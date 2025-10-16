Anno 117: Pax Romana Anteprima finale - Un moderno city builder ambientato in un'epoca più antica

HQ

Noi di Gamereactor abbiamo messo le mani sull'attesissimo Anno 117: Pax Romana. Anno è, come sappiamo, un gioco di costruzione di città e una serie di lunga durata che abbraccia ampie fasce della storia. L'ultima volta abbiamo visitato la rivoluzione industriale e ora è il momento di viaggiare più indietro nei libri di storia. In Anno 117: Pax Romana, visitiamo l'Impero Romano, o meglio, parti del loro enorme impero. Nella versione di anteprima, ho avuto modo di testare la prima parte della campagna e anche gli aspetti della modalità sandbox più aperta.

Nella campagna, puoi scegliere il tuo personaggio principale. La scelta è tra Marcus e Marcia, che hanno il compito di ricostruire un'isola la cui città è stata distrutta da un'eruzione vulcanica. Entrambe le storie differiscono leggermente e, se vuoi vedere tutto ciò che la campagna ha da offrire, dovrai provarle entrambe. Se questo suona familiare, è perché la premessa è simile a quella che abbiamo visto in Pompeii: The Legacy ma la differenza qui, tuttavia, è che i titoli sono ambientati in luoghi diversi e si prendono libertà leggermente diverse con il materiale storico. Anno è sempre stato ambientato in un mondo a sé stante, e mentre i personaggi assomigliano a individui reali, raramente condividono gli stessi nomi e i luoghi sono spesso immaginari.

La grafica è stata notevolmente migliorata. Tutto sembra più vivido e impressionante.

Le città sono piene di vita e si sentono più vivaci di prima.

Questo mondo pieno di isole è perfetto per permettere a te, il giocatore, di provare a costruire una società romana funzionante. Si inizia costruendo una casa per il taglialegna del villaggio, case per la gente e un porto di pescatori. Proprio come nei titoli precedenti, il gioco consiste nel soddisfare le esigenze degli abitanti, aumentare la tua influenza e diffonderti su altre isole. Per soddisfare le loro esigenze, il sistema di risorse avanzate è tornato e la lunghezza di queste catene può variare. All'inizio della costruzione della città, i requisiti tendono ad essere relativamente pochi prima di ottenere un prodotto finale che le persone possano utilizzare o vendere. Ad esempio, per fare il pane, è necessario coltivare il grano in modo da poter poi ottenere la farina. Devi pensare a come e dove costruire in modo che la città funzioni bene. A seconda della scelta del livello, può influire sulla tua esperienza. Il livello romano è più facile con più risorse e terreno utilizzabile, mentre Celtic Albion, d'altra parte, è considerevolmente più complicato a causa delle paludi e del terreno meno edificabile.

Ti starai chiedendo quali sono le differenze rispetto ai suoi predecessori. Uno dei principali cambiamenti rispetto alle versioni precedenti è che l'interfaccia utente è più attraente e più facile da navigare rispetto a prima. Il modo in cui sblocchi gli edifici è mostrato con simboli e lucchetti su cui devi fare clic. Oltre a questo, è molto più facile di prima posizionare edifici, tracciare confini per le fattorie e svolgere compiti simili a quelli che hai come sindaco. Questa volta c'è anche una modalità di combattimento terrestre e un sistema per gli dei, che offre miglioramenti alla tua comunità. Anche se ero un po' sospettoso su come avrebbe funzionato, ciò che abbiamo testato sembra promettente.

Ci sono quattro livelli di difficoltà tra cui scegliere. Puoi selezionare opzioni personalizzate dagli sviluppatori o personalizzare il tuo livello di difficoltà.

La serie Anno tende a non cambiare molto nelle sue iterazioni, ma questo è abbastanza diverso da Anno 1800 e penso decisamente che possa stare in piedi da solo. Se non hai mai provato la serie prima, questo è anche un titolo accogliente che non ti mette fretta nelle meccaniche di gioco. Puoi prenderti il tuo tempo se non giochi con l'impostazione di difficoltà più difficile e, da quello che abbiamo testato finora, ti verranno offerti diversi livelli di difficoltà per i tuoi avversari e le mappe stesse. Nella versione demo, siamo stati in grado di personalizzare alcune opzioni come leader, come l'aggressività o la passività e molto altro. Questo ti permette di decidere quanto sarà difficile o facile il tuo viaggio e, a seconda del mondo in cui costruisci la tua città, può variare quanto sia difficile o facile che sia.

Sono stato attratto dalla storia, dalla bella musica, dall'ambientazione tranquilla e dalla risoluzione di enigmi. C'è una calma in Anno che è difficile da capire e sono anche impressionato dal paesaggio sonoro. Oltre alla musica piacevole, le città suonano più vive che mai, ma l'unico aspetto preoccupante sono le prestazioni, che non sono all'altezza di questa versione di anteprima. Allo stesso tempo, sono stato comunque in grado di far funzionare il titolo senza intoppi con alcune impostazioni e regolazioni. Il gioco sfrutta sia l'HDR che il Ray-Tracing per rendere un mondo bellissimo da vedere. Se sai di non avere il computer più recente, è facile regolare molte impostazioni grafiche secondo necessità e ci sono anche impostazioni per il daltonismo e altre cose che potrebbero essere preziose da sapere.

Le barche sono importanti in questo titolo tanto quanto nei suoi predecessori.

Se sei interessato a un moderno city builder ambientato in un'epoca precedente, con uno sviluppatore esperto al timone, questo sembra promettente. Anche se non avrai a che fare con il traffico ferroviario, le autostrade e le linee degli autobus, dovrai destreggiarti tra guerra, logistica, risorse, costruzione di città, commercio e molto altro. È un'esperienza piacevole che noi di Gamereactor esamineremo prima del suo lancio. Sulla base delle 2-5 ore di campagna e delle due modalità sandbox che abbiamo testato, questo sembra promettente in vista del suo arrivo, con Anno 117: Pax Romana in arrivo su PC, Xbox Series S/X e PlayStation 5 il 13 novembre.