Avatar: The Last Airbender le star stabiliscono aspettative ragionevoli per la terza stagione: "It sarà il massimo assoluto di Netflix, TV, cinema"

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È finalmente il momento della seconda stagione di Avatar: The Last Airbender, poiché l'adattamento live-action dell'iconico show animato è tornato su Netflix. Abbiamo dovuto aspettare un po' per questo prossimo round di episodi, ma speriamo che questo non si rifletta nella terza stagione, dato che Netflix ha dato il via libera alla terza e ultima stagione tempo fa, e la troupe ha girato questo round conclusivo di episodi subito dopo la seconda stagione, il che significa che la produzione è già completa.

Anche se non conosciamo la data precisa per l'arrivo della terza stagione, Gordon Cormier, l'individuo dietro la versione live-action di Aang, ha parlato con Screen Rant su cosa aspettarsi dall'ultima stagione della serie, e ragazzi, ha alzato l'asticella...

"La terza stagione, è davvero pazzesca, perché sento che la stagione preferita di tutti è la terza stagione, o almeno così l'ho interpretata io. Molte persone sono della seconda stagione, ma la terza è fantastica. Sento che è così diverso nel senso che la prima stagione era l'introduzione, la seconda è un po' un modo per imparare gli elementi — ci sta arrivando, ci sta quasi. E poi nella terza stagione, sono tutti pezzi pesanti. Ogni episodio è qualcosa di enorme.

"Devo imparare a dominare il fuoco. La cometa sta arrivando. Devo combattere il Signore del Fuoco, prima o poi." Ce n'è tanto, ed è tutto accumulato, ed è tutto rosso. Siamo tutti nella Nazione del Fuoco. Quindi, essendo la terza stagione di Avatar: The Last Airbender, sembra quasi una serie totalmente diversa, ma nel modo migliore possibile.

"È come se avessimo costruito la Stagione 1 e la Stagione 2, e tutto questo ha portato a questa stagione gigantesca. Quindi, la seconda stagione sarà incredibile. Sarà enorme. Sarà grande. Sarà drammatico, ma la terza stagione sarà più grande. Sarà il massimo assoluto di Netflix, TV, cinema. Non so come esagerare. Sarà incredibile. [Ride] Probabilmente è stata l'unica stagione in cui ho potuto dire con orgoglio di essere felice di ciò che ho fatto su quel set."

Poiché la seconda stagione di Avatar: The Last Airbender è arrivata su Netflix, potete vedere il trailer dei nuovi episodi qui sotto e restate sintonizzati, perché senza dubbio Netflix non perderà troppo tempo a farci entusiasmare per la definitiva terza stagione.