Anno 117: Pax Romana Anteprima - Abbiamo costruito Roma (e abbiamo finito i soldi) in un giorno

HQ

Quando si ripensa all'Impero Romano - e a quanto pare molti di noi lo fanno di tanto in tanto - viene spesso in mente l'assassinio di Cesare, le battaglie dei gladiatori o un centurione vestito per la guerra. Allo stesso modo, i molti giochi ambientati in quest'epoca, come Ryse: Son of Rome e Rome: Total War, si concentrano spesso su conflitti e intrighi drammatici nel cuore dell'impero.

Il prossimo gioco di strategia Anno 117: Pax Romana adotta un approccio diverso. Come suggerisce il nome, gli sviluppatori di Ubisoft Mainz hanno scelto di concentrarsi su un periodo più tranquillo e tranquillo. Pax Romana, il periodo che va dal 27 a.C. al 180 d.C., è considerato l'età dell'oro romana. Il potente impero comprendeva l'intero Mediterraneo e le città godevano di una prosperità e di una stabilità politica senza precedenti. In linea con il DNA della serie Anno, il gioco in arrivo è quindi più incentrato sulla costruzione e lo sviluppo della propria città piuttosto che sulla distruzione dei vicini.

Nella nostra anteprima, atterriamo su un'isola idilliaca e remota nella provincia immaginaria del Lazio, lontana dal centro del potere a Roma. Per fortuna, non siamo dei poveri Robinson Crusoe naufraghi che devono ricostruire tutto da zero. No, siamo un governatore giovane e ambizioso con una borsa piena di denari luccicanti e le nostre navi sono cariche di lavoratori. L'obiettivo è semplice. L'isola abbandonata da tempo deve essere trasformata in una moderna città romana, costi quel che costi.

Annuncio pubblicitario:

Il primo compito è quello di posizionare la nostra magnifica villa del governatore. Il nostro consigliere suggerisce di costruire la villa lontano dalla costa, poiché anche nel Pax Romana la guerra è ancora abbondante, e non è inconcepibile che le navi nemiche un giorno sbarcheranno sulle nostre coste, una volta completate le missioni di addestramento. Scelgo quindi di nascondere la villa dietro un grande bosco, mentre una grande catena montuosa fornisce una copertura rassicurante. Tuttavia, gli alberi protettivi vengono presto abbattuti, poiché mi viene immediatamente ordinato di costruire un taglialegna e una segheria. I progressi sono in corso.

Imparo rapidamente che avere catene di produzione efficienti è fondamentale per la costruzione dettagliata della città. Gli impianti di estrazione delle risorse naturali come miniere, campi di pesca e campi devono essere situati vicino non solo alle risorse in questione, ma anche agli impianti di produzione pertinenti come fonderie, saline e panifici. Tutte queste strutture devono anche essere collegate da piccole strade sterrate in modo che sia le merci lavorate che le risorse possano essere trasportate ai magazzini e alle stazioni commerciali.

All'inizio è abbastanza facile, ma man mano che inizio a produrre di più, la complessità aumenta. Essendo un giocatore inesperto, sia per quanto riguarda la serie Anno che per il genere stesso - apprezzo molto l'interfaccia ben progettata che raggruppa gli edifici in base ai prodotti che producono. Se voglio realizzare una tunica, mi basta cliccare sulla voce e attraverso un nuovo menu a comparsa posso creare sia un campo di canapa per le materie prime che una trottola per la lavorazione. Soprattutto verso la fine dell'anteprima, dove produco beni e materiali da costruzione più complessi come sapone, sandali e cemento, questo raggruppamento è il benvenuto.

Annuncio pubblicitario:

La produzione di sandali richiede diverse materie prime e prodotti lavorati prima che possano essere cuciti insieme.

Finora, ho ignorato gli aspetti più importanti della costruzione di una città: i lavoratori stessi. Senza mani forti e menti intelligenti, non succede molto nella tua provincia romana. Purtroppo, non è solo in questo articolo che ho trascurato un po' i miei cittadini; Succede anche durante la mia sessione di anteprima. All'inizio, costruisco troppo poche case e soffro rapidamente di un'enorme carenza di manodopera. Così costruisco in fretta e furia un certo numero di semplici abitazioni e costruisco anche locande e mercati per migliorare leggermente la qualità della vita.

Quest'ultimo, la qualità della vita, è essenziale. Non solo per mantenere felici i cittadini in modo che siano produttivi e non si ribellino, ma anche perché è possibile trasformare le singole famiglie da liberti (schiavi liberati o classe inferiore) a plebeia (classe media) quando tutti i bisogni pertinenti sono soddisfatti. I cittadini del secondo livello ti permettono di produrre una serie di prodotti più complessi come pane, vasi e sandali, oltre a costruire templi, biblioteche e navi per l'esplorazione e il commercio.

Soddisfacendo le loro esigenze, puoi trasformare i tuoi uomini in donne. Successivamente, puoi anche trasformare le tue donne in anziani in toghe bianche.

Dopo aver lentamente ampliato la mia città e aver ottenuto un buon mix di lavoratori per le diverse professioni, ho incontrato un po' di ostacoli. Voglio attirare le maestranze più all'avanguardia: gli esperti scientifici e i maestri qualificati necessari per fare il cemento e produrre il vino. Per farlo, devo soddisfare la classe media con beni di lusso come l'olio d'oliva o i vasi. Tuttavia, la mia isola non ha né il terreno per gli uliveti né la resina necessaria per la ceramica avanzata.

Fino ad ora, ho notato a malapena la piccola mini-mappa in basso a sinistra dello schermo, che mostra chiaramente che la mia piccola isola è solo una piccola parte di un arcipelago più grande. Ma ora non c'è modo di aggirarlo. Devo salpare e dirigermi verso - se non lidi lontani - almeno le isole vicine.

Il commercio e la diplomazia giocheranno senza dubbio un ruolo importante nel gioco completo, ma ho avuto solo modo di immergermi in avanti. Molte delle icone per il trading consistono in segnaposto incompiuti, e i miei consiglieri, che mi hanno guidato attraverso la maggior parte degli aspetti del gioco, sono notevolmente tranquilli su questo punto. Detto questo, non ho guardato sia Wall Street 1 che 2 per niente, quindi alla fine riesco a scambiare un po' di legno in eccesso con una serie di vasi elaborati.

Con i beni di lusso importati nei mercati locali, ora posso attirare i cittadini altamente istruiti di cui ho bisogno per fare i passi successivi. Comincio a piantare vigneti, costruisco una betoniera e mi ricompenso persino per un lavoro ben fatto con un'aggiunta alla mia villa del governatore, che mi permette di assumere specialisti che forniscono vari vantaggi.

Il lettore attento avrà notato che finora non ho menzionato nulla sull'economia. C'è una ragione per questo. Fin dal primo momento, la mia città è stata a corto di soldi, e i generosi prestiti dei miei amici di Roma e di un governatore di un'isola vicina sono riusciti solo a rallentare l'inevitabile disastro. Sì, sono riuscito a costruire una provincia romana in un solo giorno, ma ho anche fatto crollare l'economia. Nonostante un buon tutorial e un'interfaccia ben progettata, Anno 117: Pax Romana è ancora un gioco piuttosto difficile, e sono sicuro che i giocatori esperti saranno sollevati nel sapere che c'è molta sfida.

Le mie quattro ore come governatore romano sono state piuttosto stressanti, nonostante il ritmo a volte lento e l'ambiente idilliaco. Ciò è dovuto non solo a problemi di denaro, ma anche ai numerosi pro e contro che devi costantemente soppesare ad ogni decisione. Ad esempio, localizzare fucine e fabbriche vicino alle aree residenziali sembrava inizialmente una buona idea, ma si è rivelata piuttosto negativa per la sicurezza antincendio.

Quando le case non bruciavano, i lavoratori si sollevavano in (comprensibile) protesta contro il mio regime non troppo vincente. Non ha aiutato il fatto che, a causa delle sfide economiche di cui sopra, avevo costantemente dato la priorità alle entrate a breve termine rispetto al benessere dei miei cittadini quando i miei consulenti mi hanno messo di fronte a dilemmi e decisioni politiche, cosa che accadeva abbastanza regolarmente.

Questo tipo di dilemmi sono uno dei modi in cui il gioco mette continuamente i bastoni tra le ruote e ti tiene sulle spine. Un altro modo è attraverso le missioni che puoi trovare in giro per la mappa. Ho salvato un giovane dai pirati corrompendoli con delle merci (in seguito è diventato il mio consigliere nella villa) e, lavorando come traghettatore e postino per alcuni cittadini di alto rango, ho migliorato le mie relazioni diplomatiche con le isole vicine.

Non hai necessariamente accesso a tutte le risorse sulla tua isola, quindi è necessario esplorare le acque circostanti.

Raramente c'è un momento di tranquillità nella vita di un governatore romano, ma ti consiglio comunque di prenderti il tempo per ammirare ciò che ti circonda. Anno 117: Pax Romana ha una bella presentazione che è all'altezza della consueta attenzione ai dettagli di Ubisoft. I ritratti dei personaggi, ad esempio, sono espressivi e trovano il giusto equilibrio tra realismo e stile fumettistico, anche se mi sarebbe piaciuto un po' più di varietà. Forse questo sarà migliorato nella versione finale.

Sono rimasto piacevolmente sorpreso dai numerosi dettagli e dal sottile umorismo che si nota quando si lascia la vista a volo d'uccello zoomando sulla singola famiglia o cittadino. Ad esempio, un operaio la cui casa era in fiamme ha esclamato "Sto bruciando come la torcia olimpica", mentre un altro ha affermato seccamente: "Dicono che tutte le strade portano a Roma, ma io non vado da nessuna parte" (avevo dimenticato di collegare la sua casa al resto della città con le strade).

Se vuoi davvero diventare un tutt'uno con la gente, puoi anche premere un tasto di scelta rapida e vedere la vita frenetica della tua città da una prospettiva in prima persona a livello stradale. Ma ricorda: tieni d'occhio le tue finanze!

Spero che tu possa evitare di ripetere i miei errori quando Anno 117: Pax Romana uscirà per Xbox Series S/X, PS5 e PC entro la fine dell'anno.