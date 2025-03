Amber Midthunder commenta il futuro di Prey: "Mi piacerebbe assolutamente tornare"

Quando ha debuttato qualche anno fa, Prey è riuscito a catturare l'attenzione di molti, fornendo una versione fresca ma familiare della storia delPredator mostro alieno, ambientato all'inizio del XVIII secolo in Nord America e che segue una donna nativa americana che combatte per rimanere in vita in un mondo di ostilità. Quel film è andato abbastanza bene da vedere il suo regista Dan Trachtenberg incaricato di creare ancora più storie, e le voci affermano che da allora ha girato non uno ma due film successivi, tra cuiPredator: Badlands, che dovrebbe arrivare a novembre.

Dal momento che Prey ha visto Amber Midthunder come protagonista, la domanda è se l'attrice tornerà per uno di questi film in uscita, qualcosa di cui le è stato recentemente chiesto da The Hollywood Reporter.

Lei rispose: "Di cosa stai parlando? Mi piacerebbe giocare di nuovo a Naru. Amo Dan. Amo [Prey]. Amo quel mondo. Mi piacerebbe assolutamente tornare".

Se Predator: Badlands intende mantenere la sua data di debutto entro la fine dell'anno, sarebbe lecito presumere che inizieremo a sentire di più sul film nelle prossime settimane e mesi, e forse anche avere conferma se anche Midthunder sarà coinvolto nel film.