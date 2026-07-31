Lord of the Flies. La storia oscura di bambini che sopravvivono a un incidente aereo e sono costretti a crescere molto rapidamente. Con temi classici come esclusione, bullismo, democrazia e dinamiche di gruppo, questa storia ha lasciato un'impressione duratura su diverse generazioni. Il romanzo d'esordio di Golding fu pubblicato nel 1954, e probabilmente ci sono pochissime classi scolastiche che non lo abbiano usato come materiale didattico. Questa è la terza volta che viene adattato per lo schermo. Il primo adattamento risale al 1963, e ricordo di aver visto la versione del 1990 a scuola. Il cast include James Badge Dale e Balthazar Getty. La miniserie è stata creata da Jack Thorne, l'uomo dietro l'acclamata Adolescence, tra le altre opere, quindi le aspettative sono naturalmente alte.

Ecco un breve riassunto della trama, nel caso qualcuno, contro ogni previsione, l'abbia perso:

Dopo un incidente aereo, un gruppo di ragazzi britannici si ritrova bloccato su un'isola tropicale disabitata, dove gradualmente precipitano nell'anarchia mentre le convenzioni sociali si rompono e i tentativi di governo responsabile li dividono in fazioni in guerra.

Un cast di attori eccellenti eleva la miniserie

La premessa di base è semplice, cupa e facile da rendere sia inquietante che inquietante. Non ho ricordi particolarmente vividi del libro o della versione cinematografica che ho visto da bambino, ma è comunque una storia che mi è rimasta impressa e ha ispirato una serie di film e serie che esplorano le stesse dinamiche e anarchia. Ricordo però chiaramente il personaggio di Piggy.

Il ragazzo gentile, con gli occhiali, paffuto che vuole bene ma finisce in una posizione vulnerabile. È anche il punto di forza più grande della miniserie.

Lord of the Flies è una produzione elegante. E recitato estremamente bene. L'intera serie si appoggia sulle spalle dei giovani attori, e penso che tutti riescano a essere convincenti. Quelli che spiccano di più sono David McKenna nel ruolo di Piggy, Winston Sawyers in quello di Ralph e Lox Pratt nel ruolo dell'antagonista Jack. Marc Munden è il regista. Tra le altre cose, ha diretto il dramma Covid Help, con Stephen Graham e Jodie Comer. Ci vuole sia un regista competente che attori di talento per riuscire a fare qualcosa del genere. E sotto questo aspetto, ci riescono sicuramente.

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Mi piace il fatto che la serie sia stata divisa in quattro episodi, ognuno visto dal punto di vista di un personaggio principale diverso. È ben fatto. Tutto è messo in scena con grande abilità. Tuttavia, la sceneggiatura e l'esecuzione vera e propria non sono altrettanto riuscite. Ho la sensazione presto che qualcosa non vada del tutto.

Penso che le reazioni dei ragazzi vengano trascurate e sembrino irrealistiche. C'è qualche riflessione sul fatto che siano effettivamente bloccati, senza idea di chi possa sapere dove si trovano – o se qualcuno sappia che sono vivi – ma troppo poco. Sembrano accettare la situazione molto rapidamente, e non sento davvero che la paura di essere così vulnerabili venga trasmessa efficacemente.

"Ho la conchiglia!"

E in realtà continua su diversi livelli. L'intera costruzione dei conflitti e dell'anarchia che ne segue è malinconica. Forse principalmente perché Jack, l'antagonista, viene rappresentato fin dall'inizio come un personaggio chiaramente malvagio. Si fanno alcuni tentativi per mostrare la sua insicurezza di fondo, ma non abbastanza. E i personaggi continuano a comportarsi in modi che non risultano affatto credibili. Allo stesso modo, sento che Piggy, Ralph e un paio degli altri ragazzi più grandi - seppur personaggi eccellenti - appaiono più maturi di quanto dovrebbero in questa nuova trasposizione.

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So di sembrare negativo, e lo sono. Ci sono anche molte cose positive, alcune delle quali ho già menzionato, ma questa mancanza di profondità psicologica grava sulla trama come una coperta umida. Allo stesso modo, non credo che i conflitti e l'escalation di disagio siano rappresentati correttamente. Sembra più che scoppia semplicemente l'anarchia, e nella scena successiva, il lato di Jack nel campo ha iniziato a dipingere la pittura di guerra e si comporta come se fossero caduti in una psicosi collettiva. È anche pieno di dettagli estremamente superflui e pretenziosi che non aggiungono nulla e, unito al ritmo irregolare e alla costruzione, questo toglie gran parte della tensione che altrimenti si sarebbe accumulata.

Ha ricevuto un'accoglienza tiepida su IMDb, e capisco il perché, anche se a diversi critici sembra piacerlo. USA Today, per esempio, ha scritto che The Lord of the Flies è "quattro episodi di horror avvincente e suspense dal respiro", ed era proprio quello che aspettavo con ansia. Ma no. Lord of the Flies poteva essere un adattamento snervante, oscuro e inquietante. Un remake per una nuova generazione. Qualcosa da guardare insieme, genitori e figli dell'età giusta. Qualcosa di cui parlare. Ma tutti questi tocchi zuccherati e le strane decisioni nella sceneggiatura mi lasciano con un pensiero ricorrente: per chi è davvero fatta questa serie? Chi è il pubblico di riferimento? In definitiva, sono quattro ore di paesaggi splendidi, recitazioni superbe, una manciata di scene inquietanti e spiacevoli, e molto altro che semplicemente non funziona. Peccato. Perché mi aspettavo davvero - e speravo - di più.