti di un'esperienza di laptop normale, semi-pro e semi-gaming-pro. Ma per toccare brevemente questi aspetti fondamentali dell'utilizzo, sono incredibilmente potenti. Innanzitutto, Acer ha quasi abbandonato, o dimenticato, che di solito è un bastione della filosofia di design condiscendente che rende tutto ciò che riguarda il gioco il più imbarazzante. No, questo è decisamente di buon gusto, nero opaco e anonimo, al punto che, in certi ambienti, potrebbe essere scambiato per un ThinkPad. Non sto dicendo che tutti i laptop dovrebbero essere scatole nere identiche, ma è bello vedere un laptop da gioco che piace a qualcuno che è... beh, cresciuto.

A ciò si aggiunge un touchpad tattile che ha Microsoft Pen Support 2.5 ed è incorniciato da due piccole strisce LED in modo da poter vedere meglio dove inizia e finisce e una tastiera che riesce ad essere sia orientata alle prestazioni che seriamente efficace per l'uso quotidiano.

E poi c'è il display. Stiamo parlando di un pannello OLED da 14,5" in 1800p, funzionante a 120Hz, con copertura cromatica DCI-P3 con touch e, per inciso, un rivestimento antiriflesso e verificato da Calman. Questa volta non ho avuto l'opportunità di eseguire un test di luminosità NITS, ma questa sarebbe l'unica vera lamentela qui, perché mio Dio, che pannello, degno di un MacBook Pro 14, e ovviamente estremamente adatto per i giochi in ogni modo.

Dove sono i compromessi? Il raffreddamento è fornito da una camera di vapore che copre sia la CPU che la GPU ed è costruita utilizzando la tecnologia di grafite di Acer. Questo funziona in combinazione con due ventole metalliche di 6a generazione Aeroblade e quello che Acer chiama "Vortex Flow". La cosa intelligente qui è che puoi spingere la macchina abbastanza lontano prima che l'intero sistema entri in funzione, e anche se sia il rumore che il calore fanno sentire la loro presenza durante i carichi di lavoro e i giochi particolarmente prolungati, è proprio questa doppia identità che fa funzionare davvero tutto.

Aggiungi a ciò un peso da combattimento che in questa configurazione è qualcosa come 1.6 chilogrammi, e una durata della batteria che per le attività comuni è compresa tra le sei e le otto ore, e abbiamo qualcosa che si avvicina ad essere senza i suddetti compromessi. Ok, e ora per i risultati del test:

Panca Geek 6:



Unipolare: 2799



Multipolare: 11156



Geekbench AI: 6252



3DMark:



Spia del Tempo: 8498



Nomade d'acciaio: 2094



Giochi individuali:



Shadow of the Tomb Raider (1080p, Ultra): 51 fps con Ray Tracing



Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra): 131 fps con DLSS e Ray Tracing



Non pretenderei mai di approfondire quanto Kim, e la mia suite di test immediata non è così complessa, avanzata o diversificata. Tuttavia, dirò che sono rimasto davvero sbalordito dal Triton 14 AI su quasi tutti i parametri. Sì, sono consapevole che molte persone potrebbero essere alla ricerca di laptop più facili da aggiornare, ma per quanto posso vedere, puoi sostituire solo la scheda M.2 e Wi-Fi. Detto questo, questo è davvero un tuttofare che mi ha impressionato per tutto il tempo.