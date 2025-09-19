"La tua prima action cam a 360°". Questo è quello che si legge sulla scatola della Akaso 360, una nuova fotocamera più orientata al budget che mira a sfidare i colossi affermati Insta360 e ora anche DJI, due aziende che si sono praticamente divise il mercato tra loro in queste categorie.

Ma Akaso si trova da solo, a Frederick, nel Maryland, e sembra abbracciare seriamente questa narrazione di Davide/Golia, e lo stanno facendo vendendo una soluzione di registrazione abbastanza completa per molto, molto meno. Ok, quindi quanto meno, vi chiederete? Bene, un'edizione Adventure Combo del DJI Osmo 360 ti costerà £ 540 in questo momento, il che ti offre gli accessori essenziali che rendono la fotocamera... beh, utilizzabile. In confronto, puoi ottenere Akaso 360 Creator Combo, che offre praticamente la stessa selezione, per £ 200.

Si tratta di un risparmio enorme, per non dire altro, e anche se DJI ha l'esperienza in termini di selezione degli obiettivi, stabilizzazione, qualità costruttiva ed ecosistema, la differenza non è abbastanza grande da giustificare questo salto di prezzo da parte loro.

Il Akaso 360 assomiglia un po' a un modello Insta360 X nel suo design più allungato e la qualità costruttiva sembra affidabile. Ha tutte le porte che ci si aspetterebbe, ma anche se Akaso stesso lo definisce "resistente agli schizzi", non c'è assolutamente alcuna certificazione IP, né è possibile cambiare il vetro dell'obiettivo, come su Insta360 X5.

In termini di pura funzionalità, questa è una fotocamera a 360 gradi come la conosci. Ci sono due obiettivi da 1/2" in f/2.25 a 180 gradi ciascuno, che poi "cuciono" insieme l'immagine alle estremità in modo che sembri un'unica registrazione a forma di cupola. Questo "stitching" funziona sorprendentemente bene e, anche se registra in "solo" 5,7K/30fps o 4K/60fps, i colori sono nitidi e dinamici. C'è anche una buona profondità e nitidezza, non è qui che hanno tagliato gli angoli.

C'è un piccolo problema con le condizioni di illuminazione. Anche se la fotocamera è riuscita a produrre risultati abbastanza buoni durante la mia recente vacanza in Spagna, dove il bianco villaggio di montagna di Compèta appariva particolarmente bello sotto il sole cocente, c'era un po' di rumore dell'immagine in condizioni di illuminazione non ideali. Aggiungi un display touch leggermente lento e non ottieni un'esperienza utente perfetta.

Il tuo Creator Combo viene fornito con un'asta telescopica da 120 centimetri, una borsa, tre batterie extra e una custodia di ricarica, che rendono l'esperienza più fluida, e si consiglia vivamente di acquistare anche questi articoli, altrimenti la fotocamera è, ancora una volta, praticamente inutilizzabile. Continuo a pensare che questi produttori dovrebbero includere alcune opzioni di montaggio in più nella confezione per ispirare il "nuovo" utente 360 a cui Akaso si rivolge chiaramente. Che ne dici di una clip che può montare la fotocamera su un berretto o un casco, o di un supporto che può montarla su una bicicletta? Sì, c'è un supporto a vite standard da 1/4" sul fondo, ma ancora una volta, perché non ispirare direttamente?

Si tratta di lamentele minori, ma ancora una volta, tieni presente che questa soluzione combinata costa solo poco più della metà di quanto DJI addebita per il loro Osmo 360 in una combinazione simile. Si tratta di un risparmio enorme e significativo, che garantisce che Akaso avrà successo con questo concetto, e meritatamente. Fortunatamente, il prodotto è in grado di confermarlo, anche se c'è molto da affrontare in una possibile seconda versione.