Assassin's Creed: Black Bandiera risincronizzata - Five Punti chiave della rivelazione

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Beh, è finalmente successo. Dopo anni di voci e fughe di notizie, Ubisoft ha ufficialmente presentato Assassin's Creed: Black Flag Resynced al mondo, un'avventura che vedrà i giocatori tornare nell'età d'oro della pirateria nei Caraibi per rivivere la storia di Edward Kenway. Con l'annuncio ormai ufficiale e la data di lancio fissata per il 9 luglio 2026, abbiamo recentemente avuto l'opportunità di vedere in azione una serie di Black Flag Resynced come parte di un video dedicato agli sviluppatori, e tenendo questo in mente, ecco cinque punti chiave da conoscere.

1. Resynced è ancora Black Flag, come lo conosci e lo ami...

Resynced è considerato un fedele remake di Black Flag, ricostruito da zero usando l'Anvil Engine di Ubisoft, la stessa potente tecnologia al centro dei moderni titoli RPG di Assassin's Creed. Ha texture ad alta risoluzione, illuminazione migliorata, un nuovo sistema meteorologico dinamico, una completa revisione della motion capture e altro ancora, ma allo stesso tempo è anche Assassin's Creed IV: Black Flag come lo conosci e lo adori.

La storia non è stata cambiata, le cutscene continuano a svolgersi come prima, il doppiatore originale di Edward Kenway, Matt Ryan, ha riinciso le sue battute. Non si tratta di una reinterpretazione di Black Flag, è un remake fedele, il che significa che i fan più devoti dovrebbero riconoscerne molti anche con la nuova patina lucida.

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2.... Ma ci sono alcuni miglioramenti graditi

Partendo da quest'ultimo punto, chiunque oggi torni a giocare al Black Flag originale noterà probabilmente alcune scelte di design arcaiche. Questo remake cerca di risolvere questi aspetti. Per prima cosa, il parkour è stato migliorato con nuove mosse e meccaniche più fluide, il combattimento viene migliorato trasformandosi in un sistema più orientato all'azione che riflette meglio l'Assassin's Creed moderno, e l'accesso continuo a città, porti e luoghi dal Jackdaw. A questo si aggiunge la possibilità di accovacciarsi dove si vuole per migliorare la furtività, missioni di origlianza migliorate che non portano più a desincronizzazioni immediate e un'attenzione al fatto che ciascuna delle armi di Edward abbia un posto chiave nella suite di combattimento.

Ancora una volta, l'obiettivo è migliorare l'esperienza e allinearla agli standard e agli stili di gioco moderni, senza perdere il cuore di Black Flag.

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3. Non aspettarti che vengano presenti multiplayer o DLC, ma ci sono altri nuovi contenuti

Ubisoft ha deciso di non includere il multiplayer né il DLC con questa versione Resynced, quindi non aspettatevi che queste parti del gioco originale vengano presenti. Tuttavia, prendendo questa decisione, ha anche deciso di dedicare risorse e tempo per offrire nuovi contenuti esclusivi per Resynced.

Non parliamo di molto, ma ci sono promesse di nuovi archi narrativi minori incentrati su Barbanera e Stede Bonnet, oltre a nuove missioni e scene, inclusa una con la moglie di Edward. Ci sono tre nuovi ufficiali reclutabili per il Jackdaw, noti come Lucy Baldwin, The Padre e Dead Man Smith, che offrono ulteriori opzioni di armi, con Smith che offre il Double Shot per le armi di fianco. Il Jackdaw sarà un po' più vivace con un gatto o un animale scimmia che si aggira sul ponte, mentre l'equipaggio canta canzoni sia nuove che vecchie. E a quanto pare, la storia principale adotterà un approccio più moderno di Assassin's Creed, concentrandosi prima di tutto sul viaggio di Edward, connettendosi con Desmond e con il presente quando necessario.

Se tutto questo ti sembra un po' troppo, vorrai prestare attenzione al prossimo punto.

4. La Black Flag originale rimarrà disponibile

Sì, questa è una domanda semplice e veloce: Assassin's Creed IV: Black Flag, il gioco originale del 2013, non andrà da nessuna parte. Ubisoft ha promesso che il titolo originale rimarrà accessibile a chi preferisce giocare al gioco come era stato originariamente pensato. In sostanza, Resynced non sostituirà Black Flag, ma lo accoglierà.

5. Anche i collezionisti possono unirsi al divertimento

Infine, Ubisoft ha promesso che il lancio di Resynced sarebbe stato supportato dal debutto di una Collector's Edition per il gioco, con una versione premium e costosa che include una figurina piuttosto consistente di Edward Kenway, un diario del viaggio di Kenway, una mappa di stoffa e una spilla, tra altri regali e tesori. Il prezzo dell'edizione deve ancora essere stato comunicato, ma a giudicare dal contenuto, non sarà economico.

Questa è stata solo un breve assaggio dell'avventura più ampia, quindi restate sintonizzati per esplorazioni più approfondite del gioco. Da quello che abbiamo visto, però, la nostra impressione iniziale è che Ubisoft Singapore ha fatto un ottimo lavoro nel rifare questo gioco, prendendo ciò che rendeva Black Flag un progetto così speciale, preservando il più possibile e aggiornando le aree che ne avevano più bisogno. Si spera che sia anche un cambiamento gradito rispetto alla recente serie di Assassin's Creed, poiché Resynced viene definito "non un RPG", dovrebbe mantenere la sua dimensione originale più concisa e la durata di scena, qualcosa che Origins, Odyssey, Valhalla e Shadows mancano assolutamente.

Con il lancio previsto per il 9 luglio, aspettatevi di ricevere altre notizie da Assassin's Creed: Black Flag Resynced prima possibile.