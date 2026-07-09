Assassin's Creed: Black Guida alla risincronizzazione della bandiera: Consigli e trucchi per arricchirsi rapidamente

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Quando si tratta di Assassin's Creed: Black Flag Resynced, in realtà non c'è molto che sia fondamentalmente 'nuovo'. Questo remake è proprio questo, un remake, cioè la maggior parte delle attività, collezionabili, segreti, sono come li ricordi dall'originale Assassin's Creed IV: Black Flag, ma ora con una mano di vernice più lucida.

Anche se potresti ricordare dove trovare certi oggetti nascosti o utilizzare walkthrough esistenti per dare la caccia a collezionabili sfuggenti, ciò che potresti aver dimenticato o su cui potresti aver bisogno di un ricoraggio è riguardo a come sfruttare al meglio l'economia del gioco e come generare rapidamente denaro per ricostruire Great Inagua e migliorare il Jackdaw per rendere più semplici le attività navali. Se ti suona, continua a leggere.

Come guadagnare denaro in Assassin's Creed: Black Flag Resynced nell''early game'

Guadagnare in Assassin's Creed: Black Flag Resynced diventa più facile man mano che il gioco procede. Come si dice, bisogna spendere soldi per guadagnare. Ma questa convinzione è difficile da mettere in pratica quando sei al verde.

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Quando gli stabilizzatori vengono finalmente rimossi e i Caraibi più ampi iniziano a diventare la tua ostrica, ci sono alcune attività ideali per guadagnare denaro molto rapidamente. Per prima cosa, cerca i forzieri trovati su ogni isola e luogo. Puoi trovarle sincronizzandole con i Viewpoints, poiché le icone dei forzieri verranno poi inserite sulla tua mappa. Aprirli è solitamente semplice come trovare il forziere e interagire con esso, con la precisazione che alcuni sono difesi da unità nemiche. In generale, i forzieri ti danno tra 400 e 1.000 monete d'oro ciascuno, quindi sono un modo fondamentale per accumulare rapidamente fondi.

Oltre a questo, trova mappe del tesoro sugli scheletri dei defunti e cerca il loro forziere sepolto. Di solito sono pieni di denaro e regali, permettendoti di generare fondi senza esporti troppo a danni.

Altrimenti, se riesci a procurarti zucchero e rum dalle casse di risorse, puoi facilmente venderle in denaro, ma vale la pena tenerle anche perché ti torneranno utili in futuro. A proposito di risorse...

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Cosa non fare nell''early game'

... Non vendere risorse di legno, metallo o tessuti. Ti servirà per potenziare il Jackdaw, e per quanto i fondi rapidi possano essere allettanti, queste risorse sono molto più difficili da trovare rispetto alle monete normali.

Oltre a questo, nelle prime parti del gioco, il Jackdaw non è adatto a molto oltre alla semplice navigazione ed esplorazione. Non cercare di usare la tua nave come bestia sulle onde aperte, cacciando le navi e saccheggiandole per il bottino. Finirai per spendere più soldi per le riparazioni che per i guadagni netti, quindi risparmiati un mal di testa e tieni quella aggressività dentro per un altro giorno.

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Infine, combatti l'impulso di spendere soldi nei negozi. E intendiamo su qualsiasi cosa. Cerca di non comprare spade o pistole nuove, e non comprare munizioni o rimedi, a meno che tu non ne abbia bisogno disperato. Puoi saccheggiare la maggior parte di questi ultimi dai cadaveri o ampiamente nei livelli, e potenziare spade o pistole non migliorerà molto Edward, almeno non nelle fasi iniziali.

Una volta superato l''early game', qual è il modo migliore per guadagnare soldi?

Una volta nominato capitano della Jackdawn e sbloccato un Capitano del Porto, sarai subito tentato di comprare nuovi oggetti per la tua nave. Cerca di evitare di farlo per il momento. Non dovrai aspettare ancora a lungo, te lo promettiamo, ma accumulare fondi per ciò che sta per arrivare è davvero, davvero utile a lungo termine.

Vorrai risparmiare i tuoi soldi fino a raggiungere Great Inagua. Questa è la zona di rifugio di Edward e della sua flotta, ed è un insediamento che puoi migliorare con qualche piccolo miglioramento. Stiamo parlando di qualcosa di minore perché Black Flag non ha mai raggiunto un vero e proprio RPG, quindi ci sono tre potenziamenti per la villa principale e poi sette strutture di insediamento da migliorare, alcune con tre livelli da sbloccare. Questi potenziamenti non sono esattamente economici e se dovessimo fare una cifra approssimativa, non ci sorprenderebbe se servissero 100.000 monete d'oro per potenziare completamente Great Inagua.

Suggeriremmo di iniziare migliorando la villa per sbloccare la cassetta di collezione, aumentare la sua capacità e aumentare il ritmo con cui guadagna denaro passivo. Questi sono gli upgrade più costosi del gruppo, ma una volta completati, vai in città e costruisci il molo della pesca e il Treasure Dealer, le uniche due nuove strutture rispetto al gioco originale. Ti serviranno perché aumentano passivamente il denaro generato dal rifugio, aumentando la quantità di denaro che puoi raccogliere.

Da qui, puoi semplicemente iniziare a spendere soldi altrove tornando spesso a Great Inagua per raccogliere fondi dalla cassetta di recupero.

Una volta ristrutturato il rifugio, cosa succederà dopo?

Ora arriva l'enorme quantità di tempo e enfasi necessarie per migliorare il Jackdaw. Il nostro consiglio è di migliorare l'armatura dello scafo, i danni dei tuoi cannoni da mortaio e di bordata, e anche il numero di cannoni a bordata. Potresti riferirti a queste aree come salute e danno della tua nave, se trattassimo il Jackdaw come un personaggio RPG, quindi lavora su queste caratteristiche fondamentali il più a lungo possibile prima di puntare sul miglioramento dei cannoni girevoli, aggiungere un ariete, migliorare i quartieri dell'equipaggio e espandere lo stoccaggio.

Quando la Jackdaw è in uno stato buono e confortevole, puoi dirigerti verso le onde aperte e iniziare a distruggere golette, briganti e magari anche qualche fregata. Suggeriremmo di evitare le nave da guerra e le fregate più grandi finché la Jackdaw non sarà quasi completamente potenziata, ma puoi iniziare a creare danni agli altri tipi di navi e persino a conquistare forti più piccoli. Su quest'ultimo punto, i forti distribuiscono molti soldi e rendono possibile iniziare a utilizzare la Flotta di Kenway, un altro sistema passivo di generazione di fondi, anche se meno efficace rispetto a Great Inagua, almeno all'inizio. In sostanza, puoi inviare le navi catturate in missioni e missioni, dove spesso la ricompensa sarà una somma unica di denaro. Il problema è che dovrai spendere soldi per riparare navi, potresti avere navi affondate, avrai bisogno di certi tipi di navi per certe missioni, e non tutte le missioni ricompenseranno denaro. Quindi usa il sistema ma non aspettarti di farti affidare a esso.

Infine, a questo punto probabilmente sarai in grado di affrontare Contratti di Assassinio e persino Contratti Navali. Queste sono sfide rudimentali e basilari, simili a missioni secondarie, che ti chiedono di uccidere un nemico o distruggere una certa nave. Tipicamente, i Contratti di Assassinio sono facili da completare e premiano buon denaro, mentre le alternative navali possono essere più difficili, probabilmente riservate al 'late game', nel caso tu abbia ancora bisogno di soldi a quel punto.

Altri consigli e trucchi rapidi da tenere a mente

Sebbene questi siano la maggior parte dei consigli e trucchi di cui avrai bisogno per diventare una balena ricca che abita i Caraibi, ci sono alcune strategie finali da tenere a mente che sono utili per aumentare ulteriormente le tue finanze.