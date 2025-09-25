Battlefield 6 Anteprima della campagna: un'epica azione più mirata

HQ

Nell'eterno dibattito tra Call of Duty e Battlefield, mi sono sempre trovato a propendere più per le serie sparatutto di EA che per l'epopea annuale di Activision. Certo, questa non è stata una mentalità così facile da mantenere nell'ultimo decennio a causa di progetti selvaggiamenteBattlefield irregolari, ma quando entrambe le serie stanno sparando su tutti i cilindri, in genere è Battlefield che preferisco. In senso multiplayer, cioè. Quando si tratta di campagne per giocatore singolo, ho sempre scoperto che Call of Duty ha Battlefield pipped, anche se quest'ultimo ha avuto alcune storie e momenti incredibili in passato. La domanda allora è dove si collocherà la campagna di Battlefield 6 nello spettro tra mediocre e magistrale.

Anche se non lo sapremo con certezza fino al lancio del 10 ottobre, ho avuto l'opportunità di provare una fetta della campagna di Battlefield 6 come parte di una sessione di anteprima. Consisteva in tre missioni nel corso della storia più ampia, che si svolgevano a Gibilterra, New York City e Tagikistan, e tutte avevano elementi leggermente diversi che le rendevano uniche.

Il primo del gruppo, Operation Gladius, si concentrava maggiormente sull'azione veicolare e iniziava con una scena intensa in cui i marines statunitensi prendevano d'assalto una spiaggia come parte di un plotone anfibio corazzato. Era intenso, violento, rumoroso e fondamentalmente su rotaie mentre si sparava agli accampamenti anti-veicolo e ai soldati mentre si faceva un buco nelle difesePax Aramata. Questo prima di uscire dal veicolo e poi procedere a lavorare attraverso le strette strade di Gibilterra difendendo il carro armato da eventuali soldati nemici nascosti negli edifici circostanti e persino riparando il carro armato con la fiamma ossidrica quando necessario. Questo era più claustrofobico e mortale, poiché i nemici si nascondevano dietro gli angoli e usavano potenti cecchini ed esplosivi per metterti sotto pressione, il tutto mentre ti spingi verso l'obiettivo finale di un quartier generale Pax Armata utilizzato dal cattivo centrale del gioco.

Ora, non entrerò nel merito degli elementi narrativi per evitare spoiler, ma anche solo questa prima missione dimostra che Battlefield Studios non sta cercando di offrire una campagna come i titoli precedenti. Questo è qualcosa di più simile a Call of Duty storie. È concentrato, più lineare, balla sulla linea del politicamente sano e ha un sacco di pezzi di scena che definiscono l'esperienza. È anche una sorta di tutorial per ciò che viene offerto nel multiplayer, poiché ti vengono presentati diversi veicoli e armi, specialità di classe e le meccaniche di base del gameplay Battlefield 6, anche se in un ambiente più lento e sicuro pieno di nemici controllati dal computer e non giocatori online intensi. Per me, questo rende già la campagna più interessante in quanto sta chiaramente cercando di raccontare una storia più coesa rispetto a prima, offrendo allo stesso tempo sviluppi narrativi sconvolgenti e con il fiato sospeso.

Comunque passiamo a No Sleep, che arriva un paio di missioni dopo. Vi ricordate quell'epica missione Call of Duty: Modern Warfare in Camden Town chiamata Clean House ? Quella in cui si dovevano sgomberare metodicamente le stanze di una casa a schiera londinese nel cuore della notte? Questo è un po' così, mentre avanzi in un quartiere di New York eliminando Pax Armata nemici mentre cerchi di prevenire il loro ultimo attacco terroristico. È molto più lento e offre combattimenti stanza per stanza, in cui si sfondano le porte con una mazza con la propria squadra a portata di mano. È più strategico e mirato, e proprio quando inizi a stancarti di questo, scoppia e diventa caotico con un inseguimento in treno, un'evacuazione in elicottero e una folle corsa su un ponte che crolla nel disperato tentativo di salvare la situazione. A volte sembra di giocare a un film d'azione, e sicuramente dimostra che Battlefield Studios è disposto a correre più rischi con la varietà offerta in questa campagna.

E poi arriva la missione finale di questa anteprima, che ancora una volta è un po' più avanti. Operation Ember Strike, come è noto, è quello che considererei il più debole di ciò che è stato presentato in questa sessione di anteprima. Mi ha messo in un livello più aperto e mi ha dato una manciata di obiettivi e fondamentalmente mi ha detto di spuntarli come meglio credevo. È un po' più simile a ciò con cui Call of Duty ha flirtato negli ultimi tempi con un effetto mediocre, e gli stessi problemi che Activision ha affrontato si manifestano qui, dove la mancanza di concentrazione toglie un po' il vapore dalla missione. Inoltre, le parti che sono focalizzate e sembrano offrire elementi simili a pezzi di scena sono state per lo più deludenti. Puoi usare un piccolo sistema di razzi guidati per distruggere i veicoli in arrivo, con il trucco che ogni veicolo ti viene incontro in linea retta, rendendolo praticamente nessuna sfida. Inoltre, l'effettiva scena principale della distruzione di un'enorme struttura artificiale non è così emozionante come momenti simili provati nel multiplayer effettivo di Battlefield 4, il che è un po' strano considerando che il gioco ha ben più di 10 anni.

È qui che inizio a notare delle crepe nell'armatura della campagna Battlefield 6, poiché sebbene sia indubbiamente una direzione migliore rispetto alle missioni aperte meno mirate ed emozionanti che avevamo in Battlefield 1, ad esempio, l'esecuzione effettiva qui non è all'altezza dello stesso standard di Call of Duty. Per prima cosa, i nemici non si muovono molto e stanno in giro ad aspettarti nello stesso modo in cui i nemici facevano in Rainbow Six Vegas 2 Terrorist Hunt. I tuoi alleati, come ogni altra campagna sparatutto, sono assolutamente inutili e sono essenzialmente defibrillatori ambulanti per rianimarti quando vieni abbattuto. Ci sono un sacco di oggetti da collezione e altre sfide da completare di cui la maggior parte dei giocatori probabilmente non si preoccupa e dimenticherà la loro esistenza nel momento in cui concludono la campagna per la prima e unica volta che ci giocano...

Ma nonostante tutto questo, penso che questa campagna mostri progressi nel modo in cui Battlefield offre le sue offerte per giocatore singolo. Il design più mirato funzionerà a suo favore nel complesso e la combinazione dell'eccellente motore di distruzione e delle scene porta a momenti memorabili. Inoltre, l'elemento di coesione della squadra e la possibilità di dirigere e dare comandi agli alleati controllati dal computer è un bel extra aggiunto che dovrebbe essere presente in più giochi con alleati NPC.

Quindi, tornando alla domanda su dove si collocherà la campagna di Battlefield 6 nello spettro da mediocre a magistrale. Non posso fare a meno di sentirmi come se fosse da qualche parte nel mezzo. Intratterrà per le ore che durerà, ci saranno parti che le persone apprezzeranno e parti che non apprezzeranno, ma da quello che ho visto mi aspetto che questo si distingua da qualsiasi concorrenza? Non sono sicuro che sia ancora arrivato. Per fortuna, la modalità multiplayer, di cui la maggior parte dei fan di Battlefield è più entusiasta, sembra essere davvero speciale.