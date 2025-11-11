Avatar: The Last Airbender di Netflix ha concluso la produzione della sua terza e ultima stagione

HQ

È stato all'inizio del 2024 che Netflix ha presentato in anteprima la sua versione live-action di Avatar: The Last Airbender, un progetto che ha funzionato abbastanza bene che lo streamer ha deciso di dare il via libera non solo a una seconda stagione, ma anche a una terza e ultima. Da quel giorno non abbiamo avuto molto di degno di nota su questo show, ma ora le cose sono cambiate, poiché Netflix rivela che la produzione dello show si è conclusa.

Sì, non solo la seconda stagione ha concluso le riprese, ma anche la terza. A tal fine, è stato condiviso un frammento del dietro le quinte del cast, mentre un articolo di Netflix Tudum aggiunge alcune informazioni aggiuntive dalla scrittrice e produttrice esecutiva Christine Boylan

"Quando abbiamo iniziato a lavorare alla seconda stagione, abbiamo raccolto tre forze: integrità, speranza e gioia. Ed eccoci qui, quasi tre anni dopo, a concludere la fine della produzione con un team immensamente talentuoso e devoto che ha soddisfatto quegli ideali e li ha superati. Sono eternamente grato di far parte di questo team importante, esilarante e ricco di azione che sta portando questa epica storia live action nel mondo".

Non sappiamo ancora esattamente quando arriverà la seconda stagione dello show, ma la produzione si è conclusa nel maggio 2025.