Breaking: Xolo Maridueña si unisce al cast per One Piece Stagione 3 come Portgas D. Ace

Se pensavate che le acque dei grandi nomi che si sarebbero uniti al cast della terza stagione di One Piece (come Mr. 2 qualche giorno fa) si fossero calmate, fareste meglio a sedervi prima di continuare a leggere. Netflix ha confermato oggi un altro attore per la stagione 3 della serie live action, ed è un vero peso massimo attuale: Xolo Maridueña.

Esatto, la star della serie Cobra Kai di Netflix e del film Blue Beetle della DC si trasformerà nella figura fraterna di Monkey D. Rufy, Portgas D. Ace di Iñaki Godoy. Ace' ha un ruolo minore nel futuro arco di Amarasta, dove sarà ambientata l'azione delle avventure di Cappello di Paglia, ma servirà come gancio e contesto per eventi che arriveranno molto più tardi e, come una palla di neve che rotola giù per il fianco della montagna, scuoteranno lOne Piece 'intero universo.

Non possiamo dirvi di più se non state seguendo il manga o gli episodi dellOne Piece 'anime, ma l'hype per la premiere di questa terza stagione di One Piece è appena aumentato in modo esponenziale.