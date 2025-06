Borderlands 4 I preordini sono aperti, al prezzo di £ 70 per l'edizione base su console

HQ

Ci sono stati molti discorsi e conversazioni su ciò che Borderlands 4 avrà un prezzo, con il capo di Gearbox Randy Pitchford che spesso armeggia con le sue stesse parole e causa un certo grado di polemica intorno alla questione. La domanda è rimasta tutta la stessa, con i fan che si chiedono se Borderlands 4 avrà un prezzo più conveniente o se sarà il prossimo a esplorare il modello da £ 70 / € 80 / $ 80.

Si scopre che sarà... o almeno in parte. I preordini per l'atteso gioco sono ora attivi e confermano che su PS5 e Xbox Series X/S, il prezzo è fissato a £ 69,99 / € 79,99 / $ 79,99 per l'edizione base del gioco. Il più grande Deluxe Edition, che include alcuni cosmetici extra, ti costerà £ 89,99 / € 99,99 / $ 99,99 e l'enorme Super Deluxe Edition che ha ancora più chicche costerà £ 119,99 / € 129,99 / $ 129,99.

I giocatori PC possono ridere dei loro fratelli console almeno per quanto riguarda l'edizione base, poiché su Steam ti costerà £ 59,99 / € 69,99 / $ 69,99, mentre le altre due edizioni hanno prezzi corrispondenti alle varianti console.

Borderlands 4 verrà lanciato il 12 settembre. Sei sorpreso dal suo prezzo?