Quando ho incontrato lo stand di Baseus al CES all'inizio di quest'anno, mi aspettavo di trovare principalmente powerbank, caricabatterie e altri accessori da esporre. Tuttavia, ho scoperto che Baseus si è effettivamente espansa in una gamma di altri prodotti, inclusi fotocamere e dispositivi audio. Uno dei prodotti che mi ha colpito durante il mio giro dello stand di Baseus è stato il Baseus Inspire XH1, che mi è stato detto essere cuffie sviluppate in collaborazione con Bose. Con un aspetto d'impatto, una qualità audio presumibilmente di livello Bose e un prezzo accessibile, quanto sono buone le ultime cuffie di punta di Baseus? Si è scoperto che sono rimasto piacevolmente sorpreso da ciò che l'Inspire XH1 ha da offrire.

Quando ho scoperto le cuffie per la prima volta, sono stato felice di trovare inclusa una custodia grigia resistente, abbastanza piccola da poter portare con me nello zaino per tenere al sicuro le cuffie. È sia robusto che piacevole al tatto. Le cuffie stesse mi hanno davvero colpito per la loro eccellente qualità costruttiva, con una sensazione di pesantezza e un movimento fluido nelle parti rotanti. I bottoni sono anche sodi al tatto, invece di essere traballanti, i copricolli sono realizzati in una pelle sintetica morbida ma non facilmente schiacciabile, e il guscio esterno è fatto di una plastica resistente che risulta un po' cerosa al tatto, conferendo una sensazione molto premium. Il cavo jack audio e i cavi USB-C inclusi sono anch'essi di buona qualità e, messi insieme, sembra di tenere in mano un prodotto che costa molto più di quanto costi realmente.

Dal punto di vista del design, apprezzo molto anche l'aspetto dell'Inspire XH1. Con linee morbide e arrotondate su tutto il design, pulsanti discreti e cuffie lisce e in pelle, l'aspetto di queste cuffie respira una qualità premium. Per questa recensione ho ricevuto la versione arancione, ufficialmente chiamata Sunset Coral, e penso che questo colore sia il migliore tra tutte le opzioni disponibili. Il design e i colori si combinano per farlo sentire tanto un accessorio di moda quanto un dispositivo funzionale e penso che il colore arancione da solo lo faccia risaltare in una folla di concorrenti che spesso offrono look molto più timidosi.

La mia prima occasione per provare le cuffie e la cancellazione del rumore è stata durante il volo di ritorno dal CES. Dato che c'è un cavo aux, sono riuscito a collegarlo al sistema di intrattenimento di bordo per guardare un paio di film. Ho già detto che le cuffie hanno una sensazione di pesantezza per quanto riguarda la qualità costruttiva, ma in realtà sono molto leggere e facili da indossare per ore intere. Le cuffie si posano comodamente sia sulla parte superiore della testa che sulle orecchie, con abbastanza spazio all'interno del portaoconi per evitare che spingano contro le orecchie. Tuttavia, ho notato che le orecchie si sono riscaldate e dopo un po' sono state leggermente sudate, il che potrebbe anche essere perché la mia testa calva fa sì che le orecchie sigillano bene contro la testa. In generale, però, il comfort di queste cuffie è ottimo.

Per quanto riguarda la qualità audio, sono rimasto di nuovo piacevolmente sorpreso da quanto bene funzionano queste cuffie. Quando impostato alle impostazioni standard, cioè la calibrazione predefinita con il sigillo di approvazione Bose, l'audio è molto nitido e chiaro in tutte le fasce. Ci sono profondi strati di bassi, mentre medi e acuti sono molto netti. Secondo me è un profilo audio molto equilibrato, meglio caratterizzato come chiaro e ricco di toni. Che si tratti di guardare un film o ascoltare musica, i driver da 35mm offrono un'ottima chiarezza audio. Ho anche collegato l'Inspire XH1 al mio controller PlayStation 5 alcune volte e giocato un po' a Battlefield 6. Qui sono stato chiaramente in grado di percepire suoni più profondi provenienti da esplosioni, passi e armi rispetto alle mie normali cuffie da gaming midrange. Inoltre, il volume può aumentare sorprendentemente senza perdere qualità. Le cuffie supportano Dolby Audio, Hi-Res Audio e LDAC, il che aiuta la qualità audio tramite Bluetooth.

Usando l'app Baseus, l'audio può essere modificato a tuo piacimento, ad esempio se preferisci più bassi nella tua musica. Con molte di queste impostazioni, però, la calibrazione Bose si disattiva automaticamente. Ho sperimentato un po', ma ho trovato che l'impostazione standard offrisse il miglior audio in generale, dato che molte impostazioni compromettono la nitidezza audio che mi piace in queste cuffie, quindi non ho usato molto l'app. Per quanto riguarda la cancellazione del rumore o ANC, ho scoperto che era in grado di rimuovere circa il 90 percento dei suoni del motore durante il volo e, nelle situazioni quotidiane normali, è facilmente in grado di rimuovere la maggior parte dei rumori di fondo, paragonabile ad alcune delle cuffie ANC più costose che ho testato. Non sono ancora sicuro se la modalità ANC abilitata o la modalità normale offra la migliore qualità audio, ma c'è una differenza evidente, e la modalità consapevolezza fa esattamente ciò che dovrebbe fare, anche se la qualità audio qui cala molto.

Passando a un altro fattore importante nella scelta delle cuffie, l'Inspire XH1 è pubblicizzata come avendo fino a 100 ore di autonomia. Con il lungo passato di Baseus nel fornire powerbank, mi aspettavo già un po' di verità in queste affermazioni e, a quanto pare, la durata della batteria di queste cuffie è davvero impressionante. Quando accendi le cuffie, una voce ti indica il livello attuale della batteria. Quando ho provato per la prima volta le cuffie, che sono arrivate a diverse ore, ho iniziato a chiedermi se la voce o la batteria fossero difettose, visto che continuava a dire batteria piena. Solo durante il volo di ritorno la batteria è scesa al 90 percento. In breve, la durata della batteria di questo dispositivo è eccellente e un vantaggio definitivo se hai bisogno di cuffie che durino il più a lungo possibile.

Altri test che ho fatto includevano la qualità delle chiamate usando il microfono integrato, che andava bene, anche se si sentiranno rumori di fondo più forti. Non credo ci sia una cancellazione del rumore particolare, ma è abbastanza chiaro per telefonate normali o incontri online. È difficile commentare i tempi di ricarica, dato che ho dovuto ricaricarlo solo poche volte nelle ultime settimane e ho dimenticato di prestare attenzione a quanto sia andato veloce, ma immagino che questo sia una testimonianza dell'eccellente durata della batteria del dispositivo.

Tutte insieme, le Baseus Inspire XH1 sono cuffie eccellenti che chiaramente superano il loro aspetto. Soprattutto nel colore Sunset Coral, sono cuffie dall'aspetto premium con eccellente qualità costruttiva e una sensazione molto piacevole. L'audio alimentato da Bose è ricco, ben bilanciato e ha bassi profondi, anche se non è consigliabile modificare l'audio tramite l'app a proprio piacimento, poiché la qualità audio ne risentirà per lo più. Ottima durata della batteria che dura giorni, buona ANC e una calzata confortevole rendono questo visore ideale da portare con te durante il trasloco. In definitiva, sono ottime cuffie, che già stanno ricevendo sconti, offrendo audio premium a un prezzo molto più basso.