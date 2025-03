ARK: Survival Evolved svela la prossima espansione alla GDC... con un trailer completamente creato dall'intelligenza artificiale

HQ

Dobbiamo accettare, indipendentemente da come la pensiamo, che l'intelligenza artificiale è già entrata nel processo creativo nel cinema, nella musica e, naturalmente, nei videogiochi. Steam ha recentemente implementato una nuova politica per la pubblicazione di giochi sulla sua piattaforma in cui qualsiasi gioco che abbia fatto uso dell'intelligenza artificiale in qualsiasi modo in qualsiasi fase della sua produzione deve inserire un avviso sulla pagina di acquisto del gioco. E questo non riguarda solo gli indie con budget limitati: stiamo parlando di colossi come Call of Duty: Black Ops 6, che hanno dovuto aggiungere il testo. Non importa se l'uso è appena percettibile, deve apparire. Ed è per questo che immaginiamo che, guardando il trailer qui sotto, Snail Games dovrà aggiungere il sottotitolo a ARK: Survival Evolved. Almeno, se il video rispecchia l'opera finale.

Lo studio ha mostrato l'imminente espansione di ARK: Survival Evolved, chiamata Aquatica, con un trailer alla GDC. Esplorerà ambienti sottomarini, con nuove creature e materiali da esplorare, cacciare e ricercare. Fin qui tutto bene, ma non è difficile vedere che l'intero trailer, dalla narrazione al suono alle immagini, è stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale generativa.

Ciò ha provocato un rifiuto unanime da parte degli utenti sui social network, sui forum e persino sul punto d'incontro Steam della pagina del gioco Steam. I giocatori semplicemente non riescono a credere alla decisione di presentare i prossimi contenuti del gioco in questo modo, e non mancano i sospetti che gran parte di questi presunti contenuti (a pagamento) saranno stati creati dall'intelligenza artificiale e saranno pagati.

Cosa ne pensi dei nuovi contenuti di ARK: Survival Evolved e in che modo pensi che questo crei un precedente per lo sviluppo futuro del gioco?