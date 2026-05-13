Capcom aggiorna i suoi dati sulle vendite dei giochi con il suo miglior rapporto finanziario annuale di sempre

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Anno dopo anno, abbiamo riportato - e apprezzato - molte delle uscite della divisione videogiochi di Capcom. Street Fighter, Devil May Cry, Monster Hunter, Pragmata e, naturalmente, Resident Evil hanno guadagnato il rispetto e il plauso sia della critica che del pubblico con ogni nuovo capitolo o con il lancio, nel caso di Pragmata. E oggi vediamo come si è comportata l'azienda nell'ultimo rapporto finanziario.

Nel materiale di presentazione del rapporto, vediamo che la lista dei tredici giochi più venduti di Capcom per l'anno finanziario 2026 è stata aggiornata, insieme ai loro dati totali di vendite. La mucca da oro è Resident Evil, e il suo ultimo capitolo, Resident Evil Requiem, si distingue qui come il lancio più venduto della storia del franchise.

Nel frattempo, franchise di lunga data come Devil May Cry 5 e Monster Hunter Rise continuano a vendere incredibilmente bene, in particolare il titolo 'hack and slash' di Dante, che ha appena festeggiato sette anni sul mercato.

Monster Hunter Wilds, nonostante il suo impressionante totale di 11 milioni di copie, sembra essere indietro rispetto ai suoi cugini graficamente meno potenti e più antichi, e fatica a decollare nel panorama attuale. Capcom deve finire quella versione per Nintendo Switch 2 che stanno lavorando, oppure mettersi al lavoro su un possibile Monster Hunter Rise 2.



Resident Evil Requiem - 6.910.000 copie (FY26) - 6.910.000 copie LTD

Resident Evil 4 (2023) - 3.690.000 copie (FY26) - 13.600.000 copie LTD

Resident Evil Village - 3.620.000 copie (FY26) - 14.930.000 copie LTD

Resident Evil 3 - 3.460.000 copie (FY26) - 13.336.000 copie LTD

Resident Evil 2 - 2.910.000 copie (FY26) - 18.320.000 copie LTD

Devil May Cry 5 - 2.710.000 copie (FY26) - 12.940.000 copie LTD

Resident Evil 7 Biohazard - 2.610.000 copie (FY26) - 12.940.000 copie LTD

Street Fighter 6 - 2.040.000 copie (FY26) - 6.710.000 copie LTD

Resident Evil 6 - 1.860.000 copie (FY26) - 16.880.000 copie LTD

Resident Evil 5 - 1.700.000 copie (FY26) - 19.010.000 copie LTD

Monster Hunter Rise - 1.510.000 copie (FY26) - 18.690.000 copie LTD

Monster Hunter Rise: Sunbreak - 1.420.000 copie (FY26) - 11.300.000 copie LTD

Monster Hunter Wilds - 1.320.000 copie (FY26) - 11.420.000 copie LTD



A parte i videogiochi, l'ultimo anno finanziario di Capcom è il migliore nella storia dell'azienda, offrendo ai suoi investitori una crescita sostenuta del 10% negli ultimi 11 anni finanziari, oltre a essere l'anno con il più alto utile operativo e le vendite consolidate più elevate. Inoltre, sia il numero di dipendenti che gli stipendi sono aumentati a tutti i livelli all'interno dell'azienda. Capcom ha decisamente dato il massimo questa volta.