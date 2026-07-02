Rhythm Paradise Groove Guida: Cos'è Beatspell e consigli e trucchi per conquistarlo

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Forse l'hai visto durante il Nintendo Direct, andato in onda a inizio giugno, ma Rhythm Paradise Groove è rafforzato da una nuova modalità di gioco dedicata che collega il gameplay ritmico a quello dei sistemi RPG e di dungeon crawling. Si chiama Beatspell e, se vi state chiedendo esattamente cos'è questa modalità e come padroneggiarla, abbiamo preparato questa pratica guida.

Dove trovare Beatspell?

Per cominciare, sblocchi Beatspell abbastanza presto nella modalità Solo. Non è necessario aver completato gli 80 livelli circa per sbloccare questa modalità, poiché il primo "capitolo" sarà disponibile dopo i primi livelli Remix.

Si trova nella serie Frontside di mini-giochi, all'estrema sinistra due slot sopra il caffè e uno sotto l'attività dei titoli di coda. Se alcuni di questi punti ti sembrano estranei, non temere, presto li sbloccherai mentre giochi in modalità Solitaria.

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Quando clicchi effettivamente su Beatspell, scoprirai presto che gran parte di esso è bloccata, con la clausola di progressione che è per la maggior parte necessaria per guadagnare medaglie nei mini-giochi della modalità Solitaria. Dovrai anche completare i capitoli Beatspell per sbloccare il prossimo, ma è una progressione abbastanza standard. In totale, sbloccherai un nuovo capitolo ogni tre medaglie che otterrai, il che significa che il Capitolo 2 si sblocca dopo tre medaglie, il Capitolo 3 dopo sei medaglie, il Capitolo 8 dopo 21 medaglie, e così via.

Come si gioca a Beatspell?

Giocare a Beatspell può sembrare piuttosto complesso all'inizio, ma in realtà è piuttosto intuitivo e intelligente se lo metti alla prova. Ti viene presentato un diamante in cui un cursore si muove in senso orario attorno ai quattro punti temporali con un ritmo sottostante che cambia a seconda dell'incontro e della canzone. L'obiettivo è allineare i tuoi input con il cerchio per lanciare incantesimi, con comandi semplici che potrebbero semplicemente ruotare attorno a premere A per due colpi (per allinearsi con la parte superiore e quella più destra del diamante) per lanciare una fiamma, oppure inserire input a doppio battito, l'uso di altri pulsanti, dover saltare un battito, La lista continua.

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La differenza tra Beatspell e i mini-giochi principali di Rhythm Paradise Groove è che hai molta più autonomia su come operare, poiché puoi decidere quali incantesimi lanciare in base allo scenario. Ad esempio, potresti incontrare un nemico basato sul fuoco, quindi usare attacchi d'acqua è più efficace di quello di fuoco, quindi questo definirà gli incantesimi che lancerai. Allo stesso modo, l'obiettivo è restare vivi in combattimento, e se un nemico sferra un paio di colpi rapidi, potresti dover aggiungere qualche incantesimo curativo per riempire la barra della salute. In ogni caso, il lancio degli incantesimi dipende interamente da te.

In un certo senso, Beatspell è più un'esperienza RPG a turni, tranne che invece di pianificare strategicamente i tuoi attacchi e poi passare il testimone al nemico, tratti ogni quattro battiti come un turno in cui pianifichi come continuare a lanciare incantesimi e affrontare i colpi inflitti.

Consigli e trucchi per conquistare Beatspell



Per cominciare, prestare attenzione ai tipi di nemici è assolutamente cruciale. Questo è definito principalmente dal colore di un nemico, ma se vedi un incantesimo che brilla a sinistra del tuo HUD, significa che è più efficace contro quella minaccia, quindi sfruttalo bene. Prima di un incontro, ti dirà anche quale incantesimo sarà più efficace per quel nemico.

In secondo luogo, non preoccuparti di perdere i battenti, per quanto pare. Piuttosto, quando inciampi, prenditi un minuto e resetta, usando il primo battito in cima al diamante come Stella Polare, per così dire.

In terzo luogo, non preoccuparti di mana, stamina o di altri fattori limitanti a riguardo. Puoi lanciare quanti incantesimi vuoi, con la frequenza che le ricette permettono. A tal fine, puoi lanciare due incantesimi palla di fuoco nello spazio di una rotazione attorno al diamante, entrambi iniziando dalla parte superiore e inferiore del diamante. Allo stesso modo, puoi scegliere e scegliere; Lanciare una palla di fuoco, passare a un incantesimo di cura e poi concludere con un colpo d'acqua. Il punto è che lanciare incantesimi non deve necessariamente iniziare dalla cima del diamante, ma dalla 'prima posizione'.

In quarto luogo, quando si potenziano incantesimi tra un incontro e l'altro, si utilizza un equilibrio prevalentemente tra incantesimi dannosi. In sostanza, anche se può essere utile avere una cura più potente, puoi spammare quell'incantesimo in modo efficace, dove se lo cronometri perfettamente, puoi passare da 40 HP a pieni (100 HP) in quattro battiti totali. Il punto è che gli incantesimi di guarigione sono piuttosto validi così com'è, mentre quelli che danno potrebbero sempre essere migliorati.

Infine, per gli incontri con i boss, non preoccuparti della barra della salute del boss. Continua semplicemente a lavorare, a farti gli affari tuoi, e alla fine vincerai. Finché lancerai incantesimi con costanza, colpisci incantesimi perfetti il più spesso possibile e ricarichi costantemente la tua salute, sicuramente riuscirai e supererai i boss che ti verranno lanciati.



Quali sono i modi migliori per ottenere i punteggi più alti?

Come nota finale, probabilmente noterai che Beatspell ha un sistema di punteggio in atto. Questo è più un elemento rigiocabile che altro, poiché la vittoria ruota semplicemente sul sconfiggere il nemico che si trova sulla tua strada. Detto ciò, se vuoi puntare al massimo e guadagnare cinque stelle in ogni incontro, ci sono alcuni trucchi chiave da tenere a mente.



Velocità - Più velocemente completi un incontro/capitolo, più alto sarà il tuo punteggio finale.

- Più velocemente completi un incontro/capitolo, più alto sarà il tuo punteggio finale.

Conserva i cuori - Se non muori durante uno scontro e finisci il capitolo con tutti e tre i cuori intatti, otterrai un punteggio bonus aggiuntivo.

- Se non muori durante uno scontro e finisci il capitolo con tutti e tre i cuori intatti, otterrai un punteggio bonus aggiuntivo.

Colpire i perfetti - Più input perfetti otteni, più alto sarà il tuo punteggio finale.



E questo è tutto, tutto sommato. Beatspell è forse la modalità unica più complessa di Rhythm Paradise Groove, ma nel suo cuore resta comunque un'esperienza ritmica piuttosto lineare dove il tempismo e la calma sotto pressione sono i trucchi più importanti da tenere a mente. Per saperne di più sul gioco, non dimenticare di leggere la nostra recensione dedicata.