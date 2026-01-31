Boss di Mega Man creati dai fan pronti per la votazione
Capcom ha organizzato una competizione Mega Man Dual Override per permettere alla community di creare uno dei Robot Masters per il gioco.
Dopo che Capcom ha annunciato Mega Man Dual Override durante i Game Awards di dicembre, hanno anche annunciato che avrebbero organizzato una competizione in cui i fan avrebbero potuto creare uno dei boss (Robot Masters) del gioco, selezionandone uno infine e immortalato.
Ora, i venti finalisti sono stati selezionati e avete l'opportunità di votare per il vostro preferito. Diversi di loro sono molto ben progettati e avrebbero potuto facilmente essere inclusi in qualsiasi avventura di Mega Man per NES, come Osoji Man, Veldt Man e Vortex Man - ma ci sono anche un paio di idee più innovative. Tra questi ultimi ci sono contributi come Juggle Man, Spiral Woman e Sweeper Woman.
Vai su questo link per darle un'occhiata a tutte e votare, dove Capcom scrive che chi vota sarà premiato (senza specificare altro).
Mega Man Dual Override è previsto per il 2027 su PC, PlayStation, Switch e Xbox.