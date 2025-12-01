Beyerdynamic DTX MMX 150

Ci vuole qualcosa di speciale per entrare nel mercato dei visori da gaming anche in una buona giornata. Non basta avere un brand solido alle spalle, né puoi accontentarti di un suono solido e di un microfono accettabile. Deve esserci un piccolo fattore X, un po' di design, un po' di stile o magari anche innovazione.

Qui abbiamo grande rispetto per Beyerdynamic e abbiamo persino elogiato diversi dei loro prodotti più recenti rivolti al mercato dei consumatori più ampio. Ma questo visore da gaming, più precisamente il DTX MMX 150, manca di quel tocco extra, e per questo motivo te ne dimenticherai appena lo togli, per quanto robusto possa essere.

Ok, quindi specifiche. Stiamo parlando di trascorritori dinamici a neodimio da 40mm con un design retro chiuso. Operano nella gamma di frequenze 5Hz-30.000Hz con un'impedenza di 32 ohm. Sono wireless tramite dongle, usano un microfono staccabile e si concentrano sul comfort grazie a cuffie in memory foam così spesse che potrebbero quasi essere definite lani.

La costruzione in sé è un po' altalenante, purtroppo. C'è un buon imbottitura e una bella fascia in alluminio, ma è tutta coperta con la plastica nera più economica, che non si abbina particolarmente bene al carattere colorato su un lato. Si ingrassa quando togli il visore dalla confezione e non migliora dopo poche settimane di utilizzo. Inoltre, non sono ancora un fan dei microfoni staccabili, e questo è così rigido nella sua copertura che spicca molto e intralcia quando non lo usi, il che significa che devi tenerlo da qualche parte e pregare gli dei che sia lì quando ne hai bisogno.

Tuttavia, è comodo, e anche se il pulsante on/off è un po' rigido e viene spento ogni giorno da un tipico "interruttore", la rotella del volume è semplice e intuitiva. Il dongle semplice significa anche che può essere utilizzato praticamente su tutte le piattaforme, sia in modalità wireless che cablata. E lodiamo anche il microfono META VOICE (sì, tutto in maiuscolo), un microfono cardioide in una grande capsula da 9,9 mm che funziona davvero.

Anche il suono è un punto forte. C'è un profilo abbastanza ampio qui, che non è il più accurato in termini di posizionamento 3D, ma cose molto più basilari come l'equilibrio tra bassi e alti sembrano solidamente calibrate. Il DTX MMX 150 è piuttosto comodo da usare in questo modo e, anche se qui non ci sono molte tecnologie proprietarie, la "base" del visore è fondamentalmente confortevole.

Il problema è che questo visore relativamente semplice ti costerà £160. Sono molti soldi. La maggior parte dei modelli Logitech G costa meno, l'eccellente Scape di Fractal costa lo stesso, e il Inzone H9 di Sony è in offerta a due terzi del prezzo. Sembra solo che Beyerdynamic si sia accontentata di mantenere i parametri più basilari e non abbia pensato con più ambizione.

Sì, esiste la "Modalità Aumentata", che è una sorta di passthrough che permette a parti del suono al di fuori della realtà digitale di infiltrarsi. È un'idea fondamentalmente buona, ma non funziona in modalità wireless, né con un jack da 3,5mm - solo USB.

Non ottieni un visore scadente, tutt'altro. Ma non stai ricevendo nulla di particolarmente speciale nemmeno qui.