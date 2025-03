Assassin's Creed Shadows ha avuto la seconda migliore uscita di sempre per la serie

HQ

Non è passato quasi un giorno dal lancio di Assassin's Creed Shadows senza che noi riportassimo l'inizio apparentemente fantastico di cui il gioco ha goduto. Ora VGC riporta che in realtà ha avuto il secondo miglior lancio nella storia della serie, superato solo da Assassin's Creed Valhalla - e va ricordato che quest'ultimo è stato lanciato giusto in tempo per il Ringraziamento e il Natale insieme a PlayStation 5 e Xbox Series S/X. Inoltre, è stato durante la pandemia che le persone erano sedute a casa e giocavano come mai prima d'ora.

Shadows è stato lanciato a marzo, dopo diversi ritardi e alcune pubbliche relazioni negative, e ha comunque raggiunto questo risultato. Per inciso, la versione PC ha rappresentato il 27%, che è un forte aumento, probabilmente grazie a questo che segna un ritorno su Steam per la prima volta dal 2019.

Come potete leggere nella nostra recensione, pensiamo che il successo del gioco sia ben meritato e ci sono molte indicazioni che continuerà a vendere bene per molto tempo.