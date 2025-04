Black Mirror: Stagione 7

HQ

Adoro Black Mirror. Permettetemi di iniziare con questo. Considero i brevi episodi antologici White Christmas, Metalhead, San Junipero, Striking Vipers e The Entire History of You come alcuni dei migliori programmi televisivi in assoluto mai realizzati. Brillantezza allo stato puro. Semplice come. Certo, ci sono anche alcuni puzzolenti che compongono i ranghi di Black Mirror, ma la serie antologica di Charlie Brooker finanziata da Netflix è per lo più eccellente ai miei occhi.

Common People è una buona scenetta.

La stagione 7 è stata rilasciata di recente e ho guardato tutti gli episodi e la considero una raccolta migliore di cortometraggi brevi e stimolanti rispetto a quelli offerti sia nella sesta che nella quinta stagione. In particolare, mi è piaciuto moltoCommon People, in cui Rashida Jones e Chris O'Dowd interpretano Mike e Amanda, una coppia sposata in un prossimo futuro che è costretta a prendere in prestito denaro per acquistare un processore costruito su misura che viene impiantato nel cervello e aiuta Amanda, colpita da ictus, a vivere di nuovo una vita normale, almeno normale come quando il produttore del processore usaGreedflation per causare aumenti di prezzo scioccanti. portando le loro finanze personali a crollare insieme alla loro relazione e alla loro vita... L'avidità che vediamo in molte delle grandi aziende di oggi è la base di questa tagliente satira sociale in un episodio che sembra ridimensionato e personale.

Anche Bête Noire è una buona scenetta.

Mi è piaciuto molto anche Hotel Reverie, in cui Issa Rae interpreta la star di Hollywood Brandy, che ottiene un ruolo in un sontuoso remake di un vecchio film degli anni '40, dove viene catapultata in un mondo VR guidato dall'intelligenza artificiale e rimane bloccata all'interno del film che intende reinterpretare. La casa di produzione cambia sia il sesso che il colore della pelle del suo protagonista e si mette così in una posizione che culmina come uno studio ben fatto nell'alternanza di emozioni e spontaneità. L'atmosfera di Casablanca qui è sempre presente ed Emma Corin, in particolare, fa un lavoro assolutamente brillante nei panni della star degli anni '40 di Ingrid Bergman, Dorothy, in un cortometraggio che, secondo la mia esperienza, mi è rimasto impresso.

Anche il ruolo di Paul Giamatti nell'episodio Eulogy è stato buono. Parlava di un vecchio professore la cui scoperta gli permette di entrare in vecchie fotografie, il che suscita molte emozioni. Così come l'episodio Bête Noire, che è fondamentalmente la più meschina storia di vendetta che il mondo abbia mai visto.

USS Callister: Into Infinity è pura schifezza.

L'unica cosa che non ho davvero apprezzato della settima stagione di Black Mirror è stata la continuazione del preferito dai fan USS Callister dove, a differenza dell'episodio originale, la satira non ha mai funzionato davvero e la sceneggiatura sembrava per lo più improvvisata e priva di carisma. A parte questo, questa è una stagione davvero divertente anche se nessuna di esse raggiunge i livelli di White Christmas o Metalhead.

