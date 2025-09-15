Arcane Eats Anteprima della Gamescom: un tipo diverso di deckbuilder che ci lascia affamati di più

Non avevo assolutamente aspettative per Arcane Eats, che è descritto come un costruttore di mazzi incentrato sullo chef con elementi roguelite. I giochi di carte non mi piacciono molto e le mie abilità culinarie si limitano ad accendere il forno senza dare fuoco alla cucina. Ciononostante, il gioco è diventato uno dei miei momenti salienti della Gamescom del mese scorso.

Prima di provare personalmente il gioco, ho fatto una chiacchierata con il suo creatore, Bob Roberts, che in precedenza era stato lead designer di Middle-earth: Shadow of Mordor. Ora sviluppa giochi insieme a sua moglie Andrea (che ha lavorato su Fable III, tra le altre cose) sotto il nome di Wonderbelly Games. Il loro ultimo progetto nasce da un interesse condiviso per i programmi televisivi di cucina.

"Ci piacciono molto quei programmi di cucina come Iron Chef e Master Chef. Hai un maestro creativo che consegna uno strano ingrediente segreto e i concorrenti devono improvvisare e affrontare qualsiasi cosa lo spettacolo gli venga lanciato, trasformando gli ingredienti in qualcosa di straordinario. Questo è ciò che ci piace dei roguelite e del draft anche in un costruttore di mazzi: impari molto bene il sistema e cerchi di improvvisare con qualsiasi carta ti venga distribuita".

Sembra una ricetta a dir poco interessante, e imparo rapidamente che funziona anche nella pratica. L'idea è quella di pescare carte con ingredienti diversi. Quindi li metti su una delle tre piastre riscaldanti sul tavolo di fronte a te. A seconda degli ingredienti, ci vuole un certo numero di turni prima che il cibo sia pronto e possa essere servito ai clienti affamati. Utilizzando schede specifiche, è inoltre possibile ridurre il tempo di cottura o aumentare il valore nutrizionale del cibo.

Annuncio pubblicitario:

Gli ospiti possono essere umani o mostri, ma è meglio pensare a loro come a questi ultimi. Questo perché spesso diventano estremamente fastidiosi se non ricevono il cibo in tempo e iniziano a farti del male. Alcuni ti sgrideranno, il che prosciugherà le tue risorse mentali, mentre altri potrebbero sbattere sul tavolo e distruggere i tuoi piatti. Li "sconfiggi" servendo loro un piatto che soddisfa il loro appetito: pensalo come un gioco di carte più tradizionale.

C'è molto di cui tenere traccia, ma poiché il gioco di carte si gioca contro la CPU e non contro altri giocatori, hai anche tempo per pensare. Roberts afferma che molti altri giochi di cucina simulano cucine industriali, in cui l'obiettivo è quello di consegnare grandi quantità di cibo secondo istruzioni specifiche mentre un timer esegue il conto alla rovescia in modo aggressivo. Qui, non hai nessuna ricetta da seguire e nessun orologio da guardare, e devi cavartela da solo pensando in modo tattico e creativo. Di conseguenza, non sono così stressato da non avere il tempo di ammirare i numerosi dettagli nella presentazione del gioco, che chiaramente ha già avuto molto tempo in forno.

I personaggi colorati, che includono sia umani che mostri pazzi, potrebbero essere un po' troppo "adatti ai bambini" per i miei gusti, ma sono comunque affascinanti. Mentre prendo lentamente una carta con un piatto, gli occhi affamati del mio cliente seguono il puntatore del mouse e, mentre si avvicina, apre la bocca in attesa. Se avessi avuto più tempo, avrei potuto prenderlo in giro muovendo il mouse avanti e indietro per diversi minuti: ecco quanto è divertente questo dettaglio, ed è tutt'altro che l'unica stranezza affascinante. Ad esempio, dopo ogni piatto, puoi dare ai tuoi piatti improvvisati un nome adatto e salvarli in un ricettario. Lo stile scelto, come la premessa stessa, deriva dagli interessi stessi degli sviluppatori.

Annuncio pubblicitario:

"Siamo grandi nerd in termini di cose fantasy", dice Roberts. "C'è anche molto divertimento e umorismo spensierato in tutto ciò che facciamo. Anche il nostro ultimo gioco, Roundguard, era uno sciocco gioco fantasy, pieno di giochi di parole. È uno spazio in cui ci sentiamo a nostro agio e ci divertiamo molto ad esplorare. Ed è più divertente per noi cucinare un unicorno macinato che un normale pacchetto di carne macinata".

Sotto l'affascinante facciata, tuttavia, si nasconde un gioco piuttosto duro. All'inizio è facile, ma man mano che il giorno si trasforma in sera (ogni giro rappresenta un giorno lavorativo), l'appetito dei clienti aumenta. Tutto culmina in un "boss" molto affamato, per il quale in genere devi preparare un vero e proprio banchetto, che richiede diverse carte da combinare sullo stesso fornello. Fortunatamente, Roberts mi dà alcuni consigli lungo la strada e si scopre che posso aumentare rapidamente il valore nutrizionale in modo significativo giocando le carte giuste e creando combinazioni forti.

"Speravamo che i fan dei costruttori di mazzi vedessero la complessità e non si lasciassero spaventare dall'atmosfera da cartone animato. Ma allo stesso tempo, negli ultimi giorni ci sono state molte persone che hanno detto: 'Di solito non mi piacciono i costruttori di mazzi, ma mi piace molto'. Quindi speriamo di poter portare alcune nuove persone all'ovile. Ma la nostra prima priorità è costruire un gioco strategico e profondo", afferma Roberts.

Purtroppo, c'era tempo per un solo round. Nuovi appuntamenti alla Gamescom si avvicinavano e, dato che gli sviluppatori presentavano il gioco all'affollatissimo Indie Show Floor, anche gli altri giocatori erano pronti a tuffarsi con entusiasmo nel gioco. Prima che dovessi andare avanti, tuttavia, Roberts è riuscito a spiegare un po' la progressione del gioco.

"Si arriva in città dopo una giornata di servizio. Hai ottenuto i tuoi soldi nutrendo tutti e, tra le altre cose, puoi aggiornare il tuo mazzo con nuove carte e scegliere un nuovo personale di cucina che fornisce bonus passivi.

Sebbene non sia stata ancora annunciata una data di uscita ufficiale, Roberts ha concluso rivelando che Wonderbelly Games punta a rilasciare Arcane Eats "a metà del prossimo anno", mentre una demo disponibile al pubblico dovrebbe essere pronta tra pochi mesi. Sulla base di questo piccolo antipasto, è sicuramente qualcosa che non vediamo l'ora di fare.