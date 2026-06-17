Già parecchio tempo fa, abbiamo recensito il Twelve South AirFly Pro e siamo riusciti, con notevole convinzione, a raccomandare questo dispositivo relativamente piccolo, ingegnoso e infinitamente utile a chiunque si fosse trovato nelle circostanze esatte in cui poteva davvero darsi un attimo.

Oggi diamo un'occhiata all'Alogic SkySound (il cui nome completo sembra essere "Alogic SkySound Bluetooth Audio Transmitter ), che è una sorta di estensione dello stesso concetto. In linea di principio, il problema che questi prodotti mirano a risolvere è piuttosto semplice. Ed è per questo che non ho scrupoli a citare, sì, me stesso; "Come fate a ricevere e trasmettere audio wireless se c'è solo una presa analogica disponibile?"

Giusto, quindi l'Alogic SkySound è un gadget piuttosto piccolo, ed è anche leggero. Misura 122x85x22 millimetri e pesa circa 17,5 grammi. Questo la rende così piccola che non la noteresti mai in una borsa da viaggio o come parte di un tipico "trasporto quotidiano". Hai 25 ore di autonomia e si carica tramite USB-C.

L'idea è che, usando la presa inclusa, si colleghi l'Alogic SkySound a una presa AUX di un'auto più vecchia, si usa l'adattatore aeromobile a 2 pin (incluso), e improvvisamente si possa collegare direttamente allo SkySound, trasformando qualcosa cablato in qualcosa di wireless.

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Questo avviene tramite Bluetooth 5.2, e sono supportati numerosi formati eccellenti, come SBC, AAC, aptX, aptX-LL e altri. L'idea è che si trasformi un segnale analogico, che può essere specifico per una porta, in qualcosa di molto più agnostico, e questo si ottiene tramite un dispositivo disponibile per £60.

Non è tutto, perché qui c'è effettivamente un doppio abbinamento. Questo significa che il tuo partner può anche connettersi a SkySound, e poi potete guardare un film insieme sull'aereo. Ci sono parecchie situazioni in cui è facile immaginare SkySound come un problem solving versatile, ma ovviamente sono tutte specifiche. Se voli su aerei dove potresti voler usare le tue splendide cuffie, ma sei costretto a usare quelle terribili cuffie auricolari di scarsa qualità con un jack a doppio poli, allora parte del motivo per cui le acquisti va naturalmente a perdere.

Come l'AirFly Pro, è quindi sorprendentemente facile da consigliare, perché tale ingegnosità fisica si combina con una serie di scenari che chiedono proprio questo tipo di soluzione. Allo stesso tempo, è tutto molto ovvio, quindi se non ti capita di aver bisogno regolarmente di uno SkySound, puoi volentieri evitarlo, dato che può fare solo queste cose molto specifiche.

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Ci sono però dei limiti, il che è un po' fastidioso. Può solo trasmettere, non può ricevere, e quindi, ad esempio, non può trasformare un vecchio altoparlante in uno wireless. In tal caso, è il tuo telefono a trasmettere il suono. Inoltre, la presa dell'unità stessa è fissa in posizione, quindi se si rompe, il dispositivo diventa inutile.

Detto ciò, l'Alogic SkySound è un eccellente piccolo gadget per chi si trova in alcune delle situazioni sopra menzionate, la maggior parte delle quali probabilmente ha a che fare con i viaggi. Come gadget da viaggio, in realtà non è affatto male.