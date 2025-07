CD Projekt RED annuncia l'aggiornamento 2.3 per Cyberpunk 2077 in uscita domani

HQ

Mentre il lavoro più importante è già stato fatto con il rilascio degli aggiornamenti 2.0 e 2.1, in particolare con un nuovo sistema di abilità e attributi, Cyberpunk 2077 continua a portarci sempre più nuove caratteristiche e funzionalità, quasi cinque anni dopo il suo rilascio. Ora, Update 2.3 è quasi arrivato, dopo un paio di settimane di ritardo rispetto alla data di rilascio originale.

E ora sappiamo anche cosa c'è di nuovo per Night City a partire da domani, 17 luglio. Secondo le note ufficiali della patch dello studio, Cyberpunk 2077 2.3 includerà quattro nuovi veicoli, una modalità foto ancora più libera e più accurata, supporto Mac (che è stato annunciato l'anno scorso, senza una data di uscita) e una nuova funzione di guida automatica chiamata AutoDrive. Inoltre, ora sarai in grado di chiamare e ordinare un Delamain Taxi per portarti a destinazione, pagando una piccola tassa.

Puoi leggere le note della patch per Cyberpunk 2077 patch 2.3 qui. L'aggiornamento sarà disponibile per tutte le versioni del gioco, anche se ci vorrà un po' più di tempo per arrivare su Nintendo Switch 2.