Analista: Sony sta aspettando che la tempesta passi, e è improbabile che le proteste avranno effetti

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La decisione di Sony di seppellire definitivamente i giochi fisici continua a essere un argomento molto dibattuto, con molti giocatori profondamente delusi. Questo ha portato le persone a protestare in vari modi, uno dei più importanti dei quali è probabilmente il tentativo di far annullare l'abbonamento PS Plus a quante più persone possibile.

Il problema è che probabilmente ci sono troppo poche persone disposte a abboccare perché questo abbia un vero effetto. Almeno questo è ciò che dice il noto analista giapponese Dr. Serkan Toto in un'intervista con IGN, e crede che Sony stia solo aspettando che la tempesta passi (come tutti sappiamo, la memoria di internet è molto breve) - anche se simpatizza per i giocatori contrari:

"Comprendo i fan dei media fisici, ma Sony non cambierà questa decisione. Ovviamente sapevano come sarebbe stata la reazione online, e ora aspettano che questa tempesta passi."

Toto sostiene che, alla fine, troppo poche persone si uniranno alle proteste, e che i giochi digitali sono così più redditizi che a Sony semplicemente non importa:

"Sony ha oltre 120 milioni di utenti attivi PlayStation. Circa 50 milioni di persone sono abbonate a PlayStation Plus. Come esperimento mentale, diciamo che 500.000 cancellano in segno di protesta, sarebbe solo l'1% di quel business sparito — ovviamente non abbastanza per Sony per iniziare a ripensare. Il digitale è semplicemente troppo redditizio."

Votare con il portafoglio è una delle poche cose che i gamer possono fare per far ascoltare le aziende. Dopotutto, i ricavi sono ciò che conta di più per loro, e se abbastanza persone agiscono, si sommano a denaro reale, e questo è un messaggio che ha peso. Ma come sottolinea Toto, è dubbio che alla fine avrà un impatto su Sony se non si raggiungono numeri più grandi.