Il Call of Duty Movie uscirà nelle sale a giugno 2028

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Una delle serie di videogiochi che le case di produzione erano impazienti di realizzare per l'adattamento è Call of Duty, dato che la serie sparatutto di Activision ha un enorme seguito di giocatori, che sicuramente si tradurrà anche tra i fan del cinema, giusto?

Relativamente recentemente, è stato confermato che Paramount e Activision avevano stretto un accordo per trasformare Call of Duty in un film, e ora, come parte di CinemaCon, sono state condivise alcune informazioni extra sul progetto.

Per prima cosa, ci è stato detto che il Call of Duty Movie uscirà nelle sale il 30 giugno 2028, quindi tra poco più di due anni. Secondo The Hollywood Reporter, il progetto sarà scritto da Taylor Sheridan (sì, il creatore di Yellowstone, ma anche la persona che ha dato al mondo Sicario!) e sarà diretto da Pete Berg (Lone Survivor), quindi ci sono due forze creative chiave che hanno esperienza nella realizzazione di film d'azione di guerra.

Oltre a questo, non c'è nulla di nuovo da condividere, quindi dovremo restare sintonizzati per un aggiornamento più ampio sulle scelte di cast e simili.