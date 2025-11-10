"Scopiamoci questo succhiacazzi!"

Quando Kim Kardashian fa del suo meglio per apparire come l'avvocato divorzista più dura e spietata del mondo televisivo, è difficile trattenersi dal ridere. O no, lasciatemi fare un passo indietro e riformulare la cosa; in realtà è impossibile non urlare dalle risate, risate derisorie, perché la nuova grande produzione del ragazzo di Glee con Kim K è decisamente orribile.

Leggere i nomi inventati dei personaggi principali non farà altro che farvi ridere, cosa che vi prometto sarà seguita da molti, molti altri momenti di ridicolaggine in questo show. Allura Grant (Kardashian) e Liberty Ronson (Watts) sono i nomi delle due avvocati divorzisti che, dopo aver lavorato come cani e schiave per uomini bianchi, grassi e unti in un'altra azienda, si sono liberate e hanno fondato lo studio tutto al femminile Grant, Ronson e Greene. Questa azienda è specializzata in divorzi e solo i divorzi sporchi. Rappresentano solo le donne e non c'è un secondo in All's Fair che non riguardi quanto siano disgustosi gli uomini. Il tamburo viene battuto così forte che i timpani sanguinano e così tante porte già aperte vengono prese a calci con la più smussata delle scarpe che diventa rapidamente parodico. All's Fair è tanto miserabile quanto le grandi produzioni raramente lo diventano. Stiamo parlando di una miseria concentrata, un po' affascinante, intrisa di quel femminismo moderno in cui le scollature profonde mezzo metro si abbinano a comportamenti da strega. Qualcosa che, in questo caso, dovrebbe essere cool, impertinente e sexy - ma alla fine è semplicemente patetico.

La sceneggiatura su cui si basa All's Fair è per lo più scritta dal ragazzo che una volta ha scritto Nip/Tuck, American Horror Story ed è lo showrunner del sequel di Netflix Monster. Il modo in cui mescola esplosioni di potere da stronza senza finezza e classe con ruggiti, riflessioni egocentriche sul mondo che ci circonda e monologhi stonati sul nostro tempo qui fa sembrare assolutamente che Murphy non abbia mai toccato la sceneggiatura ma ci abbia semplicemente messo il suo nome. Kim Kardashian è anche così inverosimilmente cattiva nel ruolo della protagonista Allura Grant che sembra quasi che questo sia un grande esperimento sociale.

Non troverai una serie TV peggiore, non importa quanto tu guardi.

Kim-K è stata incoronata la peggior attrice di tutti i tempi, in tutte le categorie.

Il resto del cast è composto da grandi star del cinema come Naomi Watts, Glenn Close e Sarah Paulson, ma poiché sono state tutte costrette a interpretare personaggi senza capacità simpatiche, si presentano tutte come vere e proprie ultra-streghe. Qui non funziona niente, nemmeno i costosi abiti di Prada e gli uffici di stilisti meticolosamente decorati. Personalmente, avrei pensato che questo avrebbe funzionato solo se fosse stata apportata una certa modifica estesa alla sceneggiatura. Questo include Peacemaker che avrebbe dovuto essere invitato a far saltare in aria tutte e quattro le streghe avvocatesse con una granata ben piazzata nel secondo episodio. Avrebbe potuto funzionare, ma dal momento che non l'ha mai fatto, non mi resta che distribuire il nostro punteggio più basso. Le serie TV non vanno davvero peggio di così.