Asus ROG Cetra Open

Ha perfettamente senso indossare cuffie intra-auricolari "aperte" in diverse situazioni, giusto? Potresti voler sentire il suono, ma comunque essere consapevole dell'ambiente circostante. Potresti dover muoverti, e la tenuta fornita da cuffie chiuse o punte in silicone sulle cuffie in-ear tradizionali potrebbe non essere abbastanza sicura.

Le cuffie in-ear da gaming esistono già, ma Asus ha preso questo profilo di design aperto e ha creato la ROG Cetra Open, che cerca di combinare la costruzione aperta più semplice con tutte le funzionalità legate al gaming tipiche di un prodotto ROG tradizionale. La domanda è se questo matrimonio abbia davvero senso.

Quindi cosa possono fare? Beh, questa è una custodia che ospita due dispositivi e supporta Bluetooth e multipunto tramite latenza ultra-bassa a 2,4GHz tramite un dongle e il protocollo ROG SpeedNova di Asus. Questo significa che puoi collegare il dongle, che ha anche un passaggio di ricarica, e collegarti automaticamente senza problemi.

All'interno troviamo un driver in fibra di carbonio "Diamond-Like" da 14,2 millimetri e microfoni quadrupli con riduzione del rumore basata su AI, che presumibilmente catturano la voce tramite la formazione del fascio e rimuovono il rumore.

Ok, quindi è tutto più o meno come al solito, almeno tra i gaming-in-ear. Hai la custodia, hai il dongle, hai il multipunto, quindi puoi anche collegarti al telefono - è tutto qui. Ma è proprio questo design aperto che fa la differenza o il fallimento. E in realtà ha perfettamente senso. Ancora una volta, ciò che si sacrifica è proprio l'immersione chiusa che deriva dall'isolamento fornito dalla cancellazione attiva del rumore e da un paio di cuffie in-ear in silicone o semplicemente da un paio chiuso. Ma quello che ottieni invece è la consapevolezza dello spazio in cui sei seduto, il che è intelligente quando, come me, sei un uomo di famiglia con due adorabili bambini e non ti piace sparire del tutto.

E il comfort è un vantaggio piuttosto evidente, perché sedendosi "sopra" l'orecchio non si percepisce una sensazione di pesantezza che può emergere rapidamente dopo diverse ore di utilizzo con un visore convenzionale. No, il suono non è altrettanto buono, ma d'altra parte non ho mal di testa.

Anche il microfono è sorprendentemente solido. No, non è come stare seduti con un microfono boomer che può mettere a fuoco la voce e captare tutti i bassi e la profondità, ma non è affatto male per quello che è.

Tuttavia, c'è un piccolo elefante nella stanza, ovvero i due pulsanti fisici, uno su ogni dispositivo. Per essere schietto, per me semplicemente non funzionano. Una doppia pressione sul tasto destro dovrebbe aumentare il volume, ma questo è stato o inaffidabile o completamente non funzionante per tutto il periodo di test. Non si sa se il dispositivo sia difettoso o meno, ma è un termo, per usare un eufemismo.

Ma a parte questo, la qualità del suono è in realtà piuttosto discreta. No, i bassi non sono eccezionali, né la profondità, ma in realtà sono migliori di quanto si possa pensare, proprio come altre volte che ho provato gli in-ears aperti - non si perde così tanto della qualità sonora quanto si potrebbe pensare.

Aggiorneremo con il prezzo pieno, ma si stima che sia approssimativamente in linea con altre cuffie in-ear legate al gaming. Se i pulsanti funzionassero, parleremmo del ROG Cetra Open in modo un po' diverso, ma se funzionano come previsto, non è affatto male.