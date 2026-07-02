Rhythm Paradise Groove Guida: Come perfezionare tutti i 30 mini-giochi base in solitaria

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Quando si tratta di Rhythm Paradise Groove di Nintendo, ci sono tantissimi mini-giochi da padroneggiare e superare. La modalità in questione determinerà quali mini-giochi affronterai, dato che le cose cambiano un po' quando passi tra le diverse modalità principali disponibili. Per la 'modalità storia', qui inquadrata come "Solo", ci sono in totale 30 mini-giochi da provare, ma sono distribuiti su due 'piste' chiamate "Frontside" e "Flipside", e ognuna include un'edizione evoluta leggermente più impegnativa, che dovrai superare prima di provare i veri titoli di coda.

Allo stesso modo, ogni 'capitolo' della modalità Solo è suddiviso in quattro mini-giochi e un "Remix", che rappresenta di fatto un mix dei mini-giochi che hai sperimentato fino a quel momento. In realtà ci sono 20 livelli Remix, ma la maggior parte si trova verso la fine del Flipside, dove sei livelli Remix si svolgono uno dopo l'altro.

Completare un livello è anche piuttosto semplice, poiché basta cronometrare le tue azioni al ritmo senza commettere abbastanza errori per ottenere un punteggio "Buono". Per Rhythm Paradise Groove, Buono equivale a un voto sufficiente, il che significa che sbloccherai il livello successivo e potrai continuare a progredire. Se non raggiungi quel livello, e ogni tanto sbagli perché alcuni mini-giochi sono difficili da padroneggiare, dovrai rigiocare finché non ci riesci. Allo stesso modo, puoi superare il livello di Buono, ottenendo voti di "Abbastanza Buono" e persino "Incredibile", con quest'ultimo che ti fa guadagnare una medaglia e rende il mini-gioco che hai raggiunto un tale risultato valido per ottenere un voto "Perfetto". Questo può essere un po' delicato per due motivi; Per cominciare, dovrai essere davvero perfetto per completare questo compito, ma in secondo luogo dovrai avere un'opportunità Perfetta per un mini-gioco, che avviene casualmente mentre stai lavorando lentamente all'azione. Se riesci e ottieni un voto Perfetto, sbloccherai persino un nuovo mini-gioco extra.

Comunque, per un gioco piuttosto rudimentale dal punto di vista dei controlli, c'è molto da capire in Rhythm Paradise Groove, ecco perché abbiamo ideato questa pratica guida per aiutarti a padroneggiare ogni singolo mini-gioco.

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Frontside

Trascinare il Ferro

Il trucco qui è ignorare le immagini e cosa stanno combinando gli altri personaggi circolari. Concentrati sul tuo personaggio e ascolta i segnali sonori di "pa pi pu pe po", notando che salti sempre su quest'ultimo, allineandosi con il ritmo centrale del mini-gioco, il che significa battere i piedi e annuire al ritmo aiuterà a restare in tempo.

Brolly Good Show

Ancora una volta, non distrarti con la colonna sonora o dagli effetti visivi utilizzati. Basta mantenere il ritmo con il ritmo sottostante, mostrato dal movimento delle teste dei quattro personaggi, e poi sincronizza i tuoi input con quel battito tenendo conto dei suoni per determinare se devi aprire o chiudere l'ombrello.

Disc Dog

Questo è un mini-gioco che senza dubbio finirai per detestare davvero perché mette la più pressione sulla tua capacità di mantenere il ritmo. Il movimento del cane, del cucciolo vicino e del proprietario ti aiuterà a restare in movimento, ma nulla di tutto ciò cambia il fatto che dovrai essere preciso e preciso nel saltare sette battiti dopo il lancio di un frisbee. La pratica rende davvero perfetti con Disc Dog.

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Nutrire la Bestia

Mentre molti di questi mini-giochi servono a mantenere il ritmo, chi ha buoni tempi di reazione potrà sfruttare appieno Feeding the Beast, poiché puoi semplicemente prestare attenzione alla forma della pianta, tenere a mente il proiettile che spara e poi reagire quando sai che sta tornando per terra. La sfida principale nel padroneggiare questo mini-gioco sarà prevenire gli errori, dato che ci sono molti proiettili in gioco con Feeding the Beast.

Razzo Ribbit

Un altro mini-gioco piuttosto facile da padroneggiare. Ribbit Rocket riguarda il prestare attenzione al ritmo e poi lanciare rane ogni volta che una atterra sulla tua ninfea. Ancora una volta, tieni d'occhio gli elementi di sfondo che si muovono e sincronizza i tuoi lanci con questi bob per avere la migliore possibilità di successo.

Stop N Go N Stop

La bellezza di questo mini-gioco è che puoi quasi ignorare lo sfondo e il ritmo e ascoltare solo i segnali sonori. Il 'beep beep' implica fermarsi un bip dopo, mentre il conto alla rovescia 'dink, dink, 3, 2, 1' si riferisce all'accelerazione non appena il timer preme '1' per avere successo. Ascolta i suoni, premi i pulsanti giusti e farai un grande successo in questa attività.

Hop N Slide

Simile a Stop N Go N Stop sopra, Hop N Slide riguarda principalmente l'ascolto per trovare il segnale audio giusto. Anche se il beat aiuta a restare in tempo e a allineare gli input corretti, affidarsi troppo al beat ti farà inciampare più avanti nell'attività, quando si verifica il 'glitch' e tutto accelera eccessivamente. Il trucco è ignorare il caos e ascoltare semplicemente i segnali audio, colpendo gli input al momento giusto.

Pop, non cadere

Le immagini sono davvero utili qui, perché vedere come sono allineate le sfere ti aiuterà a capire come aspettarti di farle scoppiare. Allo stesso modo, quando le sfere sono gonfiate sopra il bruciatore Bunsen, i rumori che fanno determinano lo stesso ritmo che dovresti far scoppiare - cioè pop, pop, aspetta, pop, pop lungo.

Slice N Dice Cucina

Come nella maggior parte dei mini-giochi, anche qui si applicano gli stessi trucchi. Innanzitutto, attieniti al ritmo visualizzato nel movimento dello chef e poi abbinalo ascoltando i segnali sonori che indicano quale verdura ti viene lanciata. Per la maggior parte, sono tutti uguali, indipendentemente dal fatto che sia un pomodoro o un peperone, ma i trio di broccoli hanno un segnale diverso perché devi reagire in modo unico per catturare tutti e tre quando arrivano rapidamente.

Luna Starnutizza

Personalmente, questo potrebbe essere il mio minigioco meno preferito, dato che cerca costantemente di farti inciampare con starnuti veloci e un po' inaspettati. Qui è una questione di pratica che rende perfetti, perché il modo migliore per ottenere i voti migliori è suonare e continuare a suonare finché non riconosci i suoni e i pattern degli starnuti e riesci a reagire in un attimo sapendo quale dei due sta arrivando. Se ottieni un voto Incredibile o Perfetto in questo, hai il mio rispetto.

Snack al granchio

Uno dei migliori trucchi qui è semplicemente usare sempre i doppi artigli, a meno che non ti venga lanciato un fagiolo di caffè nella versione evoluta dell'attività. Fai attenzione a come un oggetto viene rimbalzato, ascolta il segnale audio di come gli altri granchi lo rimbalzano, e poi rifletti questo nel tempo, al ritmo, e otterrai un asso negli Crab Snacks.

Hop, Stop N Roll

Aspettatevi un metodo di successo simile a quello di Sweeper Star qui sotto, poiché il metodo migliore è semplicemente presumere di saltare costantemente in avanti a meno che il ritmo audio non indichi una pausa nella performance. Altrimenti, premi costantemente A per saltare avanti a ogni battuta, cambiando un salto con un roll in avanti solo quando viene riprodotto il suono pertinente.

Fruit Flex

Per mantenere il ritmo, presta semplicemente attenzione al gabbiano sullo sfondo o al movimento delle spalle del sollevatore, poiché questo effetto di rimbalzo si allinea direttamente con come e quando dovresti sincronizzare le meccaniche di flessione e rimbalzo.

Alfabeto Alieno

Questo è un po' insolito perché, pur mantenendo il ritmo aiutato, avrai davvero successo con questo mini-gioco solo quando riconoscerai i diversi richiami alieni e come rispondere. All'inizio può sembrare strano, ma presto le chiamate avranno senso e si distingueranno, e quando diventano una seconda natura per te, tutto ciò che dovrai fare è concentrarti e assicurarti di rispondere puntualmente e correttamente.

Posso farlo

Notare il beat può essere utile qui, ma per mia esperienza, la cosa migliore che puoi fare per padroneggiare il Can Do è imparare i diversi tempi tra i due tipi di canna. Le lattine rosse di solito funzionano in tempo con il ritmo, il che significa che si sente il "bip, bip" e poi si inizia il colpo con un ipotetico terzo bip, con l'azione che dura un secondo in più ma è puntuale. Le latte blu funzionano a ogni due battenti, il che significa che si verifica un po' come la linea temporale 'beep, aspetta, beep, aspetta', quindi dovrai tenere premuto fino alla fine di quel secondo intervallo di attesa prima di tenere premuto A e iniziare il movimento di schiacciamento delle lattine. A causa del ritardo, sembrerà strano e sbagliato, ma una volta che avrai il tempismo, questa sarà una passeggiata.

Spotlight di riserva

Quando inizi Backup Spotlight, ti sembrerà incredibilmente complesso, quasi inutilmente. Infatti, dopo Can Do e Alien Alphabet, potresti iniziare a chiederti se tutti i mini-giochi successivi saranno così inaspettatamente complicati. Non lo sono. Si applica la stessa logica delle attività precedenti, cioè semplicemente riconoscere la tecnica principale del movimento di premere A sul battito e poi cambiare le cose quando suona il segnale audio rilevante, ovvero aggiungere il cambio di direzione e la spinta sulla spalla che segue. Questa è un'attività che rende perfetta questa pratica.

Velocità di flutter

Il modo più semplice per superare questa attività è riconoscere la creatura che si avvicina e poi lanciare la rete nel momento opportuno. Per le farfalle rosa, vorrai far oscillare la rete al terzo suono di 'bip' (o quando la farfalla si avvicina al picco del terzo movimento di svolazzare). Le cavallette invece sono simili ma al quarto battito, con il tuo colpo che si allinea con il momento in cui la cavalletta tenta di saltare sopra la tua testa. Poi ci sono le libellule nella versione evoluta, con queste catturabili al quarto battito dopo essersi fermate davanti a te. Quindi aspetta che si avvicinino e si fermino, poi conta quattro battiti e oscilla mentre avviene il quarto. Semplice!

Fulmini

Per la maggior parte, questa attività consiste semplicemente nel premere a tempo con il ritmo per evitare i fulmini. Saprai quando sta arrivando un colpo grazie al segnale sonoro e al feedback visivo, e poi si tratta di premere A ad ogni battito dopo che un colpo è stato segnalato. La sfida principale sarà farlo ogni mezzo battito per l'edizione evoluta, e questo può essere difficile perché manda fuori controllo tutto il tempo.

Simulatore Yum-Bot

Come molte attività sopra menzionate, conquistare Yum-Bot Simulator è semplice quanto padroneggiare il tempismo per i due input. Quando il segnale corrispondente segnala che una torta che si muove, aspetta i due beep e poi preparati a prendere la torta circa due battiti dopo, quando la torta è a metà caduta. Allo stesso modo, quando il suono segnala una torta disgustosa, aspetta i due bip e poi preparati a attivare gli occhi laser un attimo dopo, dato che la torta cattiva è quasi all'inizio della sua caduta.

Boss Tergicristalli

Questa è una questione semplice di ripetizione per questo mini-gioco. Ci saranno molti trucchi visivi riguardo al cambio di sfondo e anche audio folle in sottofondo, ma nulla di tutto ciò conta. Concentrati sui suoni che gli indicatori emettono e sul tempo tra un suono e l'altro, come se rifletti perfettamente questo qualche battito dopo, quando i tergicristalli iniziano a spazzare, riuscirai a saltarli sopra e a superare questa sfida.

Sogni del football

Questo è simile a molte delle attività sopra, dove dovrai tenere a mente il ritmo sottostante, poiché questo determinerà quando devi colpire il pallone. Tuttavia, il modo in cui colpisci è determinato dal segnale audio che suona prima, con la maggior parte dei rumori che si applicano alle normali volée, alcuni a un tocco di petto in una volée, e nell'edizione evoluta, un terzo segnale che si attribuisce a un colpo di testa, a un movimento di calcio di bicicletta e poi a colpire effettivamente la palla in tre movimenti consecutivi. Per Football Dreams, anche il colore della palla può aiutare, dato che un calcio in bianco e nero normale è la palla alla volée base, una palla rosa e una nera servono per i tocchi al petto, e le palle gialle e nere per i colpi di testa iniziali.

Sweeper Star

Abbiamo anticipato Sweeper Star in Hop, Stop N Roll, e il motivo è che si applica gran parte della stessa logica. Per la maggior parte di questa attività, dovrai semplicemente spazzarelo in avanti a ritmo di tempo, con qualche segnale che segnala una pausa di movimento, prima di continuare a spazzare un battito dopo. L'unica cosa che si speccherà sarà tenere l'orecchio aperto per il rumore che suggerisce una rotazione in una posa, con l'azione normale di spazzatura che riprenderà subito un battito dopo, quindi non perdere mai la concentrazione su questa attività, altrimenti verrai punito.

A per Sforzo

Ci sono alcuni trucchi per padroneggiare questo, ma richiederà anche un bel po' di pratica. In sostanza, basta prestare attenzione alla parola che si scrive e poi premere il pulsante A per corrispondere alla A corrispondente alla A corrispondente nella parola rispettiva a seconda di come le lettere si spostano. "TEA" è lento, "SODA" è a ritmo medio, e "COCOA" è veloce, quindi impara i tempi e poi premi semplicemente il pulsante al momento opportuno.

Tagliassano di Spiriti

Dalla mia esperienza con Spirit Slasher, c'è una grande quantità di gioco di reazione coinvolto in questa attività. Il ritmo può aiutare, senza dubbio, ma se riesci a ricordare i segnali audio e come i tuoi colpi dovranno cambiare a seconda che gli spiriti rosa normali attacchino o un duo di rosa e blu, potrai sbrigare questo compito perché si tratta semplicemente di sentire il rumore e poi colpire come e come la situazione richiede.

Rovescio della medaglia

Mani Veloci

Questa è un'altra attività in cui il tempo di reazione abbinato all'identificazione dei segnali sonori fa molta differenza. Spesso, i segnali possono essere un po' fuori ritmo, quindi essere pronti a ricevere un bastone lanciato, reagire a seconda del comando che suona per sapere se uno o più bastoni vengono lanciati, questa comprensione di questo mini-gioco è molto importante.

Soda Hop

Questo è uno dei mini-giochi più semplici di tutto il Rhythm Paradise Groove, ma potrebbe anche essere uno dei più difficili da padroneggiare. La ragione semplice è quanto spesso devi essere preciso per avere successo. Tutto quello che devi fare è saltare in fila con il ritmo. Ecco fatto. Ma la corda che salta circolare incredibilmente spesso e non c'è quasi nessuna tregua, quindi resta concentrato sul ritmo, ignora eventuali distrazioni e continua a battere, premendo due volte quando suona il segnale pertinente. Questo potrebbe stressarti un po', e se vuoi semplicemente ottenere un voto sufficiente, la buona notizia è che puoi saltare parecchi salti e avere successo. Quindi se inciampi, non farti prendere dal panico, basta prenderti un paio di momenti e rimetterti in forma. Poi ripeti, più e più volte, finché non padroneggi l'attività.

Sentinella Spaziale

Ignora tutto in questo mini-gioco tranne i segnali sonori che segnalano un asteroide in arrivo. Una soluzione utile per sincronizzare i tuoi lanci di boomerang è imparare i segnali e rispondere ad alta voce. Quando senti il coro "oy, oy", rispondi davvero ad alta voce con un "ay, yah", mandando un boomerang in linea con la parte "ay". E fallo anche per i vari canti diversi, inclusi anche nell'edizione evoluta dell'attività. Ti sentirai parte di una setta che urla queste grida nello spazio vuoto, ma dovresti facilmente ottenere i voti migliori se adotti questa strategia.

Febbre da Cinque Alto

Questa è di nuovo Hop, Stop N Roll, Backup Spotlight e Sweeper Star. Basta seguire il ritmo e assumere che ogni battito sia in linea con un cinque alto con entrambe le mani, a meno che non si suoni un segnale sonoro e ti venga detto il contrario. Se devi fermarti, fermati al prossimo battito. Se devi fare un triplo di high-five, fallo nell'arco di un battito e poi torna subito dopo ai classici high-five di un battito. Rimani concentrato e alla fine dovresti riuscirci.

Aerobica germinale

E questo è simile a High-Five Fever qui sopra, anche se con una profondità meccanica un po' minore. Sia questo che High-Five Fever sono pensati per essere piuttosto lineari dal punto di vista del gameplay, ma per farti inciampare con sfondi appariscenti e presentazioni visive caotiche. Ignora. Tutto. Niente di tutto ciò conta. Concentrati solo sull'audio e sul ritmo, resta in sintonia e coerente, e quando devi cambiare le cose in linea con un cue audio, fallo senza complicare troppo il compito.

Ali Sincro

Ti ricordi i capi tergiatori? La stessa logica vale anche qui. In sostanza, ignora tutto tranne l'anatra di testa e come muove le ali, annotando la velocità delle ale, le frenate, gli orari di inizio e fine e le posizioni. Memorizza questo per ogni comando e poi eseguilo azione per azione dal momento successivo quando arriva, e supererai questo compito a pieni voti.

E questi sono tutti 30 dei mini-giochi base della modalità Solo. Ancora una volta, ogni modalità ha una versione evoluta "2", più 20 Remix, per un totale di 80 mini-giochi per cui guadagnare una medaglia e poi masterizzare solo nell'iterazione base della modalità. Ci sono poi bonus extra da guadagnare per chi insegue il titolo Perfect per le sfide, portando a una mania ancora più ritmica da padroneggiare.