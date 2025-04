Andor: Stagione 2 (Disney+)

HQ

È passato un po' di tempo da quando Luther ha reclutato Cassian Andor, e quando rivisitiamo il personaggio del titolo, si è sistemato nel suo ruolo di spia principale del gruppo ribelle. Insieme al traumatizzato Brix, entrambi stanno cercando di trovare uno scopo nel caos che entrambi hanno contribuito a creare, mentre Mon Mothma sta cercando di farsi strada attraverso un inferno politico di proporzioni sanguinose. Nel frattempo, l'Impero escogita un piano diabolico quando entra in scena Orson Krennic e l'arrampicatrice in carriera Dedra è costretta a modificare i suoi obiettivi dopo non essere riuscita a trovare le cellule ribelli...

Non sono mai stato un grande fan dell'avventura spin-off Rogue One quando è uscito per la prima volta. Aveva l'obiettivo giusto di espandere l'universo ironicamente piccolo di Star Wars, ma ho pensato che il film stesso fosse un panino fanservice che si è esaurito, nonostante un finale spettacolare. Quando Tony Gilroy, uomo di Bourne, ha deciso di espandere questa saga ribelle con il progetto Andor TV per contestualizzare ulteriormente il tutto, Rogue One è davvero cresciuto su di me. Con la seconda e ultima stagione di Andor, il capolavoro di Gilroy è finalmente completo e Rogue One può ora essere visto come un gran finale di stagione per il miglior lavoro del franchise fino ad oggi.

Sì, la seconda stagione di Andor è davvero una vittoria per l'agghiacciante universo di Star Wars. Esattamente come previsto. Se la prima stagione è stata una rinfrescante visione degli ingranaggi burocratici dell'Impero, la seconda stagione è una sanguinosa dimostrazione di quanto sia diabolico il governo di Palpatine. La stagione 2 ha una sensazione inquietante almeno quanto La vendetta dei Sith, dove sappiamo cosa attende la maggior parte dei nostri eroi. Sappiamo cosa ha in serbo Krennic, sappiamo cosa succede ad Andor in Rogue One. Eppure i creatori della serie riescono a creare un'atmosfera davvero snervante quando l'attenzione si sposta sull'occupazione dell'Impero del pianeta Ghorman e sulla sua ribellione appena risvegliata, che viene messa in imbarazzo dall'efficace propaganda dell'ISB. La rivoluzione e la libertà hanno un prezzo elevato, e Gilroy confeziona un dramma pesante basato sui personaggi in dodici sontuosi episodi che danno spazio e sfumature ai suoi personaggi. Questa stagione è un insidioso bagno di sangue a livello di Game of Thrones, ma contiene anche un'incredibile quantità di cuore.

Anche se Andor è un bruciatore lento abbastanza secco e molto politico, riesce comunque a muoversi. A volte è decisamente devastante. Devastante. La serie è orgogliosa della sua raffinatezza grezza, che fa risaltare un po' di più i piccoli momenti in cui i personaggi si rompono. Gli episodi di Tony e Dan Gilroy, in particolare, sono decisamente magistrali, e nel decimo episodio è stato difficile trattenere le lacrime mentre tutto arrivava al culmine. Star Wars non è stato così interessante sin dalla prima stagione di Andor, e guardare la straziante scena finale della serie ha sigillato Andor non solo come una delle esperienze televisive più acute dell'anno, ma è anche uno dei livelli più alti in assoluto di questa serie.

Andor tar tydligt avstånd från allt som heter fanservice, vilket gör seriens värld realitisk och intressant att utforska.

L'unica cosa che non mi piace davvero della stagione è che sembra molto più nervosa strutturalmente. Ci sono almeno tre anni tra i numerosi eventi dello show, il che ti fa sentire come se ti stessi perdendo una serie di importanti momenti della storia nei momenti più cruciali dello show. C'è anche una sezione sul problema della droga di Brix, che ho trovato piuttosto noiosa. Ma considerando quanto la serie sia ben scritta e ben scritta, può essere perdonata. Quasi tutto in questo spettacolo è piacevole, e in realtà non mi dispiacerebbe un'altra stagione di dramma di spionaggio grigio. Ero particolarmente interessato al complesso dell'eroe di Syril e all'intrigo politico di Mon Mothma, la cui libertà si sta stringendo come una morsa. Tuttavia, la star della stagione è Elizabeth Dulau nei panni di Kleya Marki, la misteriosa assistente di Luthen, che diventa inaspettatamente centrale.

Il vero successo di Andor non risiede solo nella sua eccellente narrazione, ma anche nella sua credibilità nella sua atemporalità. La storia si ripete, come si suol dire, e Andor dipinge abilmente questo modello umano di oppressione, disperazione e tenace volontà di combattere che risplende dentro di noi. Dietro la leggendaria vittoria di Luke Skywalker ci sono persone disposte a oltrepassare il limite e sacrificare tutto in nome della libertà, nomi che vengono rapidamente dimenticati con il tempo. Le vere storie rivoluzionarie non sono certo storie di sole, che ovviamente hanno ispirato la tragedia finale di Andor. Non c'è davvero molto altro da dire se non che la seconda stagione di Andor ha sicuramente dato un po' più di peso e rispetto all'ormai logoro nome di Star Wars. La stagione 2 debutterà in streaming il 22 aprile.

