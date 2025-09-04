Borderlands 4: L'anteprima finale - Familiare, divertente e fresco nei posti giusti

HQ

Lo trovo sempre in conflitto quando si tratta di un'anteprima come questa. È il 4 settembre e tra poco più di una settimana Borderlands 4 farà il suo arrivo, motivo per cui non è certo rovinare alcun segreto dire che anche noi siamo in procinto di recensire il gioco. Presto saremo in grado di dirvi tutto ciò che abbiamo su come pensare all'ultimo looter-shooter di Gearbox, ma per il momento stiamo concentrando i nostri sforzi su una parte più concisa del gioco.

All'inizio di quest'anno, ci siamo recati nell'area Fadefields in Kairos per raccontarvi tutte le nostre prime impressioni su Borderlands 4 . Per questa anteprima, rimaniamo in questo dominio, anche se ora siamo in grado di progredire ulteriormente e di combattere contro uno dei più grandi boss della storia principale, Idolator Sol. Per riferimento, ciascuna delle rispettive aree principali in Kairos è governata da uno dei luogotenenti di Timekeeper, e per Fadefields che consiste nello spietato Idolator Sol, una personalità enorme e vendicativa che non vuole altro che guadagnarsi il rispetto del Timekeeper ancora una volta.

In vista del confronto tra Sol, possiamo incontrare il nuovo mix di Borderlands gameplay che Gearbox ha progettato. Non c'è più la struttura più lineare in cui si lavora progressivamente attraverso diversi livelli, viaggiando tra queste aree isolate mentre si spuntano le missioni. In Borderlands 4 c'è un mondo senza soluzione di continuità, il che significa fondamentalmente che è aperto per la maggior parte del tempo. Puoi affrontare le missioni principali e secondarie come e quando lo ritieni opportuno, viaggiando tra le loro destinazioni nel mondo più ampio senza essere vincolato da una schermata di caricamento. È un'idea carina e posso apprezzare l'approccio innovativo di Gearbox qui, ma mentre esplori il Fadefields, non puoi fare a meno di sentire che a volte manca un po' di direzione e carattere, e che il design del mondo manca di un grado di raffinatezza che rende il girovagare meno fastidioso. Dico questo perché lottare per superare le scogliere minori mette un freno all'esplorazione...

Ma al di là del design del mondo, il gioco è pieno di nemici da combattere, bottino da guadagnare e oggetti da collezionare, il che significa che è ancora l'esperienza Borderlands che Gearbox ha servito. C'è una lista di nuovi Vault Hunters vari e divertenti da padroneggiare e costruire in innumerevoli modi bizzarri, il bottino è forse il migliore che sia mai stato grazie ai Licensed Parts che rendono le armi e gli strumenti assurdamente unici, e chiaramente Gearbox ha ascoltato il feedback dei fan nei modi in cui ha cercato di portare avanti anche questo gioco.

Per prima cosa, l'interfaccia utente e i menu sono significativamente migliori e in realtà funzionano in qualche modo bene ora. È meno complicato e ha un focus migliore, e questo si estende anche al modo in cui le sfide sono state incorporate. In sostanza, invece di scherzare con Badass Ranks per piccoli miglioramenti agli attributi principali, ora le sfide, le attività mondiali e gli oggetti da collezione contribuiscono ai punti SDU che hai a disposizione, il che significa che puoi espandere le dimensioni del tuo zaino e la capacità delle munizioni facendo cose significative invece di spendere solo somme di denaro esorbitanti. Il movimento è elegante e fluido, le sparatorie sono reattive e precise, le armi sono incisive e rumorose e i nemici sono ampi e diversificati. Ancora una volta, queste sono cose piuttosto umili, ma si combinano per dimostrare che Borderlands 4 è costruito sul feedback dei fan e si vede in pratica, offrendo un gioco che dopo solo poche ore sembra un miglioramento di Borderlands 3 e Tiny Tina's Wonderlands.

Per quanto riguarda il tono e l'umorismo, si è parlato molto di come l'umorismo da toilette stia scomparendo al posto di un racconto più crudo e oscuro. Già da poche ore, è chiaro che è così, poiché Idolator Sol for one si distingue per essere un cattivo davvero crudele con motivazioni strazianti e apatiche che lo rendono facile da disprezzare. Ma solo perché è un gioco più oscuro non significa che Borderlands 4 abbia perso il suo spirito. C'è ancora molto umorismo, sia nelle missioni secondarie che ti fanno ridere a crepapelle o ti lasciano visibilmente sconcertato, sia nei semplici commenti usa e getta dei nemici, con Psychos - o Rippers in questo caso - che non mancano mai di farti ridere mentre sei nel vivo del combattimento.

Tuttavia, va detto che questo si basa solo su una prima parte dell'esperienza, un breve assaggio dell'insieme complessivo. Certo, il combattimento, la creazione di build, la meravigliosa direzione artistica, gli epici combattimenti contro i boss, tutti questi elementi impressionano e sembrano tradizionali, ma la grande domanda con Borderlands Borderlands 4 sarà come le sue nuove funzionalità continueranno a innovarsi e resistere con il passare delle ore. Avremo pensieri molto più approfonditi su questi punti quando arriverà il momento della recensione completa.

Quindi, in ogni caso, concludiamo con un breve riassunto del mio tempo con Borderlands 4 per questa anteprima. Azione epica? Assegno. Costruzioni brillanti e profonde e armi saccheggiabili? Assegno. Personaggi interessanti e spesso esilaranti? Assegno. Nemici vendicativi e spietati? Assegno. Innovazioni promettenti? Assegno. Borderlands 4 si preannuncia come un nuovo capitolo divertente che sembrerà familiare, divertente e fresco nei posti giusti.