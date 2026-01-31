Boss di Mega Man creati dai fan pronti per la votazione

HQ

Dopo che Capcom ha annunciato Mega Man Dual Override durante i Game Awards di dicembre, hanno anche annunciato che avrebbero organizzato una competizione in cui i fan avrebbero potuto creare uno dei boss (Robot Masters) del gioco, selezionandone uno infine e immortalato.

Ora, i venti finalisti sono stati selezionati e avete l'opportunità di votare per il vostro preferito. Diversi di loro sono molto ben progettati e avrebbero potuto facilmente essere inclusi in qualsiasi avventura di Mega Man per NES, come Osoji Man, Veldt Man e Vortex Man - ma ci sono anche un paio di idee più innovative. Tra questi ultimi ci sono contributi come Juggle Man, Spiral Woman e Sweeper Woman.

Vai su questo link per darle un'occhiata a tutte e votare, dove Capcom scrive che chi vota sarà premiato (senza specificare altro).

Mega Man Dual Override è previsto per il 2027 su PC, PlayStation, Switch e Xbox.

Quattro dei nostri preferiti. // Capcom

