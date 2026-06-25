Bungie conferma licenziamenti dopo Destiny 2 essere "al di sotto delle aspettative negli ultimi anni"

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Quando Bungie ha annunciato l'intenzione di scadere Destiny 2 e di interrompere i suoi piani di continuare a supportare il gioco, una delle domande immediate riguardava cosa significhi ciò per gli sviluppatori impiegati dallo studio. Senza che Destiny 2 richieda al personale di creare nuovi contenuti e mantenere il titolo, questi nuovi dipendenti 'di riserva' verrebbero trasferiti a Marathon o sarebbero licenziati dallo studio, dato che sembra non avere altri titoli in produzione significativa? Ora abbiamo la conferma che è la seconda opzione.

Ci sono state segnalazioni secondo cui Bungie sarebbe stata colpita da gravi licenziamenti dopo che Destiny 2 avesse raggiunto il suo punto di arrivo, e che ciò avrebbe potuto colpire circa il 50% degli sviluppatori del titolo. Non conosciamo il numero esatto di dipendenti colpiti da questi licenziamenti confermati, ma Bungie ha rilasciato una dichiarazione che spiega quanto segue.

"Con grande tristezza, annunciamo una riduzione delle forze mentre riorganizziamo Bungie.

"Come leader di Bungie, passati e presenti, riconosciamo Destiny 2 non aver soddisfatto le aspettative in questi ultimi anni. Dopo il nostro ultimo aggiornamento di contenuti su Destiny 2, e con i nostri progetti futuri ancora in fase di incubazione, purtroppo non abbiamo potuto continuare a operare con le dimensioni precedenti.

"Sappiamo che questa decisione ha un impatto profondo sulle persone coinvolte, le loro famiglie, amici e compagni di squadra. Sebbene questi cambiamenti siano necessari per posizionare al meglio lo studio ora e per il futuro, ciò non diminuisce la difficoltà di questo momento né l'impatto che ha su chi ne è coinvolto."

La dichiarazione prosegue toccando cosa aspetta Bungie e come "condivideremo di più su quel futuro con tutti voi, ma oggi non è quel giorno."