Call of Duty Movie Il regista sostiene che giocare ai videogiochi sia "debole" e "patetico"

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Devi stare attento quando fai affermazioni audaci sui social media perché c'è una buona probabilità che prima o poi ti si ritorca contro. Ora è successo anche a Peter Berg, il regista del prossimo Call of Duty Movie. Si scopre che ha una visione dei videogiochi e dei giocatori che non è esattamente lusinghiera, almeno a giudicare da un'intervista a Esquire del 2013, ora evidenziata su Resetera.

In esso, gli fu chiesto, nella sua posizione di una sorta di sostenitore pubblico della mascolinità americana, quale fosse la sua opinione sui videogiochi che rappresentano la guerra. Berg rispose:

"Patetico. Patetico. Coraggio da tastiera. Non lo sopporto. Le uniche persone a cui do una carta di uscita di prigione di Call of Duty sono i militari. Sono là fuori a servire, si annoiano e vogliono intrattenersi da soli? Ok, forse. Bambini? Uh-uh."

Quando Esquire gli ha ricordato che anche i soldati d'élite giocano ai videogiochi, ha aggiunto:

"Alcuni di loro sì. Ma dico loro che la trovo patetica. Penso che chiunque stia seduto a giocare ai videogiochi per quattro ore... È debole. Fuori, fai qualcosa."

Come alcuni sottolineano nella sezione commenti, sono passati più di dieci anni da quando ha espresso quelle opinioni, quindi potrebbero essere cambiate. Nonostante ciò, ora sta dirigendo un film basato su una serie che almeno una volta ha considerato patetica e che nessuno, tranne forse soldati e bambini, dovrebbe interpretare.

Il Call of Duty Movie debutta a luglio 2028.