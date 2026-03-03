Capcom annuncia una presentazione di questa settimana con Mega Man, Street Fighter, Pragmata e altri ancora

HQ

Sembra che ci sia una raffica di eventi videoludici in questo momento, con qualcosa di nuovo da guardare ogni settimana. Proprio oggi abbiamo apprezzato la trasmissione di Indie World di Nintendo, e ora Capcom ha annunciato che, dopo il lancio di Resident Evil Requiem, è pronta per un Capcom Spotlight più completo.

Sarà trasmesso il 5 marzo alle 22:00 GMT, con una durata di 35 minuti. Durante questo periodo, avremo la possibilità di scoprire i seguenti titoli - e si spera qualche sorpresa:



Mega Man Doppio Override



Collezione Mega Man Star Force Legacy



Storie di Cacciatori di Mostri 3: Riflessione Contorta



Pragmata



Street Fighter 6



Per quanto riguarda Street Fighter 6, probabilmente vedremo Alex, che sarà aggiunto al cast il 17 marzo, ma non è impossibile che scopriremo anche di più su ciò che è in preparazione. Mega Man: Dual Override è stato annunciato ai Game Awards lo scorso anno ed è il prossimo capitolo della saga regolare di Mega Man, dove Capcom ha organizzato una competizione tra i fan che hanno creato Robot Masters per l'avventura, di cui abbiamo già parlato. Probabilmente potremo vedere il vincitore e magari avere una finestra di lancio un po' più specifica rispetto al 2027.