Age of Empires IV annunciato per Playstation 5

Se stavi aspettando di giocare a Age of Empires IV ma non possiedi un PC o una Xbox, abbiamo buone notizie. L'acclamato titolo di strategia in tempo reale arriverà su Playstation 5 il 4 novembre. Questo segna la prima volta nella lunga storia del franchise che uno dei suoi titoli principali arriva ufficialmente su una console Sony. La versione in arrivo è l'Anniversary Edition, che offre ai giocatori PS5 la possibilità di immergersi in una delle esperienze di strategia più iconiche degli ultimi anni.

Relic Entertainment ha rivelato la notizia con un nuovissimo trailer, che mostra come il gioco sia stato adattato per l'hardware di Sony. Secondo lo studio, il controller DualSense sarà dotato di un supporto su misura per i comandi e le azioni rapide, rendendo la transizione da mouse e tastiera ai controlli della console più fluida del previsto. Tuttavia, la versione Playstation5 non sembra includere tutti i contenuti attualmente disponibili su PC e Xbox, il che potrebbe tralasciare alcune espansioni e funzionalità speciali. Anche così, il gioco base include più campagne, civiltà e modalità multiplayer che hanno mantenuto il franchise fiorente per decenni.

Per i fan di lunga data, questa uscita segna un grande momento: la possibilità di portare la costruzione di un impero su larga scala e la guerra tattica a una comunità di giocatori completamente nuova. Per i possessori di PlayStation curiosi della serie, questa potrebbe essere l'introduzione perfetta a uno dei franchise di strategia più celebri del mondo dei videogiochi.

