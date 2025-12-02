Asus ROG Azoth 96 HE

£275 è sicuramente un prezzo assurdo per una tastiera. Su questo possiamo essere facilmente d'accordo, e sarà un punto di critica abbastanza costante in tutta questa recensione. Ma allo stesso tempo, viviamo in una realtà in cui questi esistono , indiscutibilmente. Lo stesso vale per cuffie che costano £450, o anche per mouse da gaming a un prezzo quasi uguale alla tastiera che stiamo considerando oggi. Quindi, anche se influenzerà il verdetto, trovo molto più interessante scoprire cosa ottieni davvero da Asus quando spendi per la grande medaglia d'oro e accendi il tuo nuovissimo ROG Azoth 96 HE.

Questa tastiera al 96% di layout (il che significa che ottieni dimensioni complete ma nella forma più compatta possibile) sembra fatta di metallo solido - e in parte lo è. Sotto i cappucci stampati in PBT, troviamo gli interruttori magnetici ROG HFX V2 di Asus, che possono essere regolati da 0,1 a 3,5 millimetri e attivare il proprio sensore ROG Hall. Esiste anche la connettività Bluetooth, cablata e wireless a 8K polling rate "SpeedNova", e quattro strati separati chiamati "PORON" garantiscono un assorbimento degli urti che riduce la resistenza e il rumore dei tasti.

Sembra un comunicato stampa, e in un certo senso lo è. Questi sono i punti che Asus stessa sostiene per dimostrare che la tastiera vale il prezzo investito. Ma lo è? Prima di tutto, posso, fortunatamente, testimoniare la qualità costruttiva. Tutto, dalla "sensazione" individuale dei tasti al livello di rumore, alla reattività e alla finitura generale della tastiera, è semplicemente sublime. Anche se penso sempre che Keychron offra molta più funzionalità e stile di quanto si paghi, c'è un salto da lì a qui, e fortunatamente anche per Asus, che in generale fa pagare il doppio (almeno) di quanto paga Keychron. Il poggiapolso è magnetico e morbido, gli effetti RGB sono per tasto e relativamente sottili, e la batteria dovrebbe durare 120-150 ore con un uso parziale degli effetti RGB menzionati.

Nell'uso reale di tutti i giorni, che sia buttarmi freneticamente in Anno 117: Pax Romana o passare tutta la giornata a scarabocchiare su Gamereactor, la Asus ROG Azoth 96 HE è una delle tastiere più comode, reattive e ben progettate che abbia usato da molto tempo. Se sia infinitamente migliore delle tastiere da gaming che puoi trovare a metà prezzo è estremamente difficile da valutare, ma migliore? Sì, sicuramente lo è.

Annuncio pubblicitario:

Sono rimasto anche piacevolmente sorpreso dal piccolo display OLED da 1,47" nell'angolo in alto a destra e dal piccolo interruttore che funge da sostituto per una volante di volume. Avrei comunque preferito la seconda opzione, ovviamente, e rimane uno dei pochi veri compromessi della tastiera, ma poter cambiare elettronicamente il punto di attivazione dei tasti, scorrere gli effetti RGB o persino controllare il computer tramite essa è davvero interessante e funzionale.

Inoltre, la serie Azoth continua a orientarsi verso il segmento degli appassionati ed è abbastanza facile da sostituire a caldo, cioè senza dover saldare. È un tocco intelligente e facile da usare per offrire a chi lo desidera la possibilità di personalizzare personalmente la tastiera, e posso solo applaudirlo, anche se non è subito per me.

L'unica lamentela specifica, a parte la mancanza di una buona rota di volume, è che Asus, come tanti altri produttori di videogiochi, dovrebbe ripensare il proprio profilo di design fisico e iniziare a creare prodotti che piacciano agli adulti che non vogliono necessariamente hardware che urli "ADORO IL GAMING". Non sto dicendo che dovremmo nascondere il nostro hobby - sto dicendo che chi può permettersi 300 sterline per una tastiera e apprezza la possibilità di fare il hot-swap probabilmente non ha 13 anni, e quindi questo profilo nero opaco potrebbe facilmente essere sostituito con qualcosa di più anonimo, industriale o persino più simile aApple senza perdere funzionalità o identità critiche. Ma potrei essere l'unico a criticare questo.

Annuncio pubblicitario:

In ogni caso, ottieni una tastiera favolosa che può fare tutto e anche di più. Secondo me è ancora troppo costoso. Ma capisco facilmente perché Asus voglia un posto dedicato dove spingere un po' i limiti, e la 96 HE è l'esperienza di tastiera più soddisfacente che abbia avuto quest'anno.