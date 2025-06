Capcom spiega il suo approccio a Leon S. Kennedy in Resident Evil Requiem

HQ

Quando Capcom ha alzato il sipario su Resident Evil Requiem a Summer Game Fest, ha rivelato che la protagonista sarà (almeno in parte) Grace Ashcroft e non Leon S. Kennedy (interamente) come alcune voci precedenti avevano suggerito. Mentre molti sembrano assolutamente attratti da RE9, ci sono molti che sono curiosi del motivo per cui a Leon non è stato dato il controllo completo.

Come parte del Capcom Spotlight che è accaduto a un'ora empia la scorsa notte, molti sviluppatori sono apparsi in un video Creator's Message in cui hanno discusso diverse parti del sequel horror e perché la decisione è stata quella di seguire determinate strade... compreso il modo in cui Leon si inserisce nel tutto più ampio.

Secondo il regista Koshi Nakanishi, ci è stato detto: "Abbiamo sempre pensato di rendere Leon il protagonista, ma realizzare un gioco horror basato su di lui è difficile. Non salterebbe su qualcosa come un secchio che cade. Nessuno vuole vedere Leon spaventato da ogni piccola cosa. Quindi in realtà è un pessimo partito per l'horror".

Essenzialmente, dopo essere sopravvissuto Raccoon City e Salazar Castle, e molto altro ancora, Leon è diventato un duro desensibilizzato, rendendolo una scelta scomoda per un protagonista horror, poiché probabilmente prenderebbe a calci qualsiasi mostro che si metta sul suo cammino.

Tuttavia, ti piacerebbe vedere Leon come l'unico uomo per il lavoro in RE9?