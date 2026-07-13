Assassin's Creed: Black Flag Resynced ha venduto due milioni di copie il giorno del lancio

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Sebbene il lancio sia stato subito accolto da recensioni "miste" su Steam, sembra che l'arrivo di Assassin's Creed: Black Flag Resynced sia stato per il resto un evento piuttosto riuscito per Ubisoft.

Recentemente è stato confermato che il gioco aveva venduto fino a due milioni di copie il giorno del lancio della scorsa settimana. Non ci sono ancora stati aggiornamenti sulle vendite, ma una ragionevole ipotesi è che diversi altri giocatori abbiano ottenuto una copia durante il fine settimana per rivivere l'iconica avventura di pirata di Edward Kenway.

Oltre a questa conferma, Ubisoft conferma di aver individuato una serie di bug e problemi che sta cercando di risolvere, inclusi i filmati limitati a 30 FPS su PC. Inoltre, per celebrare questo mega lancio, i fan possono reclamare Crimson Sails for the Jackdaw e 1.500 Chiavi Animus da spendere nel negozio semplicemente riscattando questo codice tramite Ubisoft Connect: ACBF-PHGN-SYBJ-RTRF. Non dimenticare solo di collegare i tuoi account PlayStation/Xbox al tuo account Ubisoft Connect se giochi su console.

Hai già giocato a Black Flag Resynced?