Amon dovrebbe essere più potente dopo l'ultimo aggiornamento di Borderlands 4

Recentemente, Gearbox ha introdotto il quinto Vault Hunter che farà la sua comparsa in Borderlands 4 come personaggio DLC. C4SH verrà lanciato all'inizio del 2026, il che significa che abbiamo qualche mese per continuare a familiarizzare con le quattro opzioni disponibili fino ad allora.

Chiunque abbia giocato a Borderlands 4 potrebbe notare che alcuni dei Vault Hunters sono un po' più efficaci di altri, vale a dire che Amon the Forgeknight fatica un po' rispetto ai suoi amici distruttivi. Si spera che questo dovrebbe cambiare d'ora in poi, dato che è arrivata una nuova patch per il looter-shooter e ha ottimizzato e adattato un po' i vari personaggi.

Come dice Gearbox: "Amon in particolare riceve una serie di modifiche per portarlo più in linea con il livello di potenza generale degli altri cacciatori della Cripta. Le evocazioni di Vex e la potenza in mischia di Rafa vengono modificate per rendere queste configurazioni più praticabili nell'endgame finale. Infine, Harlowe ha apportato un paio di modifiche per assicurarsi che la stasi sia utile per i giocatori".

Le note complete della patch sono piuttosto lunghe, quindi assicurati di andare qui per vedere le intricate modifiche che renderanno Amon colpire più duramente, più resistente e, in definitiva, più efficace in combattimento.