Autenticamente James Bond: Dai un'occhiata alla sequenza di apertura di 007 First Light con la canzone di Lana Del Ray

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Quando si tratta di realizzare qualsiasi esperienza di James Bond, ci sono alcuni elementi che devono essere preservati e riflessi. I Martini possono solo essere agitati e non mescolati, una Walther PPK deve essere l'arma preferita, e idealmente una Aston Martin è l'auto scelta. Ma ci sono anche alcuni elementi creativi che riflettono meno la personalità e il carattere di 007 stesso, ovvero che il progetto deve iniziare con una sequenza di apertura elegante accompagnata da una canzone originale.

Durante i BAFTA Games Awards, abbiamo avuto per la prima volta il nostro assaggio di questa sequenza di titoli per l'attesissimo 007 First Light di IO Interactive, con questo video di apertura dove possiamo trovare anche la canzone originale di Lana Del Ray, nota come "First Light" e co-scritta dal veterano di Bond David Arnold.

Se hai mai visto un film di Bond, ti sentirai a casa a guardare questa sequenza iniziale che appare scintillante e glamour come le sue proposte cinematografiche. Puoi vederlo qui sotto e, per quanto riguarda il momento in cui 007 First Light debutterà, il lancio è previsto per il 27 maggio su PC, PS5 e Xbox Series X/S, con Switch 2 che arriverà in seguito a causa di un recente ritardo.