Assassin's Creed: Black Flag Resynced ha venduto due milioni di copie il giorno del lancio
Ubisoft ha anche confermato di aver identificato una serie di bug da risolvere.
Sebbene il lancio sia stato subito accolto da recensioni "miste" su Steam, sembra che l'arrivo di Assassin's Creed: Black Flag Resynced sia stato per il resto un evento piuttosto riuscito per Ubisoft.
Recentemente è stato confermato che il gioco aveva venduto fino a due milioni di copie il giorno del lancio della scorsa settimana. Non ci sono ancora stati aggiornamenti sulle vendite, ma una ragionevole ipotesi è che diversi altri giocatori abbiano ottenuto una copia durante il fine settimana per rivivere l'iconica avventura di pirata di Edward Kenway.
Oltre a questa conferma, Ubisoft conferma di aver individuato una serie di bug e problemi che sta cercando di risolvere, inclusi i filmati limitati a 30 FPS su PC. Inoltre, per celebrare questo mega lancio, i fan possono reclamare Crimson Sails for the Jackdaw e 1.500 Chiavi Animus da spendere nel negozio semplicemente riscattando questo codice tramite Ubisoft Connect: ACBF-PHGN-SYBJ-RTRF. Non dimenticare solo di collegare i tuoi account PlayStation/Xbox al tuo account Ubisoft Connect se giochi su console.
Hai già giocato a Black Flag Resynced?