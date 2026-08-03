Big Walk Prime impressioni: tutto il divertimento di un'escursione, senza nessuna delle vesciche

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Sento che ci serve una nuova parola per i giochi "friendslop". Un titolo cooperativo in cui giochi con forme irritanti cercando un bagno prima di rovinare la biancheria intima? Sì, è schifo. Giochi che sembrano meno saltare su un carro e più pensati per creare un legame tra i giocatori che vada oltre il semplice espediente del momento? Non sono sicuro che l'etichetta di "slop" si applichi. Ho pensato lo stesso quando ho giocato a Peak, nonostante abbia prodotto il termine "friendslop", e ho le stesse impressioni con Big Walk.

Dato che Big Walk è esclusivamente un gioco cooperativo, non potevo andare avanti da solo, e quindi le mie sessioni con il gioco sono state limitate al punto che queste impressioni non vengono più riconosciute. Cercherò di suonare di più col tempo, aggiornando questo pezzo quando sentirò di avere un'impressione più completa dell'ultimo titolo di House House. Tuttavia, ho apprezzato abbastanza enigmi di Big Walk, il mondo aperto e i personaggi strani che ondeggiano da poter dare qualche pensiero iniziale sul gioco.

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Big Walk è un gioco su un lungo viaggio. Il tuo scopo è parlare con i tuoi amici e lavorare in squadra. È letteralmente impossibile completare le sfide senza lavorare insieme, e anche se non sempre siete fianco a fianco con gli amici, vorrete radunarsi quando scoprirete una sfida mentre vagate nel mondo. Supera una sfida e otterrai un oggetto che posso solo descrivere come qualcosa di molto simile a un masticabile per cani Kong e un masticabile per cani. Queste sono le chiavi per sbloccare nuove aree e progredire in Big Walk.

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House House, lo sviluppatore di Big Walk, ha anche realizzato Untitled Goose Game, quindi puoi aspettarti stranezze e livelli di fantasia simili, tutto per design. Non è difficile perdersi in Big Walk, e il buio può essere davvero buio. I personaggi poco spietati spiccano in un mondo aperto altrimenti realistico, puoi calciare oggetti quanto vuoi, tenere sfere luminose in alto sopra la testa e dare segnali con le mani agli amici quando sono fuori portata d'orecchio. Tutti gli strumenti a tua disposizione sono basati sulla collaborazione. Big Walk si basa molto sulla sensazione che ti piaccia l'idea di un'avventura. Non necessariamente un obiettivo da completare o collezionabili da trovare, ma qualcosa di un po' più profondo di una semplice lista di controllo.

Tutto, dal design visivo di Big Walk alla sua colonna sonora rilassata e distante, ti fa capire che è un gioco che racchiude davvero l'idea che il viaggio sia più importante della destinazione. Non si basa sul caos costante che abbiamo visto prendere il sopravvento su altri giochi co-op di successo. È improbabile che tu stia facendo clip farm in questo gioco, ma negli ultimi anni ho visto pochi giochi catturare un senso di voglia di viaggiare con i tuoi amici come fa Big Walk. La mappa è vasta, ci sono molte meccaniche che il tutorial non ti spiega, ed è incredibilmente facile perdersi dal sentiero. All'inizio è stato un po' frustrante rendermi conto di aver raccolto molte ricompense di sfida, ma di non avere un posto dove metterle. Questa mancanza di orientamento è uno dei problemi che ho riscontrato in Big Walk, ma fa anche parte integrante dell'esperienza nel suo insieme. Non è tanto un difetto del gioco o qualcosa di mal gestito nel design, quanto un ingranaggio importante della macchina.

Se Big Walk ti dicesse dove voleva che mettessi tutti i giocattoli da masticare per cani, illuminando la mappa con un grande faro rosso o qualcosa del genere, allora l'esperienza del gioco sarebbe molto diversa. Sarebbe molto meno incentrato sull'esplorazione e la scoperta, e darebbe invece al giocatore una lista di controllo. Farle uscire dal punto centrale come le api operaie, portando le ricompense della sfida il più rapidamente possibile. Ancora una volta, l'esperienza complessiva di Big Walk riguarda molto meno scorciatoie, completamento degli obiettivi e titoli di coda. È un'esperienza che posso solo paragonare a un'escursione. Un Big Walk della vita reale. Ti perderai, probabilmente ti frustrerai con i tuoi amici, ma probabilmente ricorderai le piccole cose che hai fatto per affrontare il viaggio molto più di quanto ricorderai il panorama in cima.

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Man mano che continua la TikTokificazione dei giochi cooperativi, dove molte uscite friendslop ti spingono a completare l'obiettivo il più rapidamente possibile in una struttura roguelite, l'attenzione di Big Walk nel lasciarti prendere fiato e muoverti al tuo ritmo è incredibilmente rinfrescante. Non c'è pressione per divertirsi in Big Walk. Nessuna barra della fame che minaccia di farti abbandonare una corsa, nessuna lava che si alza per incontrarti. Che tu stia avventurandosi con un altro amico o portando 11 dei tuoi migliori amici in giro per il paese, che tu usi ogni strumento a disposizione o semplicemente scappi nella natura selvaggia sperando nel meglio, il tuo viaggio è tuo in Big Walk. Pilastri semplici, sfide semplici e un mondo semplice non cercano di sopraffarti con distrazioni per farti andare avanti. Sei qui sia per divertirti che per molto tempo in Big Walk, e non vedo l'ora di approfondire la questione.