Avatar: The Last Airbender: Stagione 2

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Lasciatemi iniziare dicendo che non ho alcun legame particolare con il cartone originale di Nickelodeon. All'epoca mi è semplicemente sfuggito di mano, ed è per questo che facevo parte del "pubblico target" quando Netflix ha presentato un grande e ambizioso remake live-action già diversi anni fa. Non l'ho colto la prima volta ed ero pronto per un'interpretazione matura e moderna del materiale originale.

Questo è quello che ho ottenuto, in parte, ma sebbene la scenografia, i costumi e tutti gli aspetti tecnici della prima serie sembrassero contemporanei e ben realizzati, sembrava che la serie fosse un po' bloccata tra le sue radici infantili e un approccio più audace alla storia iconica.

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Lo dico perché è praticamente la stessa situazione in cui ci troviamo ora con la seconda stagione. Ancora una volta, il team dietro la serie dimostra di avere una solida comprensione del mondo di Avatar, dove ogni singola scena è incorniciata da un'estetica e una sensibilità uditiva coerenti, coerenti e ben realizzate. Le battaglie dirette sono tutte incredibilmente belle e avvincenti, ma oltre alla CG ben realizzata, sono ancora una volta i costumi, gli effetti sonori e la coreografia a guidare queste sequenze.

Ma poi, ovviamente, questi personaggi semplicemente aprono la bocca, e ti trovi di nuovo di fronte a una crisi d'identità immediata e immediatamente evidente. È come se Avatar volesse attrarre un pubblico più maturo, non perché debba essere selvaggio, brutale e realistico, ma perché non presume che il pubblico sia composto da persone molto giovani. Una serie di scene in questi sette episodi, se non la maggior parte di quelle guidate dai dialoghi, offrono un'atmosfera imbarazzante da Disney Channel che manca di appeal universale, ma invece offre quella che, in termini più contemporanei, potrebbe facilmente essere definita imbarazzante.

Non è certo che Avatar: The Last Airbender non possa presentare archetipi facilmente prevedibili, motivazioni facilmente identificabili o battute pessime; No, è semplicemente che le interazioni di questi personaggi, soprattutto, sono piuttosto inverosimili. Semplicemente non credi davvero nei loro legami reciproci, nelle loro speranze e nei loro sogni, e Netflix non riesce a stabilire credibilità .

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Sembra un colpo di morte, ma in realtà non lo è. Per ciò che Avatar: The Last Airbender manca nei dettagli intimi, la serie lo compensa nel quadro più ampio. Città come Ba Sing Se e la capitale della Nazione del Fuoco appaiono magnifiche e incredibilmente belle e, come già detto, ogni singolo fotogramma emana abbastanza vita da farci facilmente distrarre dall'insieme grandioso. Inoltre, il vasto cast si impegna a offrire interpretazioni credibili, cosa che, in gran parte, è riuscita a ottenere anche nella seconda stagione.

È una fortuna che la serie originale riesca a raccontare tutta la sua epica storia in sole tre stagioni, e tutti i segnali suggeriscono che la versione live-action di Netflix farà lo stesso. Questo "secondo atto" è quindi un preludio esteso, una vera pacca sul polso per i nostri eroi e, contestualmente parlando, si integra bene con la prima parte introduttiva della storia. Speravo che gli showrunner della serie avessero presentato un primo piano più armonioso dei personaggi in ciascuno dei singoli piccoli momenti che compongono il maestoso insieme, ma anche se c'è ancora un po' troppa infantilità (in senso negativo) qua e là, è generalmente affidabile.

Questo adattamento Netflix di Avatar: The Last Airbender non è proprio quello che personalmente penso dovrebbe essere, ma la visione è abbastanza coerente da farmi restare fedele fino alla fine.