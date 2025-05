Un tempo, l'acquisto, l'installazione e l'utilizzo di un proiettore era un'impresa molto più complessa e costosa. In un certo senso lo è ancora, ma fortunatamente gli sviluppi tecnologici hanno portato a prodotti alternativi molto più accessibili sul mercato che rendono molto più facile proiettare un display su una superficie luminosa e godere di un'immagine più grande senza la necessità di un televisore.

La mia esposizione personale alla categoria dei videoproiettori è rara e lontana tra loro, ma come il recente Meta Quest 3, che è stata la mia prima esperienza VR dopo molto tempo e mi ha davvero aperto questo mondo, è sorprendente quanto sia semplice avviare e utilizzare il GV50 di BenQ.

Questo proiettore è alimentato principalmente a batteria e può funzionare per qualcosa come 150 minuti, pesa solo 2,4 chili e questo anche se c'è un discreto altoparlante integrato ed è persino creato in combinazione con il sistema operativo TV di Google, quindi tutte le app funzionano direttamente dal proiettore, non è richiesta alcuna connessione HDMI o Chromecast da un telefono. Funziona come unità autonoma e quando si ruota il corpo circolare su una superficie relativamente bianca e si utilizza il telecomando incluso, l'esperienza è totalmente fluida.

Ma va bene, facciamo un passo indietro, letteralmente, ed esaminiamo se le capacità del GV50 come proiettore sono soddisfacenti. Si tratta di un proiettore DLP in grado di visualizzare un'immagine fino a 120 pollici se si dispone di tre metri di distanza dalla superficie, poiché il suo rapporto di proiezione è di 1,2. Queste immagini sono in 1080p e proiettate tramite una luminosità ANSI lumen di 500 NITS, che funziona bene in condizioni relativamente buie. Abbiamo testato solo proiettando un'immagine di circa 100 pollici sul soffitto. Questo veniva fatto nelle ore serali, e quindi in condizioni abbastanza ideali. Il nostro soffitto è di un bianco leggermente screpolato, ma nelle impostazioni è possibile regolare la superficie che si utilizza su rosso, verde o altri colori piuttosto selvaggi. Se fa la differenza è davvero difficile da dire, poiché non abbiamo questo tipo di superfici nella nostra casa.

Oltre a ciò, BenQ ha un'unica impostazione che si regola automaticamente tramite trapezio automatico, zoom digitale e riposizionamento in base alla superficie, alle condizioni di illuminazione e a una serie di altri fattori. Presenta colori a 24 bit, che coprono ben il 92% dello spettro cromatico della Rec 709, ma il GV50 non riesce a sfuggire completamente alla sensazione di colore svuotato e opaco dell'immagine che ne deriva: la domanda è se il consumatore a cui è interessato o meno.

La configurazione viene eseguita tramite Google, quindi è come configurare un dispositivo gigante Google Home. In realtà è un po' un indizio, poiché la facilità d'uso e la semplicità sembrano essere fondamentali per la comprensione del GV50 da parte del consumatore. Penso che questo proiettore sia progettato per coloro che non vogliono davvero avere una TV, o trovano liberatorio non riservare spazio per un gigantesco rettangolo nero in camera da letto o in soggiorno. Con questo in mente, il GV50 è perfettamente funzionante e abbiamo guardato gran parte della seconda stagione di Severance e un piccolo film qua e là in questo modo (si consiglia Companion su Max ). La limitazione di 1080p lo rende inadatto a molto più di questo tipo di uso occasionale, ma con altoparlanti piuttosto solidi e dimensioni davvero compatte, è difficile trovare una vera lamentela qui.

Per i miei soldi, BenQ avrebbe potuto aggiungere un chilo in più per darci un po' più di durata della batteria. Non abbiamo sperimentato 150 minuti, ma più come 120 minuti, e in alcuni casi l'intera gioia del GV50 è che non c'è bisogno di collegarlo da qualche parte. Detto questo, questo è decente e poi alcuni, e si rivolge davvero a coloro che non stanno aspettando un affare su un LG G-qualsiasi, ma che desiderano grande divertimento e potenza senza ingombro.

