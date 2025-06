Capcom firma il Summer Game Fest con l'enorme rivelazione di Resident Evil 9

HQ

Capcom è riuscita davvero a fare un passo avanti ai suoi fan all'edizioneSummer Game Fest di quest'anno. Intorno alla metà dello show, il produttore esecutivo Jun Takeuchi sembrava sostanzialmente dire che avevano ancora bisogno di più tempo per assicurarsi che il prossimo capitolo importante della serie fosse in forma di nave, portando molti a credere che ciò significasse che nessun annuncioResident Evil 9 ufficiale sarebbe arrivato allo show. Ma chiaramente questo è stato un po' un trucco, dato che Capcom ha poi deciso di concludere Summer Game Fest con la rivelazione di Resident Evil 9 comunque.

Con il titolo ufficiale di Resident Evil Requiem, questo gioco arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X/S, e molto presto. Il lancio è previsto per il 27 febbraio 2026 e, secondo Geoff Keighley, possiamo aspettarci che l'atteso titolo horror sia giocabile alla Gamescom ad agosto.

Il progetto ci riporterà a Raccoon City (anche il famoso Police Department ) e presenterà una nuova protagonista che potresti vedere inizialmente e presumere che sia Rose, la figlia adulta di Ethan che incontriamo alla fine di Resident Evil Village. Resta da vedere se si tratta di Rose, poiché il personaggio nel trailer è indicato come Grace. Per quanto riguarda la trama, tutto ciò che sappiamo è cheGrace deve tornare nel luogo in cui è stata uccisa sua madre,Raccoon City e chiaramente nonostante gli anni trascorsi, ci sono ancora molti, molti orrori in agguato nei resti della città.

Aspettatevi ulteriori informazioni sul gioco dopo la sua rivelazione a sorpresa durante lo spettacolo dal vivo.